Никонов день: что можно и нельзя делать 24 декабря

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На Руси в этот день зажигали дома свечи в знак борьбы с нечистой силой.

Православный мир 24 декабря вспоминает преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.

Никон Печерский

Святой Никон жил на рубеже XI–XII веков в Киеве. Он был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители.

Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость и был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность. Поселившись на полуострове Тмутаракань (ныне Краснодарский край, Таманский полуостров — Прим.ред.) Никон Печерский усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал там монастырь Пресвятой Богородицы.

После святой смог вернуться обратно в Ки­е­во-Пе­чер­скую лавру и впоследствии был избран игуменом.

В 1096 году Никон был взят в плен половецкими войсками. Он провел в неволе несколько лет и терпеливо сносил все мучения. Согласно преданию, Господь послал святому дар — своей молитвой он мог исцелять других людей.

Святой Никон именуется «сухим», потому что высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Однако он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве, благодаря чему совершил много богоугодных дел.

Пре­по­доб­ный умер в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах пре­по­доб­но­го Ан­то­ния.

Никонов день — традиции 24 декабря

На Руси святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой, а также тем, кто способен даровать успокоение любой душе.

24 декабря принято дома зажигать свечи, именно так крестьяне «призывали» солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечисть. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Что нельзя делать 24 декабря

Издавна в этот день вечером женщинам нельзя было ничего делать по дому, а мужчинам охотиться или рыбачить. Запрещено гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, сквернословить, ругаться или ссориться.

Запрещено заниматься домашними делами после захода солнца. Не стоит и переступать порог дома после заката, а также заглядывать в чужие окна. Мужчинам нельзя ходить на охоту и рыбалку. Запрещается выносить любые вещи из жилища и что-то одалживать.