Трифонов день: зачем 28 декабря искали зарю в руковицах

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С этого времени по народным приметам день становится длиннее, а ночи — короче.

Православные христиане 28 декабря почитают память преподобного Трифона Печенгского. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Трифон Печенгский Кольский

Святой родился в Новгородской губернии в семье священника в XVI веке. Еще в детстве названный Митрофаном мальчик решил посвятить жизнь апостольским подвигам и стать проповедником среди язычников-лопарей, о которых узнал из рассказов рыбопромышленников.

Трифон отправился на Кольский полуостров и остановился на берегу реки Печенги, где жили лопари. Там он узнал их верования и выучил язык. Всю последующую жизнь святой проповедовал язычникам христианство.

Лопари отнеслись к святому настороженно, и проповеднику пришлось преодолеть много трудностей, он подвергся гонениям и даже побоям. Однако постепенно мудрым и ласковым словом и кротостью ему удалось обратить многих язычников в христианство.

По благословению Новгородского архиепископа Макария Трифон вместе с блаженным Феодоритом и иеромонахом Илией построили для новообращенных храм, а для стремящихся к уединению иноков Трифон в 1532 году основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у Мурманской границы». Иоанн Грозный помог ему и одарил монастырь.

Трифон умер в 1583 году, прожив на Печенге почти 60 лет.

В 1589 году шведы уничтожили Печенгский монастырь, но позже, по велению царя Феодора Иоанновича, монастырь перенесли на Колу. На месте разрушенного храма была построена церковь во имя преподобного Трифона, а над могилой святого возвели церковь Сретения Господня.

Трифонов день - традиции 28 декабря

На Руси этот день называли «Трифон», «заря в рукавицах».

С этого времени день начинал прибывать, а чары нечисти постепенно отступали. Солнце выглядывало все чаще, а его лучи отваживали нечистую силу от домов. Чтобы испугать нежить, надо было рано утром на Трифона вынести во двор горячие угли и высыпать их в снег с особыми словами.

Оградить себя от козней нечисти можно было и при помощи молитвы, которая читалась ежедневно на сон грядущий и в которой верующие просили Господа сохранить душу и сердце рабов его.

Наблюдали в этот день и за погодой. Если был сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело — значит, самые сильные морозы еще впереди. «Заря в рукавицах» (то есть на небе видны красные радуги) — к сильному морозу. Его же предвещало и громкое щебетание синиц поутру и если кошка пытается устроиться в тепле. А вот если к этому дню земля не промерзла, то следующий год грозил быть неурожайным.

Что можно делать 28 декабря

На Руси этот день называли «Трифон», «заря в рукавицах». Считалось, что с этого времени нечистая сила начинала отступать перед Солнцем — день начинает становиться длиннее, а ночи — короче. Чтобы помочь Солнцу отогнать злых духов и нечисть, наши предки ранним утром выносили горящие угли на снег.

Также 28 декабря было принято давать милостыню нищим. Например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Кроме того, бедняков было принято угощать едой у входа в церковь.

Что нельзя делать 28 декабря

В Трифонов день запрещалось злиться на кого-либо. Люди старались сдерживать эмоции, не сквернословить и не драться.

Кроме этого, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Считалось, что иначе здоровье будет слабым. Чтобы укрепить себя, важно сохранять бодрость и веселое настроение — тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Приметы 28 декабря