Какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака

Фото: Кадр из мультфильма "Чебурашка", режиссер Макото Накамура, 2013г.

Известных с детства героев сказок и мультфильмов можно вписать в зодиакальный круг по чертам характера.

Каждый сказочный персонаж наделен своими чертами характера, причем как хорошими, так и плохими. Так и в зодиакальном круге найдутся свои герои и злодеи. К каждому из знаков зодиака соответствуют образы, знакомые с детства.

Овен — Винни Пух

Самовлюбленный и упертый. Наивен как ребенок, при этом эгоистичен. Умом не отличается, при этом очень везуч. Прост и обаятелен, поэтому всегда окружен друзьями. При этом периодически срывается на близких.

Телец — домовенок Кузя

Кадр из мультфильма «Приключения домовенка», режиссер Аида Зябликова, 1986 г.

Очень хозяйственный, домовитый, любит уют, при этом крайне экономный. Часто в делах предрекает беду. Любит сочинять и рассказывать, мудр и талантлив.

Близнецы — Буратино

Авантюрист и фаталист. Не принимает навязанных правил, даже если они продиктованы здравым смыслом. Не любит советы, не уважает тех, кто приносит ему добро. В критических случаях — непотопляем.

Рак — Доктор Айболит

Альтруист и святой. Помогает окружающим, даже если его никто не просит. Ради этого готов бросить все и отправиться на край света. Также Раки склонны переделывать других людей, исходя из своих представлений об идеале.

Лев — Карлсон

Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссер Борис Степанцев, 1968 г.

Пассивно-агрессивный, хвастливый и беспардонный. Умеет создать иллюзию собственной исключительности, манипулировать, пускать пыль в глаза. Очень страдает, если его не хвалить.

Дева — Дядя Федор

Нонконформист, не принимающий рамки, не выносит давления. Готов взять на себя роль лидера и гуру. Создает безвыходные ситуации для близких, а потом сам из них и спасает. Лучше держаться от него подальше.

Весы — Чебурашка

Меланхолик с заниженной самооценкой. Всегда требует опеку и заботу. Впадает в панику, если кто-то не хочет его любить. При этом искренен, добр и честен. Отрицает зло и одновременно его боится.

Скорпион — Маугли

Кадр из мультфильма «Маугли», режиссер Роман Давыдов, 1978 г.

Властный и агрессивный. Требует подчинения и уничтожает несогласных. Единомышленников снисходительно опекает как старший и мудрый. Имеет завоевательские наклонности, их может перебить только любовь.

Стрелец — Чипполино

Борец за справедливость и защитник угнетенных. Порой нелогичен, действует по зову сердца. Сам создавать почти ничего не умеет, но собрать талантливую команду вокруг себя способен.

Козерог — Мойдодыр

Зануда, получает удовольствие от получения других. Несогласных не жалеет, доводит их до слез, а потом сам же протягивает руку помощи. Страшный человек.

Водолей — Незнайка

Кадр из мультсериала «Незнайка на Луне», режиссер Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко, 1997–1999 г.

Совмещает в себе жажду к действиям и отсутствие критического мышления. Внутри он носит взрывной характер и прячет их за глазами скромника.

Рыбы Муми-тролль

Вечные дети, требующие развлечений. Выбирают в друзья необычных, творческих людей, с необычным мышлением. Уважает в людях преданность.