Новогодний марафон: какие фильмы посмотреть на праздниках

Фото: Кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества", режиссер Рон Ховард, 2000г.

Блогер Сергей Штепс составил подборку рождественских фильмов, которые согреют душу даже в самую немилую погоду.

Запах ели, мороз на щеках, вкус мандаринов и карамельной трости, аромат глинтвейна и спуск на санках по снежным сугробам — все это неизменно ассоциируются с Новым годом. Еще задолго до праздников народ начинает лихорадочно суетиться в поисках подарков, украшений для дома и ингредиентов для стола. Кажется, что это и правда особенный день, когда сказка становится былью, а людские сердца полны надежд.

Сергей Штепс

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Однако Новый год не заканчивается с боем курантов. Впереди ожидают Святки и Рождество, которые являются отличным поводом, чтобы собрать вокруг самых близких. И что, как не фильмы, способны подарить массу впечатлений от совместного просмотра? Специально для Пятого канала блогер Сергей Штепс составил подборку самых праздничных киноисторий.

«Плохой Санта», 2003

Кадр из фильма «Плохой Санта», режиссер Терри Цвигофф, 2003 г.

Это, конечно, фильм не совсем классический. В нем вы не найдете милых стандартных шуток, романтики и праздничной атмосферы. Зато там есть огромное количество сарказма, юмора на грани, откровенного бреда и хорошего настроения, а в самом конце — минутка трогательности. Куда уж без этого! В роли «плохого Санты» отлично себя показал Билли Боб Торнтон — это одна из его самых знаменитых картин.

«Гринч — похититель Рождества», 2000

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества», режиссер Рон Ховард, 2000 г.

Суперская сказка с Джимом Керри в главной роли, где он предстает в образе грозного и одновременно смешного и трогательного чудовища, которое пытается, как вы уже поняли, украсть Рождество у жителей небольшого городка Ктограда. С ним в паре играет очаровательная маленькая актриса Тейлор Момсен, которая через много лет станет солисткой рок-группы The Pretty Reckless. Обязательно к просмотру, тем более, что у фильма аж три «Оскара».

«Мальчик по имени Рождество», 2021

Кадр из фильма «Мальчик по имени Рождество», режиссер Гил Кинан, 2021 г.

По сюжету картины маленький Николас отправляется на поиски своего отца, который в надежде найти поселение эльфов когда-то отправился в экспедицию за Полярный круг да так и не вернулся. Естественно, путешествие будет увлекательным и непростым, но все закончится хорошо — на то это и рождественская сказка.

«Рождество с неудачниками», 2004

Кадр из фильма «Рождество с неудачниками», режиссер Джо Рот, 2004 г.

Отличный фильм - каждую минуту происходит что-то смешное. Лютер и Нора Кренк уже устали от ежегодных переживаний из-за приближающегося Рождества, поэтому, когда их дочь уезжает учиться, они решают плюнуть на все и отправиться на острова. Правда, об этом вскоре узнает весь город, и начинается полнейший и лютый беспредел. Актерский дуэт Джейми Ли Кертис и Тима Аллена — уже достаточная причина посмотреть этот фильм.

«Привет семье!», 2005

Кадр из фильма «Привет семье», режиссер Томас Безуча, 2005 г.

Во-первых, актерский состав — просто огонь! Сара Джессика Паркер, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс, Дермот Малруни, Крэйг Нильсон, Люк Уилсон и Клэр Дэйнс. Во-вторых, стереотипная, но всегда выигрышная сюжетная линия знакомства с семьей возлюбленного. В-третьих, неожиданные режиссерские ходы. Посмотрите, не пожалеете.

«Эта замечательная жизнь», 1947

Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь», режиссер Фрэнк Капра, 1947 г.

Фильм, который для американцев является такой же новогодней классикой, как для россиян «Ирония судьбы». И хотя фильм черно-белый, что может кому-то показаться непривычным — эстетическое удовольствие. И да, история станет чем-то вроде витаминов против хандры, которая свойственна некоторым людям в праздники. Сюжет рассказывает о честном отце семейства Джордже Бейли, который из-за финансовых неурядиц думает свести счеты с жизнью прямо перед Рождеством. Вдруг перед ним появляется Ангел Второго класса, еще неопытный и потому пока не заслуживший крылья. Ему предстоит напомнить Джорджу, что прекрасного было и есть в его жизни.

«Чудо на 34-й улице», 1994

Кадр из фильма «Чудо на 34-й улице», режиссер Лес Мэйфилд, 1994 г.

Еще одна история для тех, кто не верит в волшебство. Эта фильм о шестилетней девочке Сюзан, которой мама давно раскрыла секрет, что Санта-Клауса не существует, а потому она не очень-то и ждет Рождество. Неожиданно все меняется, когда героиня встречает настоящего волшебника в простом нью-йоркском универмаге.

«Эдвард Руки-ножницы», 1990

Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы», режиссер Тим Бёртон, 1990 г.

Готическая сказка о киборге, влюбленном в прекрасную девушку, давно стала классикой. Несмотря на то, что снег выпадет только к концу фильма, историю можно назвать самой что ни на есть рождественской. Танец Вайноны Райдер под снежинками и мастерство героя Джонни Деппа, вырезающего ледяные скульптуры, —одни из самых сказочных и романтичных моментов кино.

«Щелкунчик и четыре королевства», 2018

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства», режиссер Лассе Халльстрём, Джо Джонстон, 2018 г.

Какой новогодний праздник может обойтись без «Щелкунчика»? В новой интерпретации сказки Гофмана в центре сюжета оказываются отношения юной принцессы Клары (восхитительной Маккези Фой) и злобной Матушки Имбирь (бесподобная Кира Найтли). Девушке с помощью верного Щелкунчика придется найти загадочное четвертое королевство и сразиться с Мышиным королем. Кстати, визуально пряничное королевство очень напоминает архитектуру соборов Василия Блаженного и храма Спаса на Крови, поэтому для российского зрителя места покажутся родными.

«Отпуск по обмену», 2006

Кадр из фильма «Отпуск по обмену», режиссер Нэнси Майерс, 2006 г.

Довольно забавный ромком, подтверждающий фразу «нет худа без добра». Когда колумнистка Daily Telegraph по имени Айрис, пишущая о свадьбах, обнаруживает, что ее любимый человек ей изменяет, она решается на безумную авантюру. Она предлагает незнакомке Аманде, оказавшейся в той же ситуации, поменяться домами на время рождественских каникул. Однако им не удается провести дни в одиночестве, так как их личная жизнь на новом месте скоро налаживается. А еще в картине играют такие потрясающие актеры, как Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.

«Рождество на двоих», 2019

Кадр из фильма «Рождество на двоих», режиссер Пол Фиг, 2019 г.

И, наконец, еще одна история про то, как разочаровавшаяся в любви одинокая девушка Кейт в одночасье встречает свою любовь. Понимает она это не сразу. Ведь работа в рождественском магазинчике не приносит ей радости и чувства волшебства, а потому к чудесам она почти что равнодушна. До поры до времени.