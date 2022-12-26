Любовный гороскоп на январь 2023 для каждого знака зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.M. Guyon; 5-tv.ru

Шести знакам зодиака поддержка на любовном фронте в январе уже обеспечена. Что их ждет, рассказала астролог.

Январь - это всегда новое начало. С наступлением нового календарного года мы ждем перемен и мечтаем о красивой любви.

Кому гороскоп принесет неожиданное романтическое знакомство, а кому - разбор полетов в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала астролог Тиана Атлас.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на январь 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Первого и второго января планета Венера, отвечающая за любовь, соединится с Плутоном.

«Нас ожидают бурные эмоции в отношениях. Старайтесь держать себя в руках. В интимном плане будет небывалая страсть», — предупредила астролог.

С 3 по 26 января 2023 все знаки зодиака почувствуют, как их внезапно тянет на авантюры. С 7 по 11 числа по гороскопу — благоприятный период, когда можно оживить отношения с помощью увлекательной поездки или сюрприза, а кому-то даже повезет познакомиться в каком-то неожиданном месте.

А вот с 12 по 17 января чрезмерная тяга к приключениям может испортить отношения. Гороскоп предупреждает: уже в районе 22 января придется задуматься об ответственности за совершаемые поступки и умерить свой пыл.

«Последний яркий период, который можно выделить в январе, наступит с 27-го по 31-е. Вот когда нас накроет волной романтики, и в воздухе будет буквально витать любовь», — отметила Тиана Атлас.

Овен — любовный гороскоп на январь 2023

Для первого в списке знака зодиака январь окажется бесконечно благоприятен в плане любви. Удачно познакомиться получится в компании друзей. Поэтому совет на месяц — не сидеть дома, а общаться, причем не только с привычным кругом людей.

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Телец — любовный гороскоп на январь 2023

У данного знака зодиака появится чрезмерное желание предаваться чувственным наслаждением, в том числе и в интимных отношениях.

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Близнецы — любовный гороскоп на январь 2023

Январь подарит данному знаку зодиака хорошие шансы встретить свою любовь в путешествии или на обучении. В целом начало 2023 года дочень благоприятно в любовном плане.

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Рак — любовный гороскоп на январь 2023

Январские энергии не очень комфортно повлияют на данный знак зодиака. Ракам захочется побыть дома. Однако при наличии запроса на знакомство, Вселенная станет буквально выталкивать их из дома на различные мероприятия.

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Лев — любовный гороскоп на январь 2023

Если представители данного знака зодиака находятся в активном поиске любовных отношений, либо в последние два года не испытывают радости от атмосферы дома, гороскоп предупреждает: скоро ситуация кардинально изменится к лучшему. И январь готов всеми способами об этом недвусмысленно намекать.

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Дева — любовный гороскоп на январь 2023

Этот знак зодиака январь заставит заниматься работой и здоровьем. А вот любовью на горизонте повеет только в конце месяца.

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Весы — любовный гороскоп на январь 2023

Представителям данного знака зодиака весь январь суждено буквально купаться в романтике. Главное не сидеть дома, а посещать интересные мероприятия и красивые рестораны.

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Скорпион — любовный гороскоп на январь 2023



Январь - не самый спокойный месяц. Но ведь представители этого знака зодиака не любят, когда в отношениях полный штиль. Зато теперь открылась возможность успешно изменить и трансформировать в любовных отношениях то, что давно назревало и не нравилось.

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Стрелец — любовный гороскоп на январь 2023

Если есть желание завести романтическое знакомство и завершить одинокий период в жизни, рекомендуется отправиться навстречу приключениям. Поклонники будут поджидать в поездках и путешествиях. Так что гороскоп советует в январе делать то, что вы любите. Поддержка звезд обеспечена.

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Козерог — любовный гороскоп на январь 2023

Этот знак зодиака в большей степени сосредоточится в январе на зарабатывании денег, чем на любовных делах. Однако при желании с кем-нибудь познакомиться стоит все-таки выходить из зоны комфорта и направлять свой фокус внимания на противоположный пол, а не только на карьеру.

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Водолей — любовный гороскоп на январь 2023

Представителей данного знака зодиака наиболее сильно потянет на любовные приключения. Желательно все-таки держать голову холодной и подумать, стоит ли так резко менять жизнь ради новых увлечений.

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Рыбы — любовный гороскоп на январь 2023

Весь январь представителей этого знака зодиака проведут в ностальгических настроениях. И недаром, ведь на связь могут выйти люди из прошлого. У кого-то даже возобновятся былые отношения. Знакомство могут произойти в интернете или, что неожиданно, в медицинском учреждении.

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