Вот и настала последняя неделя года. Полным ходом идут предпраздничные приготовления, голова кипит от незаконченных дел и все чаянья направлены в будущее.

И да, мы уже много говорили про праздничное меню, все придумали, все спланировали и посчитали. Но надо же еще как-то жить неделю, чем-то питаться и как-то радовать своих близких. И желательно, чтобы это были максимально простые блюда, потому что на сложные нет ни сил, ни времени, ни желания. Именно такое мы и приготовим сегодня.

Максим Гринкевич

Что понадобится для бараньих ребрышек по-китайски:

Бараньи ребра – около 1 кг;

Морковь – 1 штука;

Репчатый лук – 1 штука;

Корень имбиря – 2 см;

Зеленый лук – 1 пучок;

Корица – 2 палочки;

Гвоздика – 5-6 соцветий;

Бадьян (звездчатый анис) – 3 штуки;

Сахар – 2 столовые ложки;

Рисовое вино или уксус – 2 столовые ложки;

Соевый соус;

Растительное масло.

Собственно, речь пойдет не столько о рецепте, сколько о китайской технологии приготовления бараньих ребер. Впрочем, ребра могут быть и свиными, от этого мало что изменится. Важно то, как мы будем это делать. Не совсем так, как мы привыкли думать о китайской кухне. Более необычно.

Ну и самое главное – шаосиньское рисовое вино. Мне удалось его купить, но вам вовсе не обязательно. Это специальное китайское рисовое кулинарное вино. На вкус просто сухое кислое вино без особых добавок. Вы легко можете заменить его в рецепте на рисовый уксус или какой-то вкусный китайский уксус. Главное – соблюсти баланс сладкого сахара и кислого вина / уксуса. Нам нужен для рецепта вкусный бульон, потому что ребра Бацзяо будут брать свой будущий вкус именно из него.

Шаг 1: Разделываем ребрышки Первым делом нам, разумеется, понадобятся ребра, которые следует разделать. Если они у вас мясистые и жирные, то нелишним будет разрубить каждое ребро пополам. Но у меня были небольшие, при разрезании получались такие симпатичные антрекоты, и дальше мельчить смысла не было. Если же у вас будет лишний жир и пленки, то смело их срезайте. У меня ничего такого не оказалось, просто вымыл мясо и все.

Шаг 2: Варим ребра Ребра помещаем в большую кастрюлю, заливаем изрядным количеством воды и ставим на сильный огонь. Нам нужно довести воду в кастрюле до кипения, уменьшить нагрев и аккуратно снять образующуюся пену.

Шаг 3: Готовим бульон на вине и специях А вот теперь добавляем в кастрюлю все ингредиенты по списку. Если луковица или морковь слишком крупные, разрезаем их пополам вдоль. Корень имбиря предварительно очищаем с помощью ложки. Наливаем рисовое вино. Соевый соус добавляем по вкусу, чтобы бульон стал солоноватым и потемнел. И да. Не бросайте в бульон весь зеленый лук, оставьте парочку перьев для подачи блюда. Варим бульон в течение часа.

Шаг 4: Жарим ребра на сковороде Теперь выбрасываем из бульона всю требуху и вынимаем ребра. Сам бульон вполне можно использовать для вторых блюд. Он вкусный. А можете просто вылить, нам он уже не понадобится. Жарим ребра на сильном огне на глубокой сковороде. Спустя несколько минут в кипящем масле на них появится хрустящая корочка. Готовые ребрышки вынимаем на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло.