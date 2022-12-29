Золотая коллекция СССР: к каким фильмам написал музыку Эдуард Артемьев

Фото: Кадр из фильма "Солярис", режиссер Андрей Тарковский, 1972г.

За свою творческую карьеру композитор Эдуард Артемьев создал множество запоминающихся саундтреков к известным фильмам.

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет.

Легендарный музыкант совсем недавно отпраздновал свой юбилей. А после — лег в больницу. Вместе с двусторонней пневмонией у Артемьева развилась сердечная недостаточность.

Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР и четырехкратный лауреат госпремии РФ успел поработать с такими отечественными мэтрами кино как Андрей Тарковскй, Андрей Кончаловский и Никита Михалков.

5-tv.ru вспоминает лучшие произведения Эдуарда Артемьева, полюбившиеся и запомнившиеся миллионам людей.

«Солярис», 1972

Кадр из фильма «Солярис», режиссер Андрей Тарковский, 1972 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23674721/track/107742715">Возвращение (Из к/ф "Солярис")</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Дуэт Андрея Тарковского с Эдуардом Артемьевым можно назвать поистине легендарным. Их знакомство произошло в 1970-м в гостях у друга, где композитор настолько увлекательно и восторженно рассказывал о возможностях электронной музыки, что режиссер не мог остаться равнодушным. Ведь как раз тогда полным ходом шла работа над сценарием к научно-фантастическому роману «Солярис» Станислава Лема.

Чтобы передать психологию персонажей, ему необходимо было написать необычную музыку. Тогда Артемьев сыграл ему несколько композиций, которые поначалу показались режиссеру несколько холодноватыми. Тем не менее, конечный результат превзошел все ожидания. Музыкантуя с помощью фотоэлектронного оптического синтезатора «АНС» удалось передать характер равнодушной планеты-океана, которая сводила с ума людей на космической станции. Стоит ли говорить, что фильм стал классикой жанра.

«Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974

Кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», режиссер Никита Михалков, 1974 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/22885255/track/105582366">Три товарища № III</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Эта лента стала классикой жанра истерн — направления, возникшего в пику американским вестернам и повествующего о приключениях на диком-диком востоке российских степей. Сюжет рассказывает о чекисте, который внедряется в банду преступников, чтобы найти украденное золото. По словам режиссера Никиты Михалкова, источником вдохновения послужили фильмы с Клинтом Иствудом.

Наверное, именно поэтому музыкальное сопровождение, созданное Артемьевым, получилось одновременно пронзительным и по-ковбойски задорным. По словам композитора, работа шла легко и быстро. Любопытно, что под аккорды этой темы был погашен олимпийский огонь на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Зеркало», 1975

Кадр из фильма «Зеркало», режиссер Андрей Тарковский, 1974 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/19743277/track/96384050">Исход</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

«Зеркало» Андрея Тарковского — признанный во всем мире шедевр, которым вдохновляется не одно поколение режиссеров, в том числе и зарубежных. Например, автор «Меланхолии» Ларс фон Триер.

В центре автобиографической драмы — сложные взаимоотношения главного героя со своей матерью и женой. Необычные визуальные приемы в сочетании с гипнотической музыкой Артемьева создают эффект нереальности происходящего, будто мир прошлого и мир будущего сходятся в одной точке.

«Раба любви», 1976

Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1976 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/19743277/track/96383965">Поклонники</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Еще один плодотворный пример сотрудничества Артемьева и Михалкова — драма «Раба любви» с восхитительной Еленой Соловей в главной роли. По задумке режиссера, ее образ был вдохновлен иконой стиля и легендой немого кино Верой Холодной.

Разумеется, не обошлось отсылок и оммажей к ушедшей эпохе. По сюжету актриса остро переживает крушение старого мира, уничтоженного революцей, однако продолжает любить и заниматься творчеством. Этот внутренний конфликт в точности передает пронзительная музыка Артемьева, который будто подражает таперам, игравшим музыку для немых фильмов.

«Неоконченная пьеса для механического пианино», 1977

Кадр из фильма «Неоконченная пьесса для механического пианино», режиссер Никита Михалков, 1977 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/81571">Музыка из кф «Неоконченная пьеса для механического пианино»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

После успеха «Рабы любви» Михалков решил перенести на экран нетленную классику — пьесу «Безотцовщина» Антона Чехова.

Написание музыки он доверил бессменному Эдуарду Артемьеву, который как никто другой смог передать душевные метания русского дворянства за бесконечными моционами, чаепитиями и, конечно, разговорами о смысле человеческого существования.

Драматический конфликт истории построен на взаимоотношениях школьного учителя Платонова (Александр Калягин) и замужней дамы Софьи (Елена Соловей).

«Сталкер», 1979

Кадр из фильма «Сталкер», режиссер Андрей Тарковский, 1979 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/19743277/track/96383992">Медитация</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Мечта о том, чтобы «счастье досталось всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным», оказалась созвучна не только Андрею Тарковскому, но и его верному соратнику и единомышленнику Эдуарду Артемьеву. Сюжет фильма основан на научно-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

История начинается с того, что некий город посетили инопланетяне, оставив после себя «мусор». И хотя они остановились здесь ненадолго в этом месте, который местные нарекли «зоной», происходят необычные вещи. Только отважные люди-сталкеры отваживаются рисковать жизнью ради удивительных находок и изредка становясь проводниками в место чудес. Визуально фильм снят максимально минималистично, чтобы отразить внутренее состояние героев. Только музыка Артемьева передает гнетущее состояние, отчаяние и надежду героев на счастье.

«Родня», 1981

Кадр из фильма «Родня», режиссер Никита Михалков, 1981 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/22885254/track/105582390">Возвращение в Москву</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Саундтрек Артемьева к этому фильму является одним из самых запоминающихся. Трагикомедия Никиты Михалкова повествует о сельской женщине Марии (в исполнении несравненной Нонны Мордюковой), которая приезжает в город навестить свою дочь Нину (Светлана Крючкова) и внука. Всеми силами она пытается предотвратить развод дочери, активно вмешиваясь в ее личную жизнь. Ведь, как говорит героиня, «быть одинокой женщиной неприлично». И хотя сегодня история кажется вполне повседневной, однако вопросы о проблемах в семейных отношениях по-прежнему актуальны. Артемьеву удалось передать сложность человеческих отношений и душевную драму главной героини.

«Урга – Территория любви», 1991

Кадр из фильма «Урга: территория любви», режиссер Никита Михалков, 1991 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23757813">Территория любви</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Довольно необчный фильм-притча Никиты Михалкова повествует о молодой монгольской паре Пагме и Гомбо с тремя детьми, проживающих в степи Внутренней Монголии на севере КНР. Завязка сюжета начинается с комической ситуации. Жена посылает мужа в город за презервативами, но вместо средств контрацепции он покупает телевизор, кепку и велосипед. Вернувшись, он втыкает в землю укрюк - шест с петлей на вершине, символизирующий акт соития. Однако, по китайским законам, пара не может иметь больше троих детей. И вот история получает неожиданный поворот. Атмосферу монгольской степи великолепно передал Эдуард Артемьев, черпавший вдохновение в местном фольклоре.

«Водитель для Веры», 2004

Кадр из фильма «Водитель для Веры», режиссер Павел Чухрай, 2004 г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/20518769">Водитель для Веры</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Нельзя не упомянуть картину Павла Чухрая о романе дочери военного и личного водителя, отразившую повседневности эпохи "оттепели". По сюжету молодой карьерист Виктор становится личным водителем генеральской дочери Веры, инвалида с детства. Поначалу он видит в ней свой билет на верх, ведь он - сирота, выросший в детском доме и с малых лет знакомый с нищетой. Однако скоро между ними появляются настоящие чувства. У пары должен родиться ребенок, однако их счастье находится под угрозой, когда в их жизнь вмешивается КГБ. Фильм был отмечен победами на трех кинофестивалях — «Золотой орел», «Ника» и «Кинотавр», а также получил главный приз фестиваля «Золотая роза».

«Доктор Живаго», 2005

Кадр из телесериала "Доктор Живаго", режиссер Александр Прошкин, 2005г.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/20225633">Доктор Живаго</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218232">Эдуард Артемьев</a> на Яндекс Музыке

Музыкальная тема к экранизации "Доктора Живаго" также числится среди известных работ Эдуарда Артемьева. Сериал Александра Прошкина запомнианется тонким и блестящим дуэтом Олега Меньшикова и Чулпан Хаматовой. Сюжет в точности следует роману Бориса Пастернака за исключением нескольких боковых линий. История рассказывает об отношениях врача и его возлюбленной Лары на фоне Октябрьской революции 1917 года. Одинадцатисерийная драма получила одобрение кинокритиков, а также ряд наград, в том числе премию «Золотой орел» и "ТЭФИ" в нескольких номинациях.