«Хочется пельменей со сметаной»: Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Бузова продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Какой «ингредиент» помогает певице сохранять красоту, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова раскрыла секрет красоты и счастливой жизни. О том, что звезда экрана ждет от наступающего года и с кем собирается отмечать торжество, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

На одном из недавних светских мероприятий взгляды присутствующих были прикованы к Ольге Бузовой. Вернее, к ее откровенному наряду. Телеведущая облачилась в сексуальное черное платье с пикантными вырезами на груди.

«Чтобы носить такое декольте, необязательно обладать очень пышными формами. — считает певица. — Такое платье могут позволить себе девушки с формами как у меня. Тут подчеркнуты все достоинства: ключицы, красивые линии. И скрыты, все хотела сказать недостатки, а потом вспомнила что у меня их нет».

Ольга явно чувствовала себя свободно. Хоть и кокетничала, что находится далеко не в лучшей физической форме.

«Я бешусь, что я поправилась к Новому году, хотя я худела. Мой рост: 1,78 метра с 13 лет, грудь остается неизменной, а вот бедра гуляют в зависимости от времени года и состояния», — пояснила она.

Артистка объясняет: в последнее время она так устает, что не всегда следит за рационом. К тому же, декабрь выдался не из легких — много работы. Постоянные съемки и выступления на корпоративах. Бузова нервничала и заедала стресс.

«Вы думаете, я как сумасшедшая ношусь и смеюсь без повода? Нет. Мне и грустно бывает. Порой устаешь, хочется домой, съесть пельмени со сметаной», — признается телеведущая.

Результат набегов на холодильник — набранные килограммы. Теперь приходится с удвоенной силой потеть в спортзале. А так хочется понежиться в постели. Бузова жалуется, что устала от бесконечной борьбы за тело мечты.

«Я бы включила в список своих новогодних желаний, чтобы я не поправлялась никогда. Это меня просто бесит, потому что я все делаю для этого: занимаюсь спортом, слежу за питанием, а потом — хоп! И лишние пару сантиметров все равно появляются», — сокрушается знаменитость.

По словам Ольги, она знает только один способ как ни в чем себе не отказывать без вреда для фигуры — влюбиться.

«Когда влюбляешься, ты ешь и не поправляешься, потому что у тебя сразу появляется такая энергия и выделяется гормон счастья», — раскрыла она свой секрет красоты.

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Правда, личная жизнь Бузовой пока не очень складывается. После скандального разрыва с блогером Давидом Манукяном Ольга не была замечена в серьезных отношениях. Телеведущая надеется, что в новом году ей, наконец, улыбнется удача.

«Год Кролика такой миролюбивый, добродушный, добропорядочный и теплый. Он активно способствует созданию крепких связей, в том числе семейных отношений. Для Ольги Бузовой этот год станет очень эмоциональным. Она встретит молодого человека, но, на мой взгляд, говорить прям о браке пока не стоит. То есть у нее будут новые отношения, но без регистрации», — спрогнозировала ее судьбу астролог Олеся Фомичева.

Девушка ждет от Черного Водяного Кролика не только встречи с мужчиной мечты, но и материального благополучия.

«Вообще говорят, что Кролик — это еще и символ денег. Может, он нам всем принесет и финансовое благосостояние», — мечтательно заявила звезда экрана.

Хотя, казалось бы, куда уж больше: Бузова и так входит в десятку самых высокооплачиваемых российских звезд. За выступление на корпоративе она получает около двух миллионов рублей. А недавно девушка заехала в собственную квартиру стоимостью 200 миллионов рублей. Ольга долгое время снимала жилье. И теперь очень рада, что может чувствовать себя полноправной хозяйкой.

«Я на кухне посижу, за баром, раскрою двери в одну из своих гардеробных, выйду на террасу. Мне везде так хорошо», — радуется она новым апартаментам.

Бузова почти три года делала ремонт и довольна, что ей удалось переехать туда перед главным праздником. Ей так хотелось отметить Новый год дома. Без каблуков и в уютной одежде.

Правда, в праздники Ольге также придется работать, хотя она старается во всем искать плюсы.

«Я очень счастлива, что люди выбирают меня в качестве артиста, под которого хочется отключить мозг, покайфовать, съесть мандаринки, выпить бокальчик игристого», — призналась Бузова.

Ольга мечтает, что в новом году она встретит мужчину, с которым захочет создать семью. Возможно, именно это желание теледива напишет на бумажке в новогоднюю ночь.