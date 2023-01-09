Зимний отдых: правила въезда для туристов из России в Таиланд

Фото: www.globallookpress.com / Otto Stadler

Власти Таиланда отменили проверку сертификатов о вакцинации для туристов, что сделало страну доступнее для любителей путешествий из России. Теперь для въезда в королевство нужен всего один документ.

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что не собираются вводить ограничения на въезд в страну из-за коронавируса, о чем сообщалось 7 января. Подобные меры решили ввести на фоне увеличение заболеваемости коронавирусной инфекции в Китае. Однако 9 января отказались от нововведений.

Это отличная возможность для любителей путешествий. Все, кто устал от холодов и мечтает быстрее понежиться в лучах палящего солнца, смогут слетать в Таиланд по упрощенной программе и найти тот вид отдыха по душе.

Правила въезда в Таиланд в 2023 году без визы

До конца марта 2023 в Таиланде действует безвизовый режим для туристов, которые планируют пребывать в стране до 45 дней. Если туристу так понравилась в этом государстве юго-восточной Азии, что он решил задержаться, то можно продлить пребывание еще на неделю. Если хочется растянуть удовольствие на более долгий период, то можно схитрить и выехать за пределы страны на небольшой срок, а потом вернуться. В таком случае время пребывания начнут отсчитывать заново.

Попасть в Таиланд несложно, необходимо подготовить только загранпаспорт. Медицинскую страховку и сертификаты о прохождении вакцинации или ПЦР-тесты предъявлять на границе не требуется. Однако и с этим документом у некоторых туристов случаются неприятные инциденты. Важно, чтобы загранпаспорт действовал еще минимум полгода после въезда в страну. В противном случае пассажира могут не пустить в самолет.

Если туристы путешествуют вместе с детьми, то несовершеннолетнему старше 14 лет потребуется сделать собственный загранпаспорт. Но если малыш не достиг этого возраста, то он может попасть в Таиланд по записи в документе родителей. При этом все-таки необходимо предъявить на границе свидетельство о рождении.

Если ребенок отправляется на отдых один или вместе со взрослым, который не является его родителем или законным представителем, то надо заранее оформить нотариально заверенное согласие на выезд за границу. В случае, когда юный турист путешествует с одним из родителей, то подобный документ от второго на российской границе не потребуется.

Как оформить визу в Таиланд

Если турист запланировал большой тур по Таиланду и хочет задержаться в стране на срок от 45 дней до 90 дней, то ему придется:

Оформить однократную визу TR. Ее выдают на 60 суток, а потом продлевают еще на 30.

Сделать многоразовую туристическую визу METV. Срок ее действия — шесть месяцев. Во время каждой поездки можно провести до 60 дней. Однако выдают такую визу только трудоустроенными гражданам.

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Получить визу не так легко, придется заполнить некоторые документы на английском языке, а также оплатить визовый и сервисный сборы. Их размер составляет 40 долларов (2788 рублей) за визу TR и 200 долларов⁣ (13943 рублей) за визу METV. Рассчитывать точную сумму будут по курсу консульства, что может быть несколько выше того, что действует у Центрального банка.

Сколько лететь в Таиланд

Самый лучший способ добраться в Таиланд из России можно на самолете. Регулярные авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других российских городов действуют в столичный Бангкок и на остров Пхукет, а в высокий сезон туристов могут доставить в аэропорт города Паттайи. Но при этом стоит вооружиться терпением. Поездка будет долгой. Вероятней всего, придется лететь с пересадкой. От этого будет зависеть длительность путешествия. Из Москвы перелет займет более 13 часов.

Климат Таиланда: когда лучше лететь

В Таиланде господствуют два типа климата — тропический климат саванны и тропический муссонный. Погода меняется в зависимости от сезона. Весной в королевстве стоит жаркая пора, когда температура достигает больше 40 градусов по Цельсию.

В летне-осенний период начинается сезон дождей. Температура в это время немного опускается, но все равно нередко достигает отметки в 30 градусов тепла. Однако единого сезона, способного затопить все государство ливнями, не существует. Так, на популярных курортах тропические ливни длятся всего до получаса в день, когда как на севере погода славится большей суровостью.

www.globallookpress.com / Otto Stadler

В ноябре начинается прохладный сезон, но если сравнивать его с российской погодой, то таковым его назвать сложно. Температура варьируется от 18 до 32 градусов. Многие любители Таиланда называют это время бархатным сезоном.

Но погода зависит не только от сезона, но и от региона. На севере страны зимой довольно прохладно, поэтому планируя путешествие в это время, стоит позаботиться о теплых вещах. На юге же ситуация обратная: с февраля по март стоит самая удачная погода для путешествий.

Достопримечательности Таиланда: что посмотреть

Таиланд — одно из самых популярных туристических мест Юго-Восточной Азии. Все приезжают в страну с разными целями и неизменно находят то, что ищут. Наиболее популярными направлениями у туристов являются Бангкок, Паттайя, Пхукет и Самуи. Там находят любимые туристами достопримечательности. Для их посещения не требуется соблюдение коронавирусные ограничений. Применять средства индивидуальной защиты рекомендуют только в людным местах: транспорте и на рынках. Но все существовавшие во время пандемии ковида правила в стране отменены.

www.globallookpress.com / Katja Kreder

Многие отправляются в путешествие в Таиланд за духовным просвещением. В этом государстве находится множество различных храмов, в которых каждый способен достичь гармонии с собой и с миром. На территории государства расположены как буддистские, так и христианские, мусульманские, китайские и индийские святилища. При составлении маршрута стоит помнить, что некоторые обители закрыты для туристов. Однако принять путешественников всегда рады в буддистском храме Ват-Пра-Дои-Сутхеп. Это одна из главных буддийских святынь страны, что величественно возвышается на холме. Достопримечательность оборудована смотровой площадкой, с которой открывается величественный вид на город Чиангмай.

К осмотру посетителями всегда открыты старейший в стране монастырь Ват-Чианг-Ман и храм Пра-Сатанг-Ман, где находятся известные всему миру миниатюры, возраст которых превышает 2000 лет. Следует помнить о правилах поведения в таких местах. Для тайцев все эти места священны, поэтому не допустимо некорректно выражаться, а также, если просят не фотографировать в некоторых местах, то лучше прислушаться к местным жителям, чтобы не навлечь на себя негатив.

Таиланд — живописное государство. Туристов в ней привлекает ее невероятная экзотическая природа. Чтобы познакомиться с ее необычайными красотами, нужно обязательно побывать в национальных парках и заповедниках. Понаблюдать за жизнью тропиков посчастливится тем, кто посетит Национальный парк Кхао Яй. В этом парке туристы могут увидеть невероятные водопады, сады орхидей и важно проживающих по заповедным владениям слонов. На острове Самет в провинции Чиангмай можно познакомиться с морской флорой и фауной. Здесь посетителей ждет знакомство с коралловым рифом.

С богатой историей и культурными особенностями государства туристам расскажут в Национальном музее Бангкока, где размещена большая экспозиция, посвященная этим темам.

В Таиланде существуют также выставки под открытым небом. Так, в Паттайе стоит посетить парк Мини-Сиам, где собраны модели главных достопримечательностей страны в масштабе 1:25. В этом городе также популярны у туристов Плавучий рынок, Деревня слонов и различные шоу. В столичном Бангкоке также можно найти еще одну необычную достопримечательность — Змеиную ферму или Институт Пастера.

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