«Мы живем втроем»: чем Гарик Харламов удерживает Кристину Асмус от переезда после развода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Кристина Асмус и Гарик Харламов рассказали, что после развода продолжают жить вместе. Из-за чего бывшие супруги не могут разъехаться, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды шоу-бизнеса подтверждают знаменитую поговорку: «От любви до ненависти — один шаг». Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись летом 2020-го. Но до сих пор не упускают возможности подколоть друг друга. В причинах нового конфликта между супругами разбиралась программа Пятого канала «Светская хроника».

Недавно шоумен рассказал забавный случай, как он слишком долго лежал на диване и у него затекли руки. Именно в этот момент ему стало плохо. В результате, вышел неприятный инцедент.

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«Обоссался. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус», — написал в социальных сетях артист.

Собеседникам Харламова было смешно. Но Кристине Асмус история не показалась забавной. Она оставила на странице юмориста комментарий.

«Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом», — написала актриса.

Поддержали реакцию Асмус и знатоки шоу-бизнеса.

«Ладно, ты себя выставляешь на посмешище, но причем тут еще и бывшая твоя жена. Мне кажется, он таким образом хотел ее задеть, хотел ее, может быть, даже где-то унизить», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

Гарик ответил на высказывание Кристины, и между бывшими супругами завязалась онлайн-перепалка, в ходе которой вскрылись неожиданные подробности. Например, оказалось, что Харламов и Асмус до сих пор живут вместе.

«Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!» — написал в социальной сети комик.

Многие люди, знающие артистов, недоумевают, зачем выносить сор из избы и выяснять отношения на публике.

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«Зачем нужно было рассказывать вот эту всю историю, кто, как, с кем живет? Ну неужели так все плохо, все так критично с гонорарами, не на что жить и есть, что нужно было рассказывать», — выразила недоумение певица Анна Калашникова.

Поклонников очень удивила эта информация. Ведь и Гарик, и Кристина после развода вовсю строили личную жизнь. У Харламова был роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Асмус сейчас встречается с коллегой по цеху Романом Евдокимовым.

«Всегда за мной ухаживали мужчины и проявляли внимание. Сейчас тоже», — призналась Кристина.

Получается, после романтических свиданий Асмус приезжает домой, где ее ждет бывший муж. Эта информация произвела шок на многих знатоков шоу-бизнеса.

«Это безобразие! После развода всегда нужно жить раздельно, потому что у всех уже своя жизнь личная, свои интересы», — отреагировал светский журналист Феликс Грозданов.

Кристина объяснила подписчикам, что с радостью бы переехала, но ей не дает это сделать сам Гарик.

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«Да, мы живем втроем все это время (вместе с дочерью Анастасией. — Прим. ред.). Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался», — раскрыла причину совместного проживания с бывшим мужем Кристина Асмус.

Возможно, актриса специально решила вынести конфликт на всеобщее обозрение, чтобы Харламов наконец отпустил ее на свободу.

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