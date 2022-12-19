Анфиса Рукодельница: почему 21 декабря загадывают самые сокровенные желания

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Ночь перед зимним солнцестоянием считается одной из сильнейших в уходящем году.

Православные христиане отмечают 21 декабря День Анфисы Римской, прозванной в народе Рукодельницей. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Анфиса Римская

Святая жила в V веке в Риме. По преданию она была крещена святителем Амвросием Медиоланским, которого Церковь чтит за день до этого.

Однажды супруга градоначальника предложила девушке принять арианское крещение (одно из ранних течений христианства в IV–VI веках — Прим.ред.). Анфиса отказалась, потому что этот шаг означал отрицание единства Бога-отца и Иисуса Христа. За веру мученицу сожгли на костре.

Анфиса Рукодельница — традиции 21 декабря

На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием — прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось желательным делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды против порчи.

Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.

Крестьяне верили, что вышивка обладает магической силой. Например, ромбы на полотенцах означали плодородие, а крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. Считалось, что узоры из солнца, деревьев и птиц принесут в дом достаток и благополучие.

Что можно делать 21 декабря

Девушки в этот день обычно занимались рукоделием — пряли, ткали, шили и вышивали. Считалось желательным делать это в одиночестве. Если уединяться не хотелось, проводили обряд против порчи.

Также для защиты от злых духов на одежде вышивали специальные орнаменты. Обычно их размещали на вороте, подоле и рукавах. Кроме орнаментов, изображали древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие.

Чего нельзя делать 21 декабря

Считалось плохой приметой не завершить важное дело до этого дня. В частности, так и не отдать долги.

Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, нужно найти способ помочь человеку.

Ночь перед зимним солнцестоянием

Отдельного упоминания заслуживает ночь с 20 на 21 декабря — Мать прошлого, Ночь Богини-Старухи. Она считается одной из сильнейших в уходящем году, так как следующая ночь предвосхищает день Зимнего солнцестояния, выпавший в этом году на 22 декабря.

В обе ночи принято загадывать самые сокровенные желания. Считается, что если все сделать правильно, то они обязательно исполнятся. Чтобы получить желаемое, нужно навести порядок в доме и мыслях. Это поможет успокоить сердце, наладив связь между ним и разумом.

Затем останется только максимально ясно сформулировать желание и представить себя в ситуации, когда оно исполнится.

Приметы на 21 декабря