День Андрея Первозванного: что можно и нельзя 13 декабря

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Bulavsky

На Руси верили, что 13 декабря нежелательно принимать гостей — даже если это близкие и хорошо знакомые люди. При этом в Андреев день накрывали сытный стол.

Православные верующие 13 декабря чтят память апостола Андрея Первозванного.

Апостол Андрей Первозванный

В Евангелии от Иоанна значится, что именно Андрей был первым призван Христом.

Родился святой в Галилее, в городе Вифсаиде в начале I века, его отец был рыбаком. С юных лет Андрей был намерен посвятить себя служению Богу. Поэтому повзрослев, молодой мужчина отказался вступать в брак и сохранял целомудрие.

Однажды, услышав о том, что на реке Иордан Иоанн Предтеча проповедует о приходе Мессии и призывает к покаянию, Андрей оставил все и отправился к нему. Вскоре юноша стал ближайшим учеником Иоанна Крестителя.

По преданию, Андрей был назван Первозванным, так как был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа и следовал за Ним до последних дней. Он также привел в веру своего брата Симеона, ставшего впоследствии апостолом Петром.После смерти Иисуса Андрей стал свидетелем Воскресения и Вознесения Христова.

Через пятидесятый день после Воскресения Спасителя на апостолов снизошел Святой Дух, и они обрели способности исцелять людей от смертельных болезней и проповедовать на разных языках. Бросив жребий, апостолы выбрали страны, в которые пойдут с проповедью.

Святому Андрею довелось проповедовать во многих землях, населенных язычниками. Из церковного предания и апостольских деяний известно, что он побывал во множестве стран, преодолев Босфорский пролив, поднимался до территорий современного Киева и Новгорода.

Апостол Андрей — почитание в России

Апостол Андрей особо почитается в России. Еще Петр I в 1699 году учредил в честь апостола первую и высшую награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. С 1998 года орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей наградой Российской Федерации.

Пребывание Креста апостола Андрея Первозванного в Москве. Сергей Власов / patriarchia.ru

На иконах Андрея изображают распятого или рядом с крестом Х-образной формы. Такой же крест изображается на официальном стяге российского флота. Дело в том, что с петровских времен Андреевский флаг стал официальным символом военного флота, поскольку святого Андрея почитают и как покровителя моряков.

Согласно преданию, силой своей молитвы он воскресил сорок утопленников, будущих учеников своих, которые направлялись к нему.

Андреев день — традиции 13 декабря

День памяти святого в народе называют Андреем осенним или Андреевым днем. Святой считается покровителем моряков и рыбаков, поэтому в семьях, где живут представители этих профессий, возносят ему молитвы и просят о защите.

Патриарший визит на Валаам. Освящение памятника апостолу Андрею Первозванному. Игорь Палкин / patriarchia.ru

В этот православный праздник запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому. Кроме того, в это время действуют запреты Рождественского поста.

Кроме того, крестьяне верили, что 13 декабря по земле бродит нечисть, которая нападает на скот. Поэтому в это время выходить из дома считалось нежелательным.

Что можно делать 13 декабря

Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому 13 декабря верующие, в окружении которых есть представители таких профессий, посещают церковь и молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.

По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, излишеств в меню быть не должно — предполагается употребление горячей пищи без масла. Однако те, кто не придерживается поста, могут позволить себе в этот день рыбные блюда.

Чего нельзя делать в Андреев день

В этот день строжайше запрещено шить, ткать и прясть — на Руси верили, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.

Считалось, что в этот день особую силу набирает нечистая сила, поэтому категорически не рекомендовалось покидать дом. По этой же причине плохой приметой было пускать в дом гостей — даже если это близкие и хорошо знакомые вам люди.

Приметы на 13 декабря