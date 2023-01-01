Федул Зимний: зачем 5 января надо обязательно покормить птиц

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На Руси в этот день было принято баловать домашних и кормить диких животных и птиц.

Православные христиане 5 января чтят память святого Феодула и еще девяти мучеников. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Святой Феодул

Святой Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда христиане подвергались жестоким гонениям при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Юноша служил при церкви, и был чтецом. Однажды ему приснилось, как человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись он увидел красивый перстень с изображением креста.

С помощью изображенного на перстне знака святой исцелил многих больных, а также обратил в христианскую веру множество язычников. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие. Правитель Фессалоник предлагал юноше вернуться к язычеству, но получил отказ.

Юноша ответил, что давно уже отрекся от заблуждений и жалеет Фаустина, который преданностью язычеству осуждает себя на вечную смерть. Правитель предложил мученику выбор: благополучную жизнь или немедленную смерть. Святой ответил, что выбирает, конечно, жизнь, но вечную, и временной смерти не боится.

Он был отправлен в тюрьму, но и там продолжал проповедовать. Феодул обратил в христианство многих пленников. Когда об этом узнал правитель, он был снова призван к суду. Перед его глазами поставили христиан, которые отреклись от веры и стали приносить жертвы идолам. Но и это не смогло убедить Феодула отказаться от Господа Бога.

В итоге святого и других мучеников казнили, привязав к их шеям камни и бросив в море. Вскоре их тела заметили на берегу в светлых одеяниях и без веревок и камней. Погребены мученики были по христианским обычаям.

Федул Зимний — традиции 5 января

В Федулов день большое внимание уделяли домашним животным, проявляли особую заботу о них. Крестьяне особо щедро задавали корм птице и скотине, а также тщательно чистили хлев и птичник. Считалось, что все это помогало не только прогнать злых духов, но и приманить к дому добрых.

Женщины по традиции пекли коржи из отрубей и скармливали до последней крошки своей живности. Птицам давали пшено, прокаленное у печи. В Федулов день, по обычаю, нужно завершить приготовления к Рождеству Христову.

Женщины готовили сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Его оборачивали полотенцем и прятали в закрома, чтобы избежать проникновение нечисти к нему.

В Федулов день, как и в другие церковные праздники, народ следил за приметами — они помогали определить, какой погоды ждать. Крестьяне говорили: «Пришел Федул, и ветер подул — значит, урожай будет хорошим».

Не менее хороший урожай ожидали при сильном снегопаде, но без ветра. Если кошка пряталась на печи — ждали трескучих морозов. А если беспокоились куры или лошади — следовало готовиться к затяжной метели. Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле промозгло и сыро.

На Федулов день нельзя в работе применять острые предметы. Согласно поверью, если человек поранится, то проболеет весь год. Хозяйкам, по обычаю, не следовало укорачивать одежду, дабы не сократить себе жизнь. Также избегали проведения медицинских операций.

Родившимся в День Федула рекомендуют носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают владельцев от темных сил. Кстати, считалось, что те, кто родился 5 января, будут хорошими пастухами.

Если ребенок родился 5 января, значит, он вырастет счастливым. Особенно это касалось случаев, когда малыш появлялся на свет вечером, после заката солнца.

Что можно делать 5 января

На Руси Федулов день посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне особо щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания. Считалось, что это не только прогонит злых духов, но и приманит добрых.

Женщины 5 января обычно пекли сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Федулов день считался последним днем для завершения приготовлений к Рождеству Христову.

Что нельзя делать 5 января

Запреты в Федулов день связаны с домашними животными. Так, рядом с ними нельзя пользоваться острыми предметами. Девушкам в этот день запрещалось заниматься шитьем.

Считалось, что если 5 января обидеть кого-то из домашних животных, то в семье произойдет горе. Поэтому крестьяне старались их всячески баловать. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Приметы на 5 января