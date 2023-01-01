Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Фото: Сергей Власов / patriarchia.ru

В предпраздничный день на Руси собирались всей семьей за столом, но не до первой звезды и не в черной одежде.

Православные верующие празднуют Рождественский сочельник — день перед Рождеством Христовым.

Как гласит библейское предание, больше двух тысяч лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая возвестила мир о появлении младенца-Спасителя.

Что такое сочельник

Патриаршее служение в Рождественский сочельник в Храме Христа Спасителя. Сергей Власов / patriarchia.ru

Слово «сочельник» связано с традиционным для этого праздника постным блюдом «сочиво» или кутья. В последний и самый строгий день Филиппова или Рождественского поста на Руси ели постную кашу из риса или пшена. В нее разрешалось добавлять изюм, мед, орехи, кусочки овощей или ломтики фруктов. Отмечать навечерие Рождества рекомендовано по особым традициям, но по сей день на праздничном столе неизменно должно присутствовать сочиво.

Приготовить его несложно. Нужно взять стакан пшеничных зерен, 100 грамм мака, 100 грамм грецких орехов, две столовые ложки меда. Сначала зерна толкли в ступке, чтобы очистить их от шелухи, потом промывали, а после варили из них рассыпчатую кашу на воде. Мак надо растереть в кашицу, смешать с медом, добавить к пшенице. А в самом конце добавить орехи. Также можно положить в блюдо фрукты.

Согласно еще одной версии, название сочельника происходит от слова «сочень». Так называли постную тонкую лепешку из пресного теста или картофеля. Иногда сверху на нее клали картофель, творог или ягоды. Оба блюда — и сочень, и сочиво — подают на стол именно в сочельник.

6 января православная церковь совершает особое богослужение в честь навечерия Рождества. Эта служба состоит из Великих (на Руси они еще назвались царскими, что связано с их особой торжественностью) Часов, во время которых читают Евангелие и великой вечерни. Часами называют четыре последовательных богослужения с чтением псалмов и молитв. Навечерие Рождества также называется Рождественским сочельником и предваряет великий праздник Рождества.

Что можно делать 6 января

Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве. Олег Варов / patriarchia.ru

Сочельник — это время для ужина всей семьей, желательно в родительском доме. В прежние времена вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор — «глядеть звезды», высматривая путеводную. По приметам рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве.

На стол накрывали белую скатерть, клали сено как символ яслей, в которых родился Иисус, подавали сочиво, а из напитков — компот из яблок или сухофруктов (взвар) и еще 12 постных блюд: рыбу, овощные супы, кисели, пряники. Считалось, что нужно попробовать их все, если этого не сделать, на весь год можно голодным остаться. Обязательно угощали странников, нищих и одиноких.

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На Руси в сочельник начинались Святки, которые длились 12 дней — до Крещенского сочельника. Молодежь после ужина отправлялась колядовать: наряжалась в маски и костюмы (те, кто не наряжался, ходили в праздничной одежде), пела традиционные песни, в которых славила (величала) хозяев дома, желала им достатка, благополучия, любви. Обязательно славили и Христа. Кстати, выгонять из дома колядующих нельзя, их надо обязательно угостить. Если нарушить традицию, можно навлечь проблемы с финансами и здоровьем.

Колядующие обходили все дома в селе, так как считалось, что колядование обеспечивало хозяевам урожайный год, успехи во всех делах, благополучие. Также верили, что колядующие, обходя село, прогоняли из него нечистую силу и защищают от болезней.

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Были популярны гадания. С помощью нехитрых примет девушки пытались узнать, когда они выйдут замуж и кто им уготован в супруги.

Что нельзя делать 6 января в Сочельник

Сочельник — особое время: заканчиваются приготовления к Рождеству. Считается, что 6 января нельзя весь день садиться за стол. Полный отказ от пищи соблюдается до вечера, пока не взойдет первая рождественская звезда. Запрещается приступать к священной трапезе в черной одежде. Традиция держать пост связана с тем, что в древние времена богослужение навечерия проходило вечером, и до окончания службы люди не ели. Но постепенно литургия перешла на более раннее время и теперь служится утром, поэтому поститься уже необязательно.

Традиционно в этот день остерегались выносить мусор, заниматься шитьем и рукоделием, чтобы не притянуть к себе несчастья. А чтобы не отвадить успех и благополучие, нельзя запрещать другим колядовать в доме. Напротив, нужно стараться впускать колядующих, чтобы привлечь достаток.

Нежелательно в сочельник заниматься тяжелым трудом, иначе весь год пройдет в заботах и трудах. Также не стоило мести пол, чтобы не вымести удачу и достаток. Конечно, нельзя ругаться — так можно привлечь в дом нечистую силу. Не стоит далеко уходить от дома, чтобы не провести весь год в скитаниях.