День Серафима Саровского 15 января: в чем помогает святой

Фото: Фото монахиня Августа (Большакова) / patriarchia.ru

В народе 15 января считали подходящим днем, чтобы заговорить лихорадку и уберечь дом от несчастий.

Православные христиане 15 января отмечают преставление преподобного целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых известных и почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.

Серафим Саровский

Серафим Саровский жил в конце XVIII — начале XIX веков. В миру его звали Прохор Исидорович Мошнин. Он происходил из богатой купеческой семьи. Родился он в Курске.

О детстве Серафима известно немного. В житиях приводятся два события: когда будущему святому было семь лет, он рухнул с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора — и остался совершенно невредим. Родственники усмотрели в этом божественное знамение. Когда мальчику было десять лет, он тяжело заболел. Во сне ему явилась Богоматерь и пообещала исцелить его. Вскоре после этого мимо дома проходил крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы, мать взяла на руки сына, вынесла его, он приложился к иконе — и вскоре выздоровел.

Икона Серафима Саровского в церкви Всех Святых на Кулишках в Москве. © РИА Новости / Сергей Пятаков

В возрасте около 20 лет Серафим отправился в Киево-Печерскую лавру. Там старица Досифея благословила его на монашеский подвиг и сказала, где именно ему принять постриг. Это была Саровская пустынь в Тамбовской губернии. Там в 1778 году Серафим стал послушником, но уже через два года тяжело заболел и проболел почти три года, оставаясь все это время прикованным к постели. Однако в болезни дух его только окреп.

В 1793-м был рукоположен в иеромонахи. Уже тогда Серафим был склонен к уединению и вскоре ушел в лес, где обустроил себе келью. Здесь он проводил время в молитве, посте и трудах — для пропитания Серафим разбил огород рядом с кельей и завел пчел. Сохранилось упоминание о том, что тысячу дней и ночей Серафим провел на камне в подвиге столпничества. Также люди, приходившие к нему за советом и духовной помощью, не раз видели медведя, которого святой кормил с рук.

Жизнь в уединении была тяжела — однажды на Серафима напали разбойники, решившие, что найдут в келье дары от богатых посетителей. Поживиться им не удалось, но они искалечили святого, потому что тот не сопротивлялся им, и Серафим чудом не умер, но на всю жизнь остался сгорбленным. Разбойников вскоре нашли, но Серафим простил их, и по его просьбе они остались без наказания.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в день памяти преподобного Серафима Саровского. © РИА Новости / Сергей Пятаков

В 1807 году святой принял подвиг молчания. В 1810-м он вернулся в обитель и ушел в затвор до 1825 года. После он стал принимать посетителей, коих у него было много. Среди посещавших его был и император Александр I.

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Серафим Саровский преставился 2 января 1833 года. Он скончался в своей келье в Саровской обители, во время молитвы.

Почитать Серафима в народе начали задолго до его официальной канонизации. В 1861 году над его могилой установили часовню. Впервые официальное предложение канонизировать Серафима появилось в 1883 году, в год коронации Александра III. Однако тогда идея встретила сопротивление. В итоге о канонизации речь зашла еще раз при Николае II. Есть мнение, что значительную роль в этом сыграла императрица Александра Федоровна, потому что якобы именно по молитве святому в семье после четырех дочерей родился сын — наследник.

11 января 1903 года комиссия освидетельствовала останки Серафима Мошнина. Мощи были обнаружен истлевшими, из-за этого митрополиту Петербургскому пришлось выступить с речью, в которой он подчеркнул, что наличие нетленных мощей не обязательно для прославления. В июле 1903 года в Саровской пустыни прошли торжествах в честь прославления и открытия мощей преподобного Серафима Саровского. В них приняли участие больше 100 тысяч человек. Присутствовала там и Николай II с супругой.

В 1922 году мощи изъяли и привезли в Москву, в Музей религиозного искусства в Донском монастыре, однако потом их перевезли в Ленинград, в Музей истории религии. Здесь их обнаружили только в 1990 году — в запасниках, без всякой описи. Вскоре специальная комиссия установила, что это мощи преподобного Серафима Саровского. В августе 1991 года их перенесли с Троицкий собор Дивеевского монастыря, основателем которого Саровский являлся. Монастырь начали возводить на берегу реки Саровка по указанию Богоматери — она жезлом ударила оземь и выбился фонтан воды. Отец Серафим своими руками выкопал колодец, вода которого до сих пор творит чудесные исцеления.

Скульптура Серафима Саровского на территроии ООО «Художественное-Производственное предприятие „Софрино“ Русской Православной Церкви». © РИА Новости / Сергей Пятаков

Курки или Сильвестров день — традиции 15 января

С давних времен этот день называли Сильвестровым днем в честь римского епископа IV века Сильвестра или Куриным праздником.

15 января было принято чистить курятники, чинили насесты и кормушки, окуривали помещение целебными травами — все для того, чтобы нечистая не добралась до птиц, они были здоровы и исправно неслись. Кроме того, существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог».

15 января нельзя было выкидывать крошки, их обязательно нужно было отдать курам для защиты от болезней. Еще одна примета, связанная с домашней птицей, запрещала поднимать куриные перья — иначе можно лишиться счастья.

Кроме того, было принято заговаривать лихорадку — это было общее название для многих болезней, сопровождавшихся жаром. Притолоки входных дверей омывали ключевой водой, чтобы не пустить в дом болезни. Говорили: «Святой Сильверст гонит лихоманок-сестер за семьдесят семь верст».

А еще на Сильвестра гадали с помощью 12 луковиц: их чистили (главное было не заплакать), клали на печь, на каждую луковицу высыпали щепотку соли и оставляли до утра. Какая к утру стала мокрой, тот месяц и будет дождливым.

Молодежь продолжала святочные гуляния — считалось, что чем веселее гуляют, тем сильнее пугают нечистую силу.

Традиции 15 января

В этот день принято читать молитву Серафиму Саровскому утром и перед отходом ко сну, а также творить добро и хранить веру в чудеса.

Несмотря на то, что православная церковь не одобряет увлечения верующих гаданиями и приметами, на Руси в этот день существовала традиция протирать дверной косяк заговоренной водой для отпугивания болезней и печали от своего жилища.

Замужние женщины на Серафима гадали на луковицах. 12 посыпанных солью долек оставляли на столе на ночь, а утром считали намокшие части и определяли, сколько месяцев в наступившем году будут обильны дождями.

Что категорически нельзя делать 15 января