Спиридон Солнцеворот: как 25 декабря зазывали весну

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На Руси считали, что святой Спиридон поворачивает солнце к лету и прогоняет зиму.

Память святого чудотворца Спиридона Тримифунтского чтят православные верующие 25 декабря. В народе его также называют Спиридоном-солнцеворотом.

Спиридон Тримифунтский

Святой родился на Крите в бедной семье и с малых лет был пастухом. Спиридон вел праведный образ жизни, женился на скромной девушке Ирине. У четы родилась дочь. К несчастью, семейная жизнь Спиридона продлилась недолго — его супруга рано умерла. Несмотря ни на что трагедия не озлобила мужчину.

Спиридон никому не отказывал в помощи: он давал приют бездомным и еду странникам. За это Бог наделил его даром целительства и прозрения. Люди уважали и почитали Спиридона, и не удивительно, что однажды они избрали его епископом кипрского города Тримифунта.

Молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя. patriarchia.ru

На этом посту Спиридон продолжил творить добрые дела и отстаивать справедливость. Однажды во время мучительной засухи по молитве святого пошел дождь, и жители города и окрестностей были спасены. Но спустя некоторое время за грехи людей снова Господь наказал страну голодом. На чужом горе стали наживаться богатые хлеботорговцы, которые повышали цены.

В Тримифунте тоже был такой жадный хлеботорговец, он скопил много хлеба, но не продавал его, а ждал, когда голод усилиться, чтобы еще поднять цены. Не знал он милосердия и отказал подать хлеба нищему. Тогда этот бедный человек пошел к Спиридону и рассказал о своем горе. Епископ велел ему идти домой и не беспокоиться ни о чем, ибо завтра его дом будет полон хлеба. А ночью случился великий ливень, который разрушил житницы жадного хлеботорговца, и все зерно унесло водой, и люди собирали его вволю. Богач же понял, что это наказание Господне, и сам стал просить, чтобы простые люди задаром брали у него хлеб.

А когда однажды был оклеветан и несправедливо приговорен к казни друг Спиридона, он отправился на защиту его. Дорогу ему преградил поток, и не было рядом моста. Но по молитве Спиридона воды расступились, и он вместе со спутниками беспрепятственно продолжил путь. Судья, услышавший о чуде, сразу же отпустил невиновного.

Немало еще чудес совершил Спиридон. Он провидел грехи человеческие и помогал людям покаяться и вернуться на путь истинный. Он обличал грешников с любовью, чтобы не отвратить их от Господа, но помочь им исправиться. Спиридон исцелил тяжелобольного императора Констанция, а в Антиохии воскресил младенца, родившегося у язычницы, и саму мать, скончавшуюся от того потрясения, которое она испытала, увидев чудо.

Спиридон ревностно защищал и веру. Во время Первого Вселенского собора (в Никее) в 325 году, на котором осуждалось арианство, Спиридон был настолько красноречив и убедителен, что многие впавшие в арианство вернулись к истинной вере. Кроме того, святители обличал тех церковнослужителей, которые неточно цитировали Евангелие и другие священные тексты или заменяли в них какие-то слова по своему вкусу.

Принесение десницы свт. Спиридона Тримифунтского в Тамбов. patriarchia.ru

Спиридон знал о своей кончине и принял ее с радостью: он умер во время молитвы в 348 году. Его похоронили в храме в честь Святых Апостолов в Тримифунте.

В конце VII века мощи святителя перенесли в Константинополь. Когда в 1453 году город захватили турки, мощи переправили на остров Корфу. Здесь соборе Святого Спиридона мощи остаются по сей день. В день смерти Спиридона проходит торжественное празднование, раку с мощами выносят на особое место у иконостаса для поклонения.

С мощами связан один интересный обряд — переобувание. Дело в том, что Спиридона называют ходящим святым. При жизни он благоволил странникам, а после смерти сам странствует по свету, чтобы помогать людям, которые обращаются к нему с молитвой. Поэтому обувь святого снашивается, и раз в год ее приходится заменять на новую. А снятые башмачки жертвуют храмам по всему миру. Есть башмачок и в Москве — в Покровском храме Даниловского монастыря.

Спиридон Солнцеворот — традиции 25 декабря

На Руси это день называли Спиридон Солнцеворот, потому что считалось, что сегодня происходит зимний поворот солнца на лето, говорили: «Солнце на лето, зима на мороз». Другие названия дня: Солнцеворот, Солноворот, Поворот, Солнопутье, Темный день.

В XVI–XVII веках на день Спиридона выпадало зимнее солнцестояние. Возможно, в связи с этим на Спиридона устраивали гулянье, жгли костры, катали с гор подожженные колеса, которые символизировали солнце и были призваны помочь ему вернуться на землю и поскорее привести весну. В некоторых областях со Спиридона начинались Святки и длились до Рождества.

Патриаршее служение в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы. Сергей Власов / patriarchia.ru

В день святого Спиридона наши предки обращались к солнцу и просили его поскорее вернуться на землю и привести с собой весну. Работать сегодня не разрешалось, но можно было гадать о будущем урожае или погоде. Хозяйки сегодня кормили кур гречихой и обязательно из правой руки, чтобы лучше и раньше неслись, а хозяева отрясали яблони от снега со словами: «Спиридонов день, подымайся вверх!» — чтобы урожай был хороший и гусеницы его не попортили.

Что касается погоды, то наши предки верили: какими будут 12 дней после Спиридона, такими будут и 12 месяцев нового года. Если утро на Спиридона ясное, значит, и Святки будут ясными и морозными, а если утро пасмурное, то святки будут теплыми и пасмурными.

Что нужно делать 25 декабря

На Руси верили, что Спиридон поворачивает солнце к лету, поэтому с 25 декабря солнечный день постепенно прибывает. Хорошим решением считалось как можно шире открыть окна, чтобы впустить внутрь солнечные лучи.

Мужчины в Спиридонов день клали на порог дома топор, а женщины оставляли в притолоке избы серп — считалось, что этот ритуал позволит отогнать от дома нечистую силу.

Чего нельзя делать 25 декабря

Строжайше запрещалось на Спиридона-солнцеворота выходить на охоту. Не стоило ходить в лес и по любой другой причине — считалось, что в этот день медведи ворочаются в берлогах и разбудить их очень легко. В современных реалиях стоит избегать маршрутов через слишком темные парки или поездок в лесополосу.

Не стоит также отправляться в любую дальнюю дорогу — на Руси верили, что Зима, у которой в этот день Спиридон отобрал власть, может сорвать свою злость на путниках. Велик риск переохлаждений, простуд и любых трагедий, связанных со льдом.

Приметы на 25 декабря