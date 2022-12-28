Илия Муромский: как 1 января зарядить весь год на удачу

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Первый день нового года нужно провести в спокойствии и отдыхе, но не забывать об одной примете.

Православные христиане 1 января чтут память сразу нескольких святых. В их числе: епископ Григорий Омиритский, ферентийский святитель Вонифатий Милостивый, египетские мученики Илия, Пров и Арис, а также преподобный Илия Муромский Печерский — считается прототипом былинного Ильи Муромца.

Илия или Илья Муромский

Святой родился в селе Карачаровае близ Мурома в XII веке. В молодости он отличался недюжинной силой и имел прозвище Чоботок, которое получил за то, что однажды отбился от неприятелей сапогом — чоботом. Он принял монашество под именем Илия и подвизался в Киево-Печерской лавре.

Историки предполагают, что Илья погиб, когда лавру разгромили половцы — они были союзниками князя Рюрика Ростиславича и вместе с ним взяли Киев. Согласно еще одной версии, будучи тяжелораненым в битве с половцами, Илья и решил принять постриг в лавре. Жизнеописание Ильи отсутствует в Киево-Печерском патерике, возможно, это говорит о том, что в иночестве он провел не очень много времени. Также предполагается, что он скончался около 1188 года. Канонизирован же был в 1643 году.

Мощи Ильи Муромского находятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры, а их часть — средний палец левой руки — в Спасо-Преображенском монастыре Мурома. В 1988 году было проведено изучение останков святого. Они были датированы XII веком, также выяснилось, что Илья был ростом почти 177 сантиметров, что много для людей того времени, и имел заболевание позвоночника (в былинах сказано, что до 33 лет он «сиднем сидел на печи», потому что не было «в ногах хождения», то есть был парализован). В целом кости оказались значительно крупнее, что в среднем у людей. Кроме того, было установлено, что Илия скончался в 40-45 лет от удара копья в грудь, сначала копье пронзило насквозь левую руку, которой он прикрывался.

Преподобный Илия известен тем, что скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в православной церкви теперь — большой, указательный и средний пальцы сложены вместе, а безымянный и мизинец пригнуты к ладони. Во времена борьбы со старообрядческим расколом в XVII–XIX веках этот факт из биографии святого являлся веским доказательством в пользу трехперстного сложения.

Илия Муромский почитается как покровитель Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничной службы России.

Традиции 1 января

На Руси в этот день не советовали заниматься тяжелой работой и решать какие-то серьезные вопросы, иначе весь год пройдет в тяжелых трудах. Не стоило выносить из дома мусор, нарушение этого запрета могло навлечь беду.

При этом существовала примета, что если 1 января сменить несколько нарядов, то следующий год будет удачным и богатым на хорошие события.

По погоде в этот день судили об урожае в новом году: теплая погода сулит урожай ржи, сильный ветер предвещает хороший урожай орехов, много звезд на небе — гороха и ягод.

Что нельзя делать 1 января

Несмотря на первый день Нового года и связанные с этим праздники, у православных продолжается строгий Рождественский пост, а потому они должны воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях, развлечениях и плотских страстях.

Народные же приметы не рекомендуют в первый день нового года заниматься тяжелой или грязной работой, чтобы не провести так весь год. Из тех же соображений нельзя ругаться и ссориться. А чтобы не накликать беду, нельзя 1 января выносить из дома мусор.

Что можно делать 1 января

Чтобы наступивший год был богат на события и разнообразен, нужно в течение дня несколько раз поменять наряды.

Чтобы привлечь деньги, знатоки советуют во время утреннего умывания натереть руки не мылом, а монетами.

Тем, чья работа связана с торговлей, советуют сделать скидку первому в новом году покупателю, чтобы обеспечить себе процветание и успех на весь год.

Приметы на 1 января