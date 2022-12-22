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Крестьяне верили, что сегодня — один из самых опасных дней в году. Для защиты жизни исполнялся целый ряд ритуалов и соблюдались несколько запретов.

27 декабря православные верующие почитают память сразу нескольких святых мучеников: Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих

Все четверо святых пострадали за веру в III веке из-за гонений императора Диоклетиана на христиан. В конце его правления в городе Фивы (Египет) были схвачены и брошены в темницу 37 христиан.

Первым среди перечисленных святых в Бога уверовал Аполлоний. Однако он испугался мучений за свою веру и обратился за помощью к язычнику Филимону. Он должен был принести жертву идолам, но не хотел выполнять обряд и попросил сделать это Филимона.

Когда тот облачился в его одежды и собирался совершить церемонию, на него сошла благодать Божия, и он объявил себя христианином. Увидев смелость товарища, Аполлоний последовал его примеру. Однако толпе это не понравилось, мужчин схватили и долгое время истязали, а затем казнили.

Главным мучителем и палачом оказался Ариан. После убийства он почувствовал сильную боль в глазу. Что-то ему подсказало взять прах с могилы Филимона и приложить к беспокоящему месту. Око чудом исцелилось. Ариан и его телохранитель Феотих тут же сами уверовали. Сразу же после этого язычники напали на них и подвергли смерти.

Филимонов день — традиции 27 декабря

На Руси этот день называли «Филимон», «хозяин Филимон».

В это время наступают темные дни, а значит, как считали в старину, на землю выбирается всякая нечисть и пытается вредить людям. Верили, что в это время на свет Божий выходят ехидны, кикиморы, которые смелеют настолько, что жмутся к окнам и скребутся в двери.

Чтобы отпугнуть нечистую силу, надо было почаще умываться, поскольку считалось, что нежить очень боится воды, недаром черта иногда называли неумытым. Вода считалась особым очистительным средством. В старину считали, что не умывшись нельзя было делать шагу со двора, поскольку это грозило большими неприятностями. Говорили, что если сесть на лошадь неумытым, она непременно или понесет и даже сбросит седока, или причинит себе какой-нибудь вред.

Если в деле нужен был успех, обязательно надо брызнуть на себя несколько капель воды — пусть даже обыкновенной, а не святой. В некоторых деревнях даже верили, что неумытых людей может убить молнией, поскольку за ними из-за их лени гоняется Илья Пророк в огненной колеснице.

На Филимона крестьяне следили за погодой и делали прогнозы. Считалось, что 27 декабря может подсказать, какой будет погода в феврале. Также, если в этот день было очень морозно, то лето обещало быть жарким. Если холодно, снежно и ветрено — то считалось, что это к хорошему урожаю. А если погода в течение дня менялась, то и погода этой зимой должна была быть переменчивой.

Что можно делать 27 декабря

На Руси верили, что сегодня — один из самых опасных дней в году из-за злых духов. Считалось, что 27 декабря они просыпаются и пытаются проникнуть в дома, чтобы причинить людям вред.

В связи с этим крестьяне выполняли ряд ритуалов, чтобы защититься. Во-первых, занимались уборкой в своих жилищах. Считалось, что в тот дом, где царит порядок, не проникнет нечистая сила.

Кроме того, в течение всего дня на Руси старались почаще умывать лицо и руки, а также следили за чистотой всего тела и особенно волос. Это должно было уберечь от несчастий.

Также крестьяне боялись в этот день надевать грязную или рваную одежду — не только на улице, но и дома. В противном случае можно навлечь на себя беду.

Что нельзя делать 27 декабря

Под строжайшим запретом сегодня был алкоголь. Наши предки верили, что его употребление сделает организм слабым, из-за чего нечистые силы заразят тело болезнями и инфекциями.

Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, приступать к новым проектам, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки. Считается, что добиться успеха 27 декабря все равно не получится. И это в лучшем случае; в худшем можно остаться без всех сбережений.

Крестьяне верили, что в этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать бездомных животных и птиц. Считалось, что иначе можно пустить в дом нечистую силу.

Приметы на 27 декабря