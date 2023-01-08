Домочадцев день или Мясоед: почему 10 января нельзя открывать окна

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В этот праздник нужно проводить время с близкими: трудиться и отдыхать вместе с семьей.

10 января православная церковь отмечает память апостола от семидесяти Никанора.

Апостол Никанор

Святые апостолы от семидесяти Никанор, а также Прохор, Тимон и Пармен были первыми диаконами христианской церкви.

По церковному преданию, в Иерусалиме 12 апостолов избрали семь мужей: Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, исполненных Святого Духа и премудрости, и поставили их на диаконское служение.

Святая Церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они погибли в разное время и в разных местах.

Святой Прохор сопровождал апостола Петра и был поставлен епископом в город Никомидию. После Успения Богородицы Прохор был спутником и соратником апостола Иоанна Богослова и вместе с ним сослан на остров Патмос. Там он записал Откровение Бо­жие, которое снизошло на Иоанна, о конечных судьбах мира (Апокалипсис). После возвращения в Никомидию Прохор обращал язычников в христианскую веру в городе Антиохии и там принял мученическую смерть.

Святой Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями святой первомученик архидиакон Стефан и множество других христиан.

Святой Тимон был поставлен епископом в городе Бастории в Аравии и пострадал от иудеев и язычников. Он был брошен в печь, но вышел из нее невредимым. Предание Римской церкви гласит, что Тимон скончался распятым на кресте.

Святой Пармен усердно проповедовал веру Христа в Македонии. Умер он от болезни. Однако есть версия, что Пармен пострадал при Траяне (98–117 годы) в последний год его правления.

Домочадцев день или Мясоед — 10 января

На Руси этот день называли Домочадцев день, или, по-другому, Рождественский мясоед.

В это время в самом разгаре были Святки, а значит, можно было собираться семьей за накрытым столом и праздновать Рождество Христово.

Накануне этого дня на Красную горку возле деревни приносили колья и вбивали их в землю. В Домочадцев день вся семья приходила на Красную горку и каждый повязывал на свой колышек лоскуток и загадывал желание. В эти дни в русских домах любили собирать гостей и играть в разнообразные игры, а незамужние девушки и неженатые парни по святочной традиции гадали.

В этот период играли свадьбы, поскольку время было самым подходящим — веселое, неограниченное постом, когда работы в поле еще не начались.

Чего нельзя делать 10 января

В этот день ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве. Рекомендуется встретиться с родственниками и устроить большое семейное застолье. При этом, женщинам строго-настрого запрещено возиться с тестом и что-либо выпекать. Нарушение этого запрета грозит не только приготовлением неудачного блюда, но и ссорой с близким человеком.

Также советуют не занимать деньги 10 января. Поверье гласит, что в таком случае просящему никогда не выбраться из долгов.

Еще в этот день нельзя открывать окна — через них из дома могут вылететь счастье и благополучие. Это же самое касается выноса мусора.

Что нужно делать 10 января

В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения. Также рекомендуется ставить на стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон и так далее.

Предки утверждали, что если загадать всей семьей одно общее желание в этот день, то оно обязательно сбудется.

Приметы 10 января

— день безветренный — год будет урожайным;

— кошка спит весь день — следует ждать скорого потепления;

— идет сильный снег — предстоящее лето будет дождливым;

— воробьи громко чирикают — грядет теплая погода.