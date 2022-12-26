Агеев день: зачем 29 декабря по традиции лепят снежных человечков

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Считалось, что погода в этот день точно показывает, какими будут Святки и Крещение.

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея (Аггея) — одного из последних пророков Ветхого завета.

Пророк Аггей

Пророк Аггей жил за 500 лет до Рождества Христова. За свою жизнь святой прославился как поборник за чистоту человеческой души и прорицатель.

Святой происходил из колена Левиина и родился в плену вавилонском. Еще будучи юношей, он возвратился из Вавилона в Иерусалим и начал пророчествовать примерно в 520 году до нашей эры со святым пророком Захарией. Это происходило во время правления персидского царя Дария Гистаспа.

Святой Аггей был современником создания второго Иерусалимского храма, который воздвигли на месте первого — Соломонова.

Три главных пророчества Аггея составляют 10-ю книгу 12-ти малых пророков (Тре-Ассар) и адресованы они иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Иисусу, которых он упрекает в бездействии и поощряет к возобновлению работы по восстановлению Иерусалимского храма.

Зоровавель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев, и храм, строительство которого началось в 520 году до нашей эры, был закончен в 516-м.

Всех речей пророка Аггея, относящихся к сооружению храма, — четыре. В них пророк побуждает иудеев строить храм и обличает их беспечность и небрежение, грозя им карами, которые пошлет Господь за такое поведение.

Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою, голова его частью была лишена волос.

После смерти пророк с честью был погребен вблизи священнических гробов в Иерусалиме. Христиане и по сей день продолжают ему молиться с просьбами избавиться от дурных привычек и сохранить в душе добро и веру.

Агеев день — традиии 29 декабря

На Руси этот день называли «Агей», «Агеев день», «Аггей Зимоуказчик», «Аггей-инесей (от словосочетания „иней сей“)».

Считалось, что пророк Аггей наставляет на праведную жизнь и особо отмечает в человеке любовь к труду. Также святого просили об избавлении души и тела от лени и нерадения.

В этот день следили за погодой, для его были особые приметы. Если на Аггея выпадало много инея, значит, на Святки (начинаются с 7 января по новому стилю) будет глубокий снег, а если ударит мороз — холода продержатся до Крещения (19 января).

Узнать о погоде на Святки можно было и другим способом. В ночь на Аггеев день нужно было разжечь костер и бросить в него слепленных из снега человечков. Если пламя угасало быстро, то на Святки можно было ждать ясной и солнечной погоды.

Что можно делать 29 декабря

В Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. Если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода.

Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовления к Новому году. Они варили холодец, леденцы и прочие угощения.

Молодые матери непременно шли в церковь, чтобы помолиться за своего ребенка и поставить свечку за здоровье малыша.

29 декабря было принято проводить в семейном кругу за душевными беседами с родными и близкими.

Что нельзя делать 29 декабря

В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог. Считалось, что это могло спровоцировать ссоры и конфликты.

Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на другой день.

Приметы на 29 декабря