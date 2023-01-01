Петр Полукорм: почему 3 января нельзя никому желать счастья и здоровья

Фото: свящ. Игорь Палкин / foto.patriarchia.ru

Считалось, что на Петра можно предугадать, каким будет предстоящий сентябрь и урожай в грядущем сезоне.

Христианский мир 3 января вспоминает святых Петра и Прокопа, мученицу Иулианию, а также 500 мужей и 130 жен.

Иулиания Никомидийская

Девушка родилась в Никомидии на территории нынешней Турции в семье богатого вельможи — язычника Африкана. По канонам начала тысячелетия уже в девятилетнем возрасте ее обручили с неким Елевсием, от рук которого впоследствии она и погибла.

Согласно преданию, Иулиания быстро разочаровалась в языческой вере и втайне от родителей прошла обряд посвящения в христианство.

Когда приблизилось время свадьбы, Иулиания решительно отказалась от замужества. Отец стал уговаривать ее не нарушать давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, жестоко избил ее. Затем Африкан отдал дочь на суд главе города — тому самому Елевсию, ее жениху. Тот всячески уговаривал ее выйти за него замуж, обещая не принуждать к перемене веры.

Иулиания отказалась и предпочла принять мучения — ее долго и жестоко истязали, но она после каждой пытки получала свыше исцеление и новые силы.

Все это происходило на глазах многих людей, из которых 500 мужей и 130 жен, видя непреклонность и мужество святой девы, чудесные исцеления ее от ран, также приняли христианство. За это они были обезглавлены, и сама Иулиания была казнена в 304 году.

Митрополит Киевский Петр

Патриаршее служение в день памяти святителя Петра в Успенском соборе Московского Кремля. Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru

Кроме прочего, православный мир в этот день почитает двух святых Петра и Прокопа. Оба считались чудотворцами при жизни.

Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Согласно преданию, еще до рождения, его матери явился во сне Господь и сообщил об особой судьбе ее будущего ребенка.

Пророчество сбылось. Когда Петру было 12 лет, он поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и стал старательно исполнять монастырские послушания. Много времени Петр уделял изучению Священного Писания и обучился иконописи. Иконы его раздавались братии и посещавшим монастырь христианам.

За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. Однако через несколько лет Петр оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Рате он поставил келью и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на этом месте был построен монастырь, названный Новодворским.

Для приходивших иноков был выстроен храм во имя Спаса. Петр, который стал игуменом, наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившихся иноков, словом и примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовные наставления Петра.

Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом русской земли.

Мощи святителя Петра. Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru

Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой, но затем ее занял Петр.

В 1308 году митрополит Петр год находился в Киеве, а затем переехал во Владимир. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. Русская земля страдала под татарским игом.

В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.

В 1325 году святитель по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Руси.

По благословению Петра в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.

21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил.

Икона святителя Петра. Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru

Петр Полукорм — традиции 3 января

На Руси этот день называли Петр-полукорм. В старину считалось, что к первым дням нового года половина зимнего корма уже съедена.

В этот день проверяли овины, пересчитывали стога сена, кромили сусеки, то есть ворошили зерно деревянной лопатой, чтобы оно не слеживалось, не отсыревало и не плесневело, а также проверяли, не завелись ли мыши.

Кроме того, сусеки «наслушивали»: прикладывали ухо к стене амбара, и если был слышен гул, то это предвещало ненастное лето. В этот день, уходя из сарая, ломали пополам лучину и крест-накрест клали на зерно, чтобы защитить его от нечисти.

Наши предки в этот день особенно опасались сглаза и злых людей, поэтому, чтобы защитить дом на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Также оставалось несколько дней до одного из главных праздников в году — Рождества Христова, поэтому люди активно готовились. Считалось, что в этот день девушки должны не выходить со двора, а заниматься уборкой.

Не следовало в этот день ткать, прясть и использовать в работе острые предметы, которые напоминают зубы волка. Скотину от волка также мог защитить самодельный оберег. Для этого на очаг вешали цепь, а к ней камни (по количеству животных) или ключ.

Также верили, что по погоде 3 января можно определить, каким будет сентябрь в наступившем году.

Что нельзя делать 3 января

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот. Категорически не стоит вступать в конфликты.

Что можно делать 3 января

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых, рутинных дел.

Приметы 3 января

Много снега в этот день — к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Сновидения в эту ночь указывают на возможности человека, которые не были реализовали, но ими все-таки стоит воспользоваться. Кроме того, нужно проанализировать намеки во сне на те проблемы, от которых человек отвернулся в прошлом и забыл о них, но их придется решать.