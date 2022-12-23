Самая мистическая ночь: ТОП-10 крутых гаданий на Новый год 2023

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Чтобы узнать желаемое, для новогодних гаданий дома потребуются всего пять предметов.

Издавна канун Нового года считался лучшим временем для проведения гаданий на удачу, судьбу, любовь, исполнение желаний. Современный человек не оставил эту традицию в прошлом и охотно пытается заглянуть в будущее, чтобы узнать о наступающем годе.

С помощью каких старинных предсказаний можно приоткрыть завесу тайны грядущих событий и как правильно готовиться к новогодним гаданиям, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Фируза Саиджонова.

Фируза Саиджонова

Блогер

Новогодняя ночь считается одним из самых мистических времен в году. В этот момент люди делятся на два типа. Одни верят, что, исполнив определенные ритуалы, узнают свою судьбу, а другие гадают просто ради развлечения.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать будущее

Взять графин и налить в него воды. Поставить вокруг него три свечи и внимательно посмотреть в емкость. Там начнет проявляться загадочная картинка, которую каждый сам для себя должен расшифровать.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя второй половинки

Взять бумагу, разрезать ее на полоски. На каждом листочке написать имя. Количество не ограничено, можно делать до бесконечности. Подписанные листочки сложить в новогоднюю ночь под подушку. Утром сразу после пробуждения вытащить одну бумажку. На ней будет имя будущей второй половинки.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать суженного

Взять графин и стакан. Переливать воду из графина в стакан и приговаривать: «Добрый молодец, приходи ко мне в гости, я водой тебя напою». На ночь поставить графин со стаканом рядом с кроватью. Тот, кто приснится девушке, будет ее избранником.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя суженного

В полночь набрать случайный номер телефона и долдаться ответа. Спросить имя человека, который ответит.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли год успешным

После того как пробили куранты, взять зеркало, облить его водой и выйти на улицу. Подождать, пока вода на зеркале замерзнет. Зайти домой и рассмотреть узоры. Если их много и они красивые, значит, год будет удачным.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать ответ на интересующий вопрос

Засунуть руку в банку с рисом и проговорить про себя интересующий вопрос. Вытащить руку и стряхнуть на бумагу то, что прилипло к руке. Посчитать, сколько зерна осталось на бумаге. Если четное количество, то ответ «Да», если нечетное, то ответ «Нет».

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли удача в Новом году

Налить в плоскую тарелку воды и оставить в новогоднюю ночь на улице. С утра оценить льдинки: если лед замерз буграми, то год будет не совсем ровным и удачным.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, сколько будет детей

Налить в рюмку воды и оставить ее в новогоднюю ночь на морозе. С утра посмотреть, что получилось. Сколько бугорков в рюмке образовалось, столько деток и родится в будущем.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как найти ответ на важный вопрос

Взять любую книгу. С закрытыми глазами выполнить следующие действия: задать про себя интересующий вопрос, открыть книгу на любой странице и ткнуть в нее пальцем. Открыть глаза и прочитать предложение, на которое указывает палец.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как сделать, чтобы желание исполнилось