Настасьин день: почему 4 января нельзя ходить босиком по дому

Фото: foto.patriarchia.ru

Этот православный праздник особо важен для беременных и тех женщин, чьи мужья, отцы, братья отбывают наказание в тюрьмах или колониях.

Православные христиане 4 января чтут память великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Анастасия Узорешительница

Святая родилась в Риме в семье тайной христианки и язычника. Всю свою жизнь женщина странствовала, чтобы помогать заключенным в темницах верующим в Иисуса Христа. Впоследствии она даже приобрела дар целительства.

Отец выдал святую Анастасию за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство. Переодевшись нищенкой, она посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру в Христа.

св. вмц. Анастасия Узорешительница. Фото: foto.patriarchia.ru

Когда служанка, которая ходила вместе с Анастасией, донесла Помплию, и он подверг жену истязаниям и запер ее дома. Тогда Анастасия стала тайно переписываться с духовным учителем Хрисогоном. Он призывал ее вооружиться терпением и обратиться к Господу, а также предсказал скорую гибель Помплия в море. Через некоторое время, отправляясь с посольством в Персию, Помплий действительно утонул. После смерти мужа святая Анастасия стала раздавать имущество нищим и страждущим.

Во времена гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане язычники пытались умертвить святую: пытали, морили голодом, даже топили на корабле вместе с еще 120 людьми, но ничего не выходило.

Диоклетиану донесли, что христиане, которыми наполнены темницы Рима, держатся стойко. Тогда он приказал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к нему. Святая Анастасия издали следовала за своим учителем. Император лично допрашивал арестованного, но, не сумев склонить его к отречению, велел отрубить ему голову и бросить в море. Тело и усеченная глава святого мученика были вынесены волнами на берег, где их нашел пресвитер Зоил.

После этого святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду помогала узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так как своими трудами и заботами разрешала от тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Христовых. Однако через некоторое время святую схватили.

Икона св. вмц. Анастасии Узорешительницы. Фото: foto.patriarchia.ru

После всех пыток тело святой великомученицы Анастасии Узорешительницы осталось невредимым. Ее похоронили, а над могилой воздвигли церковь. В V веке мощи святой были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм.

Настасьин день — традиции 4 января

Святую почитают как покровительницу рожениц и младенцев. В этот день замужние женщины изготавливали специальное полотенце, которое, как считалось, может помочь при родах. Такое полотенце было своеобразным оберегом — ведь жизнь и матери, и ребенка подвергается множеству опасностей.

На этот случай в народе существовали особые обычаи, которые свято соблюдались. Перед рождением ребенка по традиции делалась кукла-пеленашка. От ношеной одежды матери или отца отрывался длинный лоскут, который скатывался в семь или десять раз, посередине туго перетягивался ниткой, концы которой откусывались (это символизировало пуповину). Примерно треть скатки также перетягивалась ниткой — это голова. Затем ее заворачивали в лоскуток как младенца. Пеленашка служила оберегом для младенца, а кроме того, становилась его первой игрушкой.

Существуют также определенные запреты для этого дня, например, на Анастасию Узорешительницу нельзя бить животных, иначе будут проблемы со здоровьем, не следует прокалывать уши, согласно поверьям, проколы будут долго заживать. Воспрещалось в этот день ходить босиком по дому. В противном случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму. А беременным не разрешалось шить.

Также по погоде в Настасьин день смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть — к холодному и дождливому октябрю. Плывущие против ветра облака предсказывали снегопад.

Что можно делать 4 января

В этот день всем беременным советуют помолиться святой Анастасии о легких родах и здоровье будущего ребенка.

Женщинам, чьи мужья, отцы, братья отбывают наказание в тюрьмах или колониях следует с самого раннего утра отправиться к знахарям и целителям. Стоит попросить их прочитать заговор против гибели в местах лишения свободы.

Что нельзя делать 4 января

В этот день ни в коем случае нельзя обижать животных. Старинное поверье гласило — тот, кто ударит зверя 4 января — сам будет еще долго хромать и страдать от болей в ногах.

Также не рекомендуется ходить по дому босиком. Обязательно стоит надевать носки или тапочки. Иначе, накличете на свое жилище бедность.

Приметы на 4 января

Снегири подняли шум на улице — к сильному похолоданию;

Какая погода стоит на день Анастасии Узорешительницы — таким будет весь январь;

Небо на закате чистое — следующий день будет солнечным и теплым.

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