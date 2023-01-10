Анисья Желудочница: почему 12 января нельзя солить еду

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; www.globallookpress.com / Xinhua, Tolga Adanali, ren, imagebroker/Anju, Terry Pierson, Hans Blossey; 5-tv.ru

В день Анисьи наши предки гадали о будущей зиме по свиным внутренностям и лечили болезни, связанные с желудком.

Православные верующие 12 января чтут память святой Анисии Солунской.

Анисия Солунская

Святая жила в конце III века и пострадала за веру во времена правления императора Максимиана. Мученица жила в богатой христианской семье в греческом городе Салоники. Она рано достигла мудрости и благочестия. Кроме того, Анисия отличалась необыкновенной красотой, но предпочитала проводить время дома и не искала женихов, сохраняя в чистоте душу и тело. Когда ушли из жизни ее родители, Анисия раздала имущество нищим. Свою собственную жизнь она стала проводить в посте и молитве.

Однажды Анисия отправилась на службу в храм, но в тот день в городе проводился большой языческий праздник. По дороге святую остановил воин и спросил, куда она идет. Но Анисия промолчала. Тогда воин схватил ее и стал требовать ответа. И святая сказала, что идет в храм Господень. Воин же сказал, что не пустит ее, а отведет на языческий праздник, и попытался сорвать покров с девушки. Анисия же плюнула ему в лицо и вскричала: «Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос!» Воин разъярился, выхватил меч и пронзил Анисию. Тотчас предала она душу в руки Господа.

Видевшие это христиане взяли тело святой и погребли недалеко от места ее кончины. Позже над могилой возвели молитвенный дом, а сегодня мощи Анисии находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках. Почитать память Анисии Солунской христиане начали с X века.

Анисья Желудочница или Онисья Порезуха — традиции 12 января

На Руси день памяти святой называли Онисьей Порезухой и Анисьей Желудочницей.

На Анисью в обязательном порядке ели свинину. В этот день было принято резать гусей и свиней и по их внутренностям гадать о зиме: если селезенка гладкая, ровная, оставшаяся часть зимы будет суровой, если она утолщается к спинке, то морозов ждали только в конце зимы. Если печень в середине толстая, то вскоре придет самая лютая стужа. Если же толстая со стороны брюха, то морозы простоят до весны. Если желудок пустой, то весна придет поздно.

Считалось, что Анисия исцеляет от желудочных болезней, и 12 января — самый подходящий день для молитвы ей о выздоровлении. Также верили, что если на Анисью вечером выйти на перекресток и громко назвать имя болеющего человека, то скоро он выздоровеет.

В давние времена на Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям, где устраивались знатные застолья.

Старые предания гласили, что вечером 12 января нечисть начинала неистовствовать и люди старались любыми путями уберечься от ее воздействия. Если на пороге дома находили платок, это означало, что ведьма нагнала порчу. В этот день не стоит принимать какие-то подарки или поднимать найденные вещи, особенно платок, — велика вероятность наведения порчи. Нельзя также прясть и шить, это может навлечь беду. А еще сегодня нельзя солить еду — можно накликать несчастье.

12 января обычно бывает холодно и морозно. Люди верили, что если в этот день попросить тепла, то Анисья осерчает, и морозы станут более лютыми. Именно по этой причине на Руси было принято греться и не сетовать на погоду. Сохранилась даже поговорка: «Не проси у Анисьи тепла, пришли холода».

Что нельзя делать 12 января

Нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых вам людей

Нельзя заниматься шитьем и прясть — иначе это принесет несчастье

Нельзя употреблять пищу с солью — приведет к проблемам со здоровьем

Нельзя подбирать вещи на перекрестах — к беде

Народные приметы 12 января