Рождество Христово: традиции и история празднования 7 января

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Один из самых главных христианских праздников встречают в ночь с 6 на 7 января.

Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово.

Это один из главных праздников в христианстве, в основе которого — рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии (в православной традиции праздник так и называется — Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа).

История праздника

События, связанные с рождением Христа, известны достаточно подробно благодаря и каноническим, и апокрифическим текстам.

Праведный Иосиф и его жена Мария, уже на позднем сроке беременности, отправились из Назарета в Вифлеем. Это было связано с тем, что император Август объявил в стране перепись населения, и всем жителям было велено вернуться в тот город, откуда они были родом.

patriarchia.ru

Когда супруги прибыли в Вифлеем, Марии настало время родить. Но, к сожалению, в гостевых домах по пути не нашлось свободных мест, и семья укрылась в пещере, служившей хлевом для скота. Оставив Марию, Иосиф ушел искать повитуху, но когда вернулся с ней, роды уже произошли — и пещера наполнилась дивным, невероятно ярким для человеческих глаз светом. А после Иосиф и повитуха увидели Младенца, которого Мария держала у груди.

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Ангел Господень первыми известил о рождении Мессии пастухов, и они пришли поклониться Младенцу, лежащему в яслях в пещере. На месте, где пастухам явился Ангел, позже был основан грекоправославный монастырь Пастухов (город Бейт-Сахур, Палестинская автономия). Сама же пещера является одной из главных христианских святынь. Она расположена в базилике Рождества Христова в Вифлееме (храм над ней был построен в IV веке). В пещере располагаются алтарь Рождества (принадлежит православным и армянам) и придел Яслей (принадлежит католикам). Как и большинство христианских святынь, она доступна паломникам.

Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой в мраморной плите на полу. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая воссияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим увидеть Царя Иудейского и поклониться ему. Звезда в пещере появилась только в 1717 году.

В приделе Яслей находится мраморное углубление в полу по образу яслей, в которых лежал Младенец. Сами ясли в середине VII века вывезли в Рим в церковь Санта-Мария-Маджоре, известна также под названием Святая колыбель.

Сергей Власов / patriarchia.ru

Порядок событий, последовавших за рождением Христа, точно не установлен. Сначала в пещеру пришли пастухи. На следующий день после рождения семейство нашло приют «в доме». На восьмой день состоялось традиционное обрезание младенца. Только потом произошло поклонение волхвов (кстати, в Евангелии они названы магами, то есть учеными людьми, а не колдунами). Они принесли младенцу подарки.

Эти подношения в итоге вошли в историю как дары волхвов: золото, ладан и смирна. Все три вещи имели определенный подтекст. Золото символизировало царское достоинство новорожденного. Ладан, использующийся в религиозных обрядах, говорил о божественном происхождении ребенка. Масло в свою очередь олицетворяло будущее погребение.

Теологи отмечают символизм того факта, что мир вовсе не заметил приход Спасителя на землю. По мнению специалистов, эта деталь олицетворяет мироощущение православного христианина, во главе которого всегда стояло смирение.

После этого случилось одно из самых трагических событий, связанных с Рождеством, — избиение младенцев по приказу царя Ирода, услышавшего о рождении Мессии и испугавшегося за свою власть. Ирод созвал придворных книжников, хорошо знавших Ветхий Завет. Те сказали, что рождение Спасителя было предсказано пророком Михеем, а местом его появления на свет будет Вифлеем.

Тогда царь издал указ умертвить всех вифлеемских младенцев до двух лет. Он рассудил, что только так он сможет обезопасить себя от свержения и дальнейшей погибели. Но божественным провидением Иисус был спасен — святое семейство спешно отправилось в Египет, где и оставалось вплоть до смерти правителя, а после вернулись в Назарет.

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни

Патриаршее служение в Рождественский сочельник в Храме Христа Спасителя в Москве. Олег Варов / patriarchia.ru

Точная дата рождения Иисуса Христа остается неустановленной. А вот различие между датой празднования католического и православного Рождества уходит корнями в эпоху задолго до рождения Мессии.

Сам праздник в честь явления во плоти Иисуса Христа от Девы Марии установили лишь в IV веке, когда было решено отделить праздник Рождества от Крещения (6 января), который называли Богоявлением. Рождество Христово стали отмечать 25 декабря — эта дата упоминается в древних текстах. Отдельный праздник утвердил папа римский Юлий I.

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В 45 году до нашей эры по указу Юлия Цезаря на смену римскому календарю пришел Юлианский. Свое начало он берет 1 января. Каждый четвертый год в нем — високосный, то есть длиннее обычного (есть 29 февраля. — Прим. ред.). Таким образом юлианский календарь равен 365.25 дням, то есть на 11 минут дольше солнечного года.

Начиная с IV века нашей эры по XVI этот день считался Рождеством как у католиков, так и у христиан. Однако в 1582 году Папа Григорий XIII ввел новую систему исчисления, чтобы сократить разрыв между календарным и астрономическим годом. После введения григорианского календаря появилась разница в днях между старым и новым стилем. Православное Рождество стали отмечать 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю.

Со временем появились и отличия в богослужении. Так, католики на Рождество служат три раздельные мессы — ночью, утром и днем, что символизирует рождение Спасителя в лоне Отца, Богородицы и душе каждого человека. В православии же принято одно богослужение, которое длится до утра и соединяет Великое Повечерие, Утреню и Литургию.

Подготовка к Рождеству также идет по-разному. У католиков это скорее семейный праздник, нежели религиозный. Церковные службы о других библейских событиях проходят уже после 1 января. При этом сама служба упрощена и адаптирована под современный мир. Рождественский пост не отличается строгостью. Например, одним из главных блюд является гусь с яблоками.

Патриаршее служение в Неделю по Рождестве Христовом в Александро-Невском скиту. patriarchia.ru

У православных же Рождество — больше церковный праздник, а не семейный. Все библейские события вспоминаются за пять дней до Рождества, а во время поста нужно много трудиться и посвятить время духовному. Сама служба происходит в соответствии с традициями, существовавшими с давних времен. На стол же подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

При этом Пасха почитается больше, чем Рождество. Для православных важнее то, что Христос воскрес, а для католиков — что родился.

Также у православных, в отличие от католиков, нет такой традиции дарить подарки в Рождество. Если православные в этот день чтят Христа, то католики еще и Святого Николая, или Санта Клауса, который не вручает дары детям, а оставляет их в рождественском носке.

Рождественское богослужение

Патриаршее служение в Рождественский сочельник в Храме Христа Спасителя. Сергей Власов / patriarchia.ru

В Русской православной церкви Рождество входит в число господских двунадесятых праздников. Рождество занимает второе по важности место после Пасхи.

Праздник предваряется 40-дневным Рождественским постом, неделей праотцев, неделей отцев, особой субботой перед Рождеством, предпразднством и рождественским сочельником, а продолжается попразднством и святками. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует о его особой важности.

В канун Рождества в церквях проходит праздничная служба, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. Духовенство одевается в белые праздничные одежды, символизирующие Божественный свет.

В церковных песнопениях на Рождество отражается основная богословская мысль о воплощении Слова Божия на земле. В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

Что можно делать на Рождество

Рождество Христово имеет уходящие в глубь веков традиции. Всякий, кто хочет привлечь удачу и счастье, обязан придерживаться определенных правил.

Посетить храм.

Присутствие на праздничном богослужении в святой праздник поселит у каждого в душе мир и радость. Также важно на Рождество проявить милосердие и подать милостыню нуждающимся.

Совершать покупки.

Рождественская традиция говорит, что, совершая покупки в Рождество Христово, человек притягивает финансовый достаток в будущем.

Праздновать в кругу семьи

Рождество считается семейным праздником, когда все родственники собираются за большим столом и пробуют угощения. Важно понимать, что из поста следует выходить плавно. Ни в коем случае не потребляйте излишнее количество пищи. Переедание не только противит основам христианских догматов, но и вредит здоровью.

Что нельзя делать на Рождество

Рождество Христово — преисполненный благодарности и смирения день. В этот святой праздник издревле принято прощать обидчиков и приносить извинения самому. И горе тому, чья душа даже в Рождество будет темна, а голова полна дурных мыслей. Так чего нельзя делать в Рождество:

Сквернословить.

Издавна считается, что ввязывание в споры и сквернословие в святой праздник понижает шансы предков на спасение души.

Давать взаймы.

Согласно рождественскому поверью, занявший на Рождество денег проведет весь год в долгах.

Гадать на будущее.

Многие путают Рождество и Святки. Издревле все гадания на суженого проходили исключительно в святочный период: с 8 по 18 января. А вот в Рождество заглядывать в будущее (и вообще проводить какие-либо оккультные ритуалы) категорически запрещается.

Сюда же относится потребление горячительных напитков, плотские утехи и праздность в действиях. Всякое ваше занятие в Рождество должно иметь пользу не только для вас, но и для окружающих!

Рождественские традиции

Патриаршее служение в праздник Собора Пресвятой Богородицы. Сергей Власов / patriarchia.ru

Рождественские традиции уходят в глубь веков. И хоть его всегда отмечали в кругу семьи, принято приглашать к себе тех, кто не может отметить святой день как подобает. Более того: согласно рождественскому обычаю, негоже прогонять с порога бездомного. Люди верили, что в обличье уличного оборванца их может посетить Бог. Странника пускали в дом и приглашали к трапезе. Современные социальные нормы, конечно, разнятся с теми, что были в ходу двести или триста лет тому назад. И все же суть торжества и самые главные его обычаи актуальны и по сей день.

По православному обычаю, неделя перед Рождеством — самая строгая. Согласно рождественской традиции, приступать к праздничной трапезе можно только после появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, что оповестила волхвов о рождении Мессии.

Вся семья садится за накрытый стол. Скатерть в такой день должны быть либо новая, либо чистая. На стол ставят 12 блюд — по количеству апостолов. Главным рождественским кушаньем в древности была кутья: каша из цельных зерен пшеницы и других круп, сдобренная медом. Чем богаче и разнообразнее будет стол, тем больше удачи и благ придет в жизнь членов семьи. Ни в коем случае нельзя ставить на стол пустые тарелкию Пустая тара притянет бедность и постоянную нужду.

Согласно обычаю, в Рождество принято делиться едой с домашними животными. Наши предки верили, что такой поступок находит отражение в том, что Иисус появился на свет в пещере, куда пастухи на ночь загоняли скот. Считалось, что угостить рождественским кушаньем питомца значит привлечь в дом достаток на будущее.

Рождественский ужин традиционно проходил при свете камина или свечей. Теологи отмечают, что праздник необходимо проводить при хорошем освещении. Чем больше света будет в доме на Рождество, тем больше удачи и благ придет в жизнь его обитателей. Свет притянет в дом тепло, любовь и достаток.

Кстати, во времена, когда еще не существовало электричества и люди пользовались свечами, на Рождество обязательно зажигали свечу в память по усопшему. Обычай гласил, что так отошедшие в мир иной родственники смогут замолвить словечко о живых перед высшими силами.

По рождественской традиции после ужина верующие отправляются на колядки. Девушки и молодые люди поют песни во славу Христа. В стародавние времена, по рождественской традиции, в колядках участвовали целыми деревнями. Сегодня песни и пляски часто заменяют на поход в храм и тихую молитву.

Рождественские приметы и колядки

Одна из народных традиций, связанная с Рождеством на Руси, — колядование — пение обрядовых песен. Тексты их, как правило, сводятся к пожеланиям здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядующие наряжались в праздничные наряды, ходили по дворам и домам, пели песни, а взамен получали угощенья — сладости, сухари, кашу. Вот одна из популярных колядок:

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку.

Не жалейте ничего —

Накануне Рождество!

Жизнь наших предков проходила в деревнях и селах, что располагались на лоне природы. Тамошние жители ощущали взаимосвязь природы и человека тоньше, чем способны на то горожане. Из этих наблюдений и родились рождественские приметы.

Чем больше снега будет 7 января, тем лучше пройдет весь год.

Теплое Рождество, как ни странно, предвещает холодную весну.

Мороз и холод 7 января предсказывают хорошее жаркое лето.

Ясное небо и отчетливо виднеющаяся Луна на нем — к сильным морозам.

Животные также могли дать знак.

Чем громче лают собаки в канун Рождества, тем большее материальное благополучие ждет человека. Наши предки верили, что во время охоты звонким лаем животное сообщало хозяину о крупной добыче.

Кроме повадок верей и погоды за окном, от которой зависел урожай и удои, народ обращал особое внимание на сны, которые видел в рождественский период. Считалось, будто видения в такую ночь несут особо важную информацию.

Увидеть во сне на Рождество ярко горящую свечу, значит провести год в добром здравии и благоприятном расположении духа.

Сон о том, как вы входите в открытую дверь, рассыпаете мелочь или надеваете тесные туфли, предсказывает опасности в будущем.

Сновидение, в котором вы выпиваете, символизирует приход недуга, а вот оказаться больным во сне предвещает ссору с родственниками.

Увидеть во сне на Рождество украшенную елку — к радости, без игрушек — к проблемам.

Другие народные приметы касаются подготовки пространства к православному празднику.

В старину на Рождество стирать белье и мыть полы считалось плохой приметой. Согласно поверью в человека могли вцепиться черти, обитающие в воде.

Одной из любимых забав молодежи на Руси было узнвавание имени будущего супруга. По обычаю нужно спросить имя у первого встречного. Именно так и будут звать нареченного или нареченную. Соответственно, женщины спрашивали мужчин, а мужчины — женщин. Причем в старину верили, что если случайный прохожий окажется молод, то это хороший знак, если же им окажется старик, то брак будет плохим.

Гадания на Рождественские святки

Олег Варов / patriarchia.ru

Святочные гадания традиционно являлись не просто развлечением славян, но и способом общения с потусторонними силами. Эти народные традиции остались с языческих времен. Считалось, что между праздниками Рождества Христова и Крещением Господня, с 7 по 19 января открывается коридор, соединяющий миры людей и духов. В основном, гадали девушки, которых интересовала судьба и замужество. Церковь не одобряет такие практики. Рождество – это время особого сближения с Богом, молитв, благих дел.

Гадание со свечами

Всем известна фраза: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный». Эти слова девушке нужно произнести, чтобы призвать будущего жениха. Чтобы увидеть его образ, гадающая должна подойти к зеркалу с зажженной свечой в руках. Для эффективности гадание должно происходить в темноте.

Ни одно гадание не обходилось без свечей. Девушки подходили к зеркалу и долго в него всматривались, приговаривая «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный».

Гадание на воске

Гадание на воске является наиболее популярным в девичьей среде. Для начала определяемся, на что гадаем. Когда вопрос сформулирован, предстоит налить в миску воды. Воск от свечей потребуется растопить в металлической кружке. Затем расплавленный воск выливается в миску с водой, где он застывает в определенной фигурке. А вот что она определяет — может понять только гадающий.

Гадание по теням

Один из простых способов узнать свою судьбу — взять лист бумаги, скомкать его, положить на плоскую тарелку и поджечь. Когда лист почти сгорит, к нему подносится зажженная свеча. На стене возникнет отображение, в которые предстоит вглядываться и толковать на свой лад. Этот ритуал проходит в полной темноте.

Какие блюда должны быть на столе в Рождество и сочельник

В сочельник 6 января православные всего мира готовились к Рождеству Христову, а в ночь на 7 января во всех храмах в честь светлого праздника, который считается главным после Пасхи, проходят богослужения. Согласно церковным правилам и народной традиции, в этот день нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

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В сочельник православные христиане выставляли на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. За столом собирались все члены семьи и пробовали постные вкусности. Многие из них могут прийтись по вкусу и любителям мяса, ведь они действительно очень сытные.

Главным блюдом на столе в сочельник была кутья — сытная каша из цельных зерен ячменя, пшеницы, риса или пшена с добавлением меда, сухофруктов и мака. Православные готовили ее только несколько раз в год, так что старались сделать ее максимально вкусной.

К кутье прилагались еще 11 блюд — все постные. Тут можно было варьировать наполнение стола, но по традиции следует приготовить известные многим вкусности: узвар — аналог компота из сухофруктов, вареники, голубцы, грибы, жареную рыбу и сладости — например, постные пончики.

На Рождество подавали много мясных блюд: и баранину, и гуся, и дичь, и, конечно же, рыбу. Блюда из целиком запеченной птицы или рыбы было легко готовить в русской печи. Обязательно пекли пироги самые разные – кулебяки, курники, расстегаи, ватрушки. Подавали и блины с самыми разными начинками – от грибных до рыбных. Разнообразие сладких блюд было значительно меньше: варенье, пряники, традиционная пастила, мед. Из напитков подавали сбитень, взвар, компот, кисель. Считалось, что обязательно на столе должны быть хлеб и красное вино.

Рожденным в Рождество

В отличие от Пасхи, Рождество не имеет плавающей даты и ежегодно отмечается 7 января. Однако в этот день, как и в любой другой, рождаются малыши. В их числе уже нет Царя Царей и Спасителя. И все же личности среди них встречаются самые разные. Ученые, художники, актеры, спортсмены и многие другие. Примечательно, что в их судьбе проглядывается тенденция к удачному стечению обстоятельств.

Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя. Сергей Власов / patriarchia.ru

Так, известная актриса советского и российского кино Наталья Гвоздикова могла не получить роль всей жизни, если бы не удачное стечение обстоятельств. Наталья и ее тогда еще молодой человек Евгений Жариков хотели вместе сыграть в фильме Григория Кохана «Рожденная революцией». Наталья пропустила пробы из-за болезни, а вот Жариков их успешно прошел. Встал вопрос об актрисе на роль возлюбленной его героя.

Очень скоро такую актрису нашли, однако ее кандидатурой оказалось недовольно советское правительство, и роль досталась Наталье. Фильм «Рожденная революцией» подарил артистке всероссийскую известность.

Примечательно, что среди рожденных в Рождество личностей встречаются и такие, кто не празднует собственный день рождения, но отмечает святое торжество.

Знаменитости, рожденные 7 января: Николас Кейдж, Наталья Гвоздикова, Илья Варламов.