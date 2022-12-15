Кому категорически нельзя мандарины
Нутрициолог Давыдова: мандарины нельзя есть натощак
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Существует девять видов заболеваний, при наличии которых лучше воздержаться от употребления мандаринов.
Мандарины — один из самых любимых фруктов на Новый год. Их закупают в декабре сетками и с удовольствием съедают по несколько штук за раз.
Опасно ли такое гастрономическое увлечение и кому вообще запрещено лакомиться мандаринами, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала интегративный нутрициолог Кристина Давыдова.
Кому нельзя есть мандарины
Несмотря на бесспорную пользу употребления мандаринов, существует ряд противопоказаний. Новогодние цитрусовые в большом количестве запрещены пациентам со следующими заболеваниями:
- Острый нефрит;
- Гепатит;
- Холецистит;
- Почечнокаменная болезнь;
- Обострение язвы двенадцатиперстной кишки;
- Гастрит;
- Обострение язвы желудка;
- Повышенная кислотность;
- Метеоризм;
- Аллергия.
Чем полезны мандарины
Мандарины богаты большим количеством витаминов: А, С, все витамины группы В, калий, кальций. Также в них содержится много клетчатки, бета-каротина и биофлавоноидов.
«Мандарины помогают укреплять иммунитет за счет большого количества витамина С, а также борются с воспалительными процессами. Они полезны во время простуды. Кроме того, улучшают пищеварения и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта», — пояснила эксперт.
Кроме того, мандарины положительно воздействуют на перистальтику кишечника и пищеварение. Благодаря этому другие питательные вещества лучше усваиваются в организме. Мандарины также положительно влияют на нервную систему — помогают снизить тревожность и поднять настроение.
Учеными доказано, что оранжевое лакомство успешно борется с нарушением обмена веществ и предупреждает развитие диабета и заболевания сердца за счет укрепления сердечной мышцы.
Сколько можно съесть мандаринов в день
В ста граммах мякоти сочного фрукта насчитывается всего 38 калорий. Благодаря низкокалорийности мандарины особо любимы среди поклонников разнообразных диет.
Специалист предупреждает: мандарины нельзя есть натощак. Все дело в том, что входящие в состав фруктовые кислоты могут раздражать стенки кишечника или желудка.
«Можно есть после приема пищи небольшими количествами — не более 200 грамм. Это достаточно сильный аллерген, они потенциально могут вызвать сыпь, отек или анафилаксию. Поэтому если у вас чувствительность к цитрусовым, лучше сократить потребление данного продукта», — посоветовала Давыдова.
Средняя допустимая норма цитрусовых в день: 3 — 4 штуки. Лучше всего съедать фрукт «вживую», а не в виде выжатого сока. В этом случае содержащийся в продукте сахар не повысит уровень глюкозы в организме и не окажет негативное воздействия на поджелудочную железу.