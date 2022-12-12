Как сложилась жизнь звезд «Брат» спустя 25 лет после выхода фильма

Фото: Кадр из фильма "Брат", режиссер Алексей Балабанов, 1997г.

Ровно 25 лет назад, 12 декабря 1997-го на «НТВ» состоялась премьера легендарной криминальной драмы «Брат» Алексея Балабанова. С тех пор фильм остается одним из самых любимых у всех поколений россиян.

Премьера фильма ныне покойного режиссера Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году на телеканале НТВ. Продолжение криминального боевика — «Брат-2» — вышло на экраны в 2000-м. История о молодом парне, ветеране Первой чеченской войны Даниле Багрове, который пытается найти свое место в жизни после завершения службы в армии, стала культовой, а сыгравшие в картине актеры подтвердили звездный статус.

Недавно 8 декабря 2022 года в российский прокат вышла документальная лента «Балабанов. Колокольня» Любви Аркус. Отдать дань уважения творчеству режиссера решил и Валерий Переверзев, который работает над продолжением — «Брат-3» по мотивам одноименной дилогии. Премьера ожидается уже 25 декабря 2022 года.

Как сложилась судьба артистов, исполнивших персонажей «Брата», рассказывает Пятый канал.

Данила Багров / Сергей Бодров — младший

«Брат» сделал Сергея Бодрова народным героем и суперзвездой. Многие зрители приписывали ему строгие принципы его персонажа, в актере видели воплощение справедливости, олицетворение фразы: «добро должно быть с кулаками».

Помимо съемок в обеих частях фильма Балабанова, Бодров сыграл в таких картинах, как «Война», «Восток-Запад», «Кавказский пленник» и «Медвежий поцелуй». В последнем режиссером выступил отец и тезка артиста. Бодров-младший снял также известную драму «Сестры».

В 2002 году Сергей Бодров работал над вторым своим фильмом «Связной». Актер и вся съемочная группа погибли во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье на Кавказе. Бодрову было всего 30 лет. Со дня гибели Сергея Бодрова прошло ровно 20 лет.

Алексей Балабанов, который являлся близким другом Сергея и по счастливой случайности опоздал на съемки, завил тогда, что его жизнь тоже кончилась. Сам режиссер скончался в 2013-м от острой сердечной недостаточности.

Кадр из фильма «Брат», режиссер Алексей Балабанов, 1997 г.

Виктор Багров / Виктор Сухоруков

Татарин, брат главного героя — одна из самых запоминающихся из сотни с лишним ролей Виктора Сухорукова. Он принял участие в еще в двух картинах Балабанова «Брат-2» и «Жмурки», а также сыграл в драмах «Богиня: Как я полюбила», «Остров», «Овсянки» и «Бакенбарды». Известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Годунов», «Сатисфакция» и «Физрук». Помимо кино, сегодня актер работает и на театральных сценах.

Кадр из фильма «Брат», режиссер Алексей Балабанов, 1997 г.

Света / Светлана Письмиченко

После «Брата» Светлана Письмиченко, исполнившая несостоявшуюся возлюбленную Багрова, сотрудничала с Балабановым в 2008 году, она сыграла в фильме «Морфий». К слову, сценарий картины по мотивам произведений Михаила Булгакова в свое время написал Сергей Бодров-младший. Кроме того, Письмиченко снималась в сериалах «Убойная сила», «Осторожно, Задов!», «Следователь Тихонов» и других. С 2004 года актриса озвучивает Нюшу — героиню мультсериала «Смешарики».

Тусовщица Кэт / Мария Жукова

«Брат» стал третьим и последним фильмом в карьере Марии Жуковой. В нем она исполнила роль наркозависимой тусовщицы Кэт, за которую получила гран-при на фестивале «Кинотавр». До 2017 года актриса также снялась в сериалах «Светские хроники», «Затмение» и «Троцкий». Сейчас Жукова работает продюсером арт-проекта «Шекспир-Тайна-400».

Немец Гофман / Юрий Кузнецов

Гениальный актер Юрий Кузнецов сыграл в «Брате» немца Гофмана— бездомного, который пытается помочь Багрову понять правду жизни. В конце фильма он отказывается взять отнятые у бандитов деньги у Данила, шутя — что русскому хорошо, то немцу смерть. Артист также известен широкому зрителю по роли начальника отдела милиции Мухомора в сериале «Улицы разбитых фонарей». Также на счету Кузнецова картины «Опера», «Студенты», «Обнимая небо» и «Оптимисты». Особое место в фильмографии занимает образ Малюты Скуратова, воплощенный артистом в «Царе» режиссера Павла Лунгина. Кузнецов был дважды женат. От первой супруги и актрисы Валентины у него родилась дочь Наталья, а во втором браке с Ириной родилась дочь Александра. В 2012-м актер стал вдовцом: его жена умерла от инслульта из-за сахарного диабета.

Круглый / Сергей Мурзин

После роли главаря бандитов Круглого в «Брате» Мурзин стал весьма востребованным актером. Он поучаствовал в работе над сериалами «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «СашаТаня», а также фильмами — «Бедный, бедный Павел», «Generation П», «Левиафан». А пословицы, которыми сыпал его персонаж, цитируются россиянами в свойственной Круглому манере с глуповатым смехом до сих пор.

Кадр из фильма «Брат», режиссер Алексей Балабанов, 1997 г.

Звукорежиссер Степа / Андрей Федорцов

Андрей Федорцов входил в звездный состав сериала «Убойная сила» в начале нулевых. Он сыграл харизматичного следователя Васю Рогова. Всего на счету заслуженного артиста России около 90 ролей в кино и на телевидении. С 2008 года он является соведущим передачи об автомобилях «Главная дорога».

Хозяин квартиры / Андрей Краско

Андрею Краско в «Брате» досталась эпизодическая роль — квартиру его персонажа бандиты выбрали в качестве укрытия. Именно в нее, перепутав двери, случайно попал и трогательный звукорежиссер Степа, сыгранный Федорцовым.

Что касается Краско, он запомнился по участию в кинопроектах «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Участок». Артист также снялся в фильмах «Блокпост», «Сестры», «72 метра», «Олигарх», «Копейка»», «Турецкий гамбит» и «9-я рота». В 2006 году Андрей Краско скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. По словам коллеги актера по сериалу «Ликвидация» Сергея Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывести Краско из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

Вячеслав Бутусов

В «Брате» лидер группы «Наутилус Помпилиус» занимает особое место, как и музыка в целом. Именно песни Бутусова с упоением слушает Данила Багров — на первые появившиеся у него деньги парень покупает альбом «Наутилуса». В фильме Бутусов сыграл самого себя, что позитивно отразилось и на его музыкальной карьере — к тому моменту популярность коллектива шла на спад. Однако, легендарная рок-группа в последствии все же распалась, а Вячеслав Бутусов отправился в сольное плавание. Позже основал новую группу «Ю-Питер».

Кадр из фильма «Брат», режиссер Алексей Балабанов, 1997 г.

По прошествии лет фильмы «Брат» и «Брат-2» остаются близкими российскому зрителю, не забываются. Продолжить знаменитую историю решился в этом году шоумен Стас Барецкий. Известно, что картина будет состоять из нескольких новелл, объединенных общей сценарной канвой. Одного из персонажей сыграет сын заслуженного художника РФ Никаса Сафронова Дмитрий.