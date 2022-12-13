Наумов день: почему 14 декабря нельзя оставлять книги на столе

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На Руси святого Наума считали покровителем и помощником тех, кто занимается умственным трудом.

Православные христиане 14 декабря чтут память одного из 12 малых пророков — святого Наума. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и строгих запретов.

Пророк Наум

Наум жил в VI–V веках до нашей эры в Израиле. Наум происходил из города Елкоша на севере Израиля (современный город Алькуш на севере Ирака).

Никаких биографических данных о пророке не сохранилось. Наум входит в число 12 малых пророков. Так называют 12 ветхозаветных авторов книг пророчеств. Малыми их именуют потому, что объем этих книг меньше тех, что написаны четырьмя великими пророками — Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.

Его книга представляет интерес не только с точки зрения религии, но и истории, так как содержит сведения о политическом и нравственного состоянии Израиля, также в ней есть сведения из истории Ассирии.

Основная часть книги пророка Наума посвящена гибели главного города ассирийцев — Ниневии. Господь жестоко покарал жителей за идолопоклонничество, разврат и колдовство. Хотя ниневийцы покаялись, когда услышали грозное пророчество Ионы (еще один из двенадцати малых пророков, который по велению Господа отправился в Ниневию с проповедью покаяния и предсказанием скорой смерти всем грешникам) о гибели города, но поскольку ничего не произошло, то вернулись к прежнему образу жизни. Однако кара не была отменена, но лишь отсрочена.

Наум предсказал гибель городу после того, как войска ассирийского царя Сеннахирима осадили Иерусалим, но были чудесным образом истреблены. Евреи радовались этому, но боялись, что Сеннахирим возвратится с новыми воинами. Чтобы ободрить соотечественников, Наум произнес речь, в которой предсказал погибель Ниневии: она должны быть разрушена наводнением, а все богатства ее будут либо разграблены, либо сожжены.

Так и случилось: Ниневию осадили цари мидийский и вавилонский с войсками, три года город не сдавался. Но потом случился разлив реки Тигр, вода подмыла городские стены, враги ворвались в Ниневию и сравняли ее с землей. Ниневийский царь Сарданапал, поняв, что ему не спастись, велел сложить огромный костер со всеми своими сокровищами и сам взошел на него вместе с наложницами. Так исполнилось пророчество Наума.

Наумов день — 14 декабря

На Руси пророк Наум стал прочно ассоциироваться с умом и учением — это произошло из-за созвучия имени, сохранилась и поговорка: «Придет Наум — наведет на ум». Поэтому этот день еще именовали Наумом Грамотником и считали его самым благоприятным, чтобы отдавать детей в учение.

Кроме того, 14 декабря традиционно дарили подарки учителям (одаривали чем-то съедобным, например караваем). Ничего удивительного в том, что раньше у детей учеба начиналась зимой, нет, все дело в том, что в этот период не было почти никаких сельскохозяйственных работ.

Родители обращались к Науму с молитвой дать детям смирение и старание в учебе. Перед началом обучения 14 декабря ученик получал три символических удара розгой, а мать его громко плакала и причитала. Все это должно было сделать учебу легкой.

Наумов день походит для различных начинаний — дело, начатое сегодня, будет успешным.

Следили и за погодой: северный ветер на Наума предвещал скорые сильные морозы, а вот если начали глухо лаять собаки, значит, скоро снегопад.

Что можно делать 14 декабря

На Руси считалось, что Наум покровительствует в учении. Поэтому в его день детей отправляли на учебу — аналог современного 1 сентября. Только дети не шли в школы, обычно учитель приходил к ним домой. После урока его было принято угощать, а также вручить ему подарок.

Перед первым в году уроком вся семья шла в церковь. Православные просили святого о благословении для себя и своих детей. Считалось, что святой Наум поможет выучить что-либо или же подаст хорошую идею.

Чего нельзя делать 14 декабря

Большинство запретов в Наумов день связаны с книгами. Так, запрещалось оставлять учебник в открытом виде. Считалось, что тогда все выученное быстро вылетит из головы. Также книги запрещалось оставлять на столе, поскольку тогда не будет удачи в делах и на работе.

Детям строжайше запрещалось есть во время уроков. Наши предки полагали, что в противном случае все выученное будет «заедено».

Приметы на 14 декабря