Игнатьев день: почему 2 января нельзя покупать обувь

Фото: Овчинников Александр / ТАСС

2 января на Руси в этот день старались защитить свой дом от напастей.

Православные верующие 2 января чтят память святого Игнатия Богоносца.

Игнатий Богоносец

Сведений о жизни Игнатия сохранилось немного. Предположительно, он родился в Антиохии в I веке, по происхождению был сирийцем. Свое прозвище Богоносец он получил за то, что, согласно Евангелию от Матфея, Иисус брал младенца Игнатия на руки. Другой вариант происхождения прозвища гласит, что Игнатий получил его, потому что был «носителем Божественного духа».

Игнатий Богоносец считается первым крупным христианский писателей нееврейского происхождения. Во время путешествия под стражей в Рим написал семь посланий к христианам тех общин, по территории которых проезжал: Эфес, Магнезия, Траллия, Филадельфия, Смирна, а также послание к общине Рима.

Предполагается, что Игнатий является учеником Иоанна Богослова. Кроме того, он был вторым епископом Антиохии после апостола Петра. Иоанн Златоуст характеризовал Игнатия как «образец добродетелей, явивший в лице своем все достоинства епископа».

Во время правления императора Траяна святой был арестован, сослан в Рим и там подвергнут мучениям — его бросили львам на арене и они растерзали его. Господь не спас Игнатия, как, например, пророка Даниила во рву со львами, но лишь потому, что такова была воля и желание самого святого.

Мощи Игнатия после его гибели перенесли в Антиохию в 107 или 108 году, а спустя пять веков снова вернулись в Рим, где и находятся в базилике Святого Климента.

Игнатов или Игнатьев день — традиции 2 января

На Руси 2 января назывался Игнатовым или Оберегом дома: сегодня святому Игнатию молились о защите дома от любых напастей. В деревнях нередко именно на Игната для защиты обносили вокруг дома иконы. Это не только отпугивало от жилья нечистую силу, но и уберегало семью от несчастий и голода. Кроме того, сегодня дому и хозяйственным постройкам кланялись, чтобы выразить свое почтение. Считалось, что это поможет защититься от сглаза и сохранить в доме достаток и благополучие.

Начиналось предпразднество Рождества, крестьяне активно готовились к этому большому празднику. Сегодня женщинам полагалось провести большую уборку дома. Молодежь готовилась к колядованию: придумывала костюмы, разучивала песни.

Во многих областях на Игнатия обтрясали яблони от снега, чтобы они принесли хороший урожай. Кстати, считалось, что сильные морозы на Игната предвещали богатый урожай. Также примечали, что каков Игнат, таков и август. Считалось, что чем сильнее сегодня морозы, тем жарче будет лето.

Что нужно делать 2 января

В этот день верующие служат молебны святому Игнатию Богоносцу, чтобы домашний очаг миновала стороной беда. Помимо этого, дому нужно обязательно поклониться и обойти вокруг с иконой. Не лишним в этот день будет встретиться с родственниками за совместной трапезой, или хотя бы позвонить по телефону.

Кроме того, знающие люди советуют в этот день внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие — их советы могут сослужить хорошую службу в будущем.

А еще на Игната рекомендуется избавиться от треснутой посуды, чтобы в течение года избежать финансовых затруднений.

Что нельзя делать 2 января

Считается, что в этот день нельзя пускать к себе домой нищих, старых и немощных — они могут оставить свои напасти в вашем жилище.

Давать в долг 2 января тоже не рекомендуется — вместе с деньгами можно отдать свое счастье.

А еще в этот день не советуют покупать обувь — в древности люди верили, что так можно укоротить себе век.

Приметы на 2 января