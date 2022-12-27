Пыталась покончить с собой: Надя Ручка честно рассказала о пережитом изнасиловании

Певица Надя Ручка рассказала, как пыталась покончить с собой после двух изнасилований

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Надя Ручка призналась, что пристрастилась к алкоголю после двух изнасилований. Что помогло справиться с психологической травмой и построить семью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Надя Ручка откровенно рассказала, как пережила два изнасилования. Правда ли певица пыталась залечить психологическую травму с помощью алкоголя и даже покончить с жизнью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Это тема такая интимная. Я считаю, что по большему счету артист должен развлекать и дарить хорошие эмоции», — смущенно пояснила артистка.

Сегодня 41-летняя Надя Ручка — счастливая мама и жена, однако построить семью у нее долго не получалось. Оказалось, всему виной была психологическая травма. В юности певица дважды пережила сексуальное насилие. Первый случай произошел в родном городе артистки. На нее напал молодой человек, который ухаживал за ней в старших классах.

«Он был спортсменом, никогда не пил. Он стал вдруг активно приставать и все. Я упиралась, как могла… Я просила, чтобы он так не делал. Не так представляла свой первый раз в жизни», — с горечью вспоминает знаменитость.

Надя не стала обращаться в полицию, решила просто забыть тот страшный день, но через год похожая ситуация повторилась. Тогда она согласилась пойти в кино с друзьями. Молодой человек перед фильмом заехал домой, чтобы переодеться, и предложил ей подняться к нему. Далее все развивалось, как в кошмарном сне.

«Он на столе что-то употребил и потом от столика на коленях переполз ко мне. И потом мне говорит: «Я тебя сейчас с балкона выкину! Или будет по-моему, или ты вылетишь отсюда», — сокрушается Ручка.

Многие поклонники певицы были шокированы ее откровениями и поддержали ее смелость публично заявить о пережитом.

«Она огромная молодец, что об этом рассказала. Чем больше таких историй будет озвучено, тем меньше их будет происходить», — уверена блогер Милана Тюльпанова.

После случившегося Надя Ручка замкнулась в себе. Душевную боль она заглушала алкоголем и даже хотела свести счеты с жизнью. Только годы спустя она нашла в себе силы и обратилась за помощью к психологу.

«У меня ушло больше 10 лет на то, чтобы с этим справиться. Не надо позволять этим страхам гнездиться у тебя в голове и проецировать их на каждого встречного», — считает певица.

Благодаря сеансам у психолога певица постепенно перестала бояться мужчин и завязала со спиртным.

«Нет. у меня был один мой учитель, очень крутой терапевт Лев Белгородский, который с мной работал долгие годы вытаскивал меня оттуда», — подчеркнула исполнительница.

После публичных признаний артистке стали писать женщины, которые также столкнулись с насилием.

«Кто-то хочет ребенка, но у нее не может получиться, кто-то не может личную жизнь построить, а кто-то пережил абьюз в семье. Поэтому я подумала, что в принципе, наверное, неплохо об этом поговорить. Потому что у женщин было такое горе, но они молчали, как большинство», — аргументировала звезда «Блестящих».

Однако не все оценили поступок Нади Ручки. Пока одни выражали ей своё сочувствие, другие заявили: об этом не стоило вспоминать спустя 20 лет. Якобы это — обычный пиар.

«Большую часть того, что она рассказывает, можно делить на два и даже на пять, поэтому я бы в эту историю не сильно верил. Ей хочется быть на плаву, хочется быть в топе, а песен и достойного материала нет», — пояснил позицию журналист Феликс Грозданов.

Некоторые слушатели пошли еще дальше. Они обвинили певицу, что та сама виновата в случившемся.

«Ну и кому нужны такие откровения?»; «Когда ты постоянно в плохой компании, чему удивляться?» — пишут пользователи в соцсетях.

Впрочем, Надя Ручка никак не реагирует на хейт. Несмотря на пережитую травму, она достаточно успешно устроила личную жизнь. Пять лет назад артистка вышла замуж за нефтяника Дениса Боярко. Супруги стали родителями сына Льва.

«У меня есть семья, есть ребенок. В конце концов большинство моих друзей всегда были мужчины, поэтому не все же плохие», — пояснила она.

Став матерью, певица покинула группу «Блестящие». Решила полностью посвятить себя семье. Артистка сама занималась наследником и даже не стала нанимать няню.

«С бабушками пока у нас не получается. Такие дела: одна бабушка далеко, а другая, к сожалению, ушла год назад», — поделилась Ручка.

Однако стать классической домохозяйкой артистка не смогла. Она призналась, в какой-то момент так заскучала дома, что муж практически вынудил ее снова заняться карьерой.

«Ну, не сказал: „Иди работай“. Он просто видит, что я тоскую [без сцены]. Муж мне сказал, что поддерживает меня», — радуется певица.

Вначале Надя Ручка написала книгу, затем недолго побыла телеведущей и даже попробовала построить сольную карьеру. Но все это не принесло ей особого успеха. И тогда артистка решила вернуться в свой родной коллектив. Этим летом она официально стала вокалисткой уже 25-го состава «Блестящих».