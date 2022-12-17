Абросимов день: почему 20 декабря нельзя ходить в яркой одежде
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
На Руси с этого дня начинали готовиться к Рождеству Христову. Девушки принимались шить, женщины наводили порядок в доме, а мужчины заготавливали мясо
20 декабря православные верующие чтят память святого Амвросия Медиоланского.
Амвросий Медиоланский
Святой жил в IV веке в Италии. Он происходил из аристократической семьи, но взойдя на епископскую кафедру в Медиолане (это латинское название современного Милана), все свое богатство пожертвовал церкви и до конца вел скромный и строгий образ жизни.
Амвросий считался одним из лучших проповедников христианства в Европе и почитался святым еще при жизни. После себя он оставил множество богословских трудов и мистических гимнов.
К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью — не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые совершил своей молитвой.
После смерти мощи святителя Амвросия были помещены в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте была возведена базилика святого Амвросия, где они хранятся до сих пор.
Абросимов день — традиции 20 декабря
На Руси с этого дня начинали готовиться к Рождеству Христову. Девушки принимались шить и готовили себе приданое. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо.
В народе же существует поговорка: «Амвросий праздники отбросил», поскольку после 20 декабря до Рождества крупных праздников больше не будет.
Чего нельзя делать 20 декабря
У верующих с этим днем связано множество примет и запретов. Например, женщинам в этот день запрещено было выполнять тяжелую работу и стирать белье. Девушкам на Амвросия не разрешалось мыть голову и расчесывать волосы.
В этот день нельзя веселиться и петь песни. Нельзя также ходить в яркой одежде. Считалось, что так можно привлечь внимание злых духов
Что можно делать 20 декабря
После молитвы святому Амвросию девушки начинали мастерить одежду «на грядущее житье» — вязать и шить себе приданое. Замужним женщинам в этот день полагалось убираться в доме и менять занавески. Мужчины обычно занимались заготовками — резали кур и свиней, коптили рыбу, солили сало.
Приметы на 20 декабря
- 20 декабря идет мокрый снег, лето будет дождливым, а если погода ясная — наоборот, засушливым.
- Если солнце в дымке — скоро будет пурга.