Знамение Божией Матери 10 декабря — история и чудеса
Православная Церковь празднует Знамение Божией Матери
Фото: © РИА Новости / Юрий Кавер
Икона «Знамение» считается одной из наиболее почитаемых в России. Чудотворный образ спас людей в начале XII века.
Православная церковь отмечает 10 декабря праздник Знамения Пресвятой Богородицы. Празднество посвящено чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Знамение». Икона и многие ее списки прославились чудесами, а также непосредственной связью с важными историческими событиями.
Икона Божией Матери «Знамение» — почему так называется
Чудотворная икона создана во второй четверти XII века. Но в XVI веке ее поновили, и от старинного изображения остались только детали- От первоначальной древней живописи сохранились только фрагменты мафория и платья Богородицы и медальона вокруг образа младенца Иисуса. При этом ооборотная сторона осталась полностью нетронутой.
Икона Божией Матери на Руси получила название «Знамение» после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
Икона Божией Матери «Знамение».
В тот год объединенные силы русских князей во главе с сыном суздальского князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород, желая наказать новгородцев за неповиновение и незаконную дань с княжеской Двинской земли. Новгородцы были не в силах отбиться, и им оставалось только молиться Богу о спасении. Через три дня архиепископ Иоанн услышал глас, повелевающий взять икону Богородицы из Преображенской церкви и обнести ею крепостную стену.
По преданию, во время крестного хода осаждавшие выпустили по процессии тучу стрел, и одна из них поразила лик Богородицы. Из глаз Девы Марии полились слезы, и она обратила лик к новгородцам. В это время нападавших объял неизъяснимый ужас. Они побросали оружие и стали поспешно отходить от города. Новгородцы преследовали противника и одержали полную победу.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной архиепископ Илия тогда же в XII веке установил праздник в честь Знамения Божией Матери.
В 1356 году икону перенесли в церковь Знамения Богородицы. В XVII веке в честь иконы построили большой каменный Знаменский собор.
После революции 1917 года икона находилась в собрании Новгородского музея-заповедника. В 1991-м чудотворный образ был передан Русской православной церкви и помещен в соборе Святой Софии в Великом Новгороде в киоте перед иконостасом.
Из известных списков иконы «Знамение» можно отметить следующие: Курская, Абалакская, Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая и другие. Свои названия списки получили по месту явления чудес.
С 30 сентября по 11 октября 2009-го список чудотворной иконы на российском космическом корабле «Союз ТМА-16» 176 облетел вокруг Земли в рамках проекта «Православная экспедиция».
О чем молятся иконе «Знамение»
Принесение Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Москву.
В истории великой богородичной иконы «Знамение» насчитывается бесчисленное множество чудес.
Икона издавна помогала людям, возносящим перед ней молитвы в различных жизненных ситуациях. Ее просят о ниспослании мира, спасении от войн, о защите от недоброжелателей, завистников, врагов, стихийных бедствий, несчастий, болезней, пожаров и вражды.
Святой образ «Знамение» помогает бороться с тяжелыми хроническими болезнями и дарит исцеление. Перед ликом святой Девы Марии верующие читают молитвы об укреплении семьи и разрешении внутренних распрей между родственниками. Богородица читается покровительницей и заступницей всех людей, которые страдают от душевной боли и физических увечий.
Иконография чудотворной иконы Знамение
В календаре Русской православной церкви существует более двухсот чтимых и чудотворных икон Богородицы, а в мире их насчитывается более восьмисот. Все это разнообразие образов делятся по типу изображения на них Божией Матери. Одним из наиболее ранних типов изображения Богородицы называется «Оранта», что в переводе с греческого значит «молящаяся».
Икона Божией Матери «Знамение». XVI век. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Спасо-Андроников монастырь.
На иконе «Знамение» Богородица изображается с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями. Этот традиционный жест интерпретируется как совершение заступнической молитвы.
Младенец Иисус изображен у Божией Матери на груди. Название «Знамение» означает знак милости Богоматери к людям.
Чудотворная икона находится в Софийском соборе Великого Новгорода. Это двусторонний, выносной образ: на задней стороне изображены, возможно, праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, молящиеся Иисусу Христу. Есть также предположение, что это апостол Петр и мученица Наталия.
Икона имеет древко, то есть представляет собой выносную икону. Датируется второй четвертью XII века. На полях иконы изображены ростовые фигуры святых Георгия Победоносца, Иакова Персянина, Петра Афонского и Онуфрия Великого (или Макария Египетского).
Народные традиции на Знамение
Икона Богаматери «Знамение», со святителем Николаем Чудотворцем и преподобной Марией Египетской на полях («Абалацкая» около 1715 года) на выставке «Выбор времени.
На Руси 10 декабря люди верили, что сегодня следует внимательнее относиться к различным знакам, которые посылает судьба, чтобы избежать проблем, неприятностей и бед в будущем. Считается, что именно на Знамение подсказки становятся более явными.
На Руси верили, что если 1 декабря утром встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все горести и тягости.
Никаких особенных правил на праздник не предусмотрено. Верующие ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».
В деревнях считали, что 10 декабря лоси сбрасывают рога. Тому, кто их найдет, они станут оберегом и помогут осуществить задуманное.
Не полагалось в этот день шить и вязать: считалось, что можно «зашить тепло» и придут лютые морозы, из-за которых погибнут озимые и станет хворать скот.
Не советовали сегодня приглашать в дом нищих и больных — верили, что их беды и болезни могут перейти на хозяев.
А вот убираться разрешалось, причем выметенный мусор нужно отнести подальше от дома — с ним уйдут и различные трудности.
Что можно делать 10 декабря
На Знамение обычно молятся Пресвятой Богородице о прекращении войн и вражды, а также о мирном разрешении любых конфликтов. А также в этот день можно попросить защиту от клеветы, завистников и от воров.
По народным приметам хорошо провести уборку, чтобы вместе с вынесенным мусором избавиться от неприятностей и проблем.
Что нельзя делать 10 декабря
Патриарший молебен у чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Мюнхене.
В народе издавна считали, что в этот день не следует пускать в дом бедных и больных, чтобы их хвори и нищета не задержались в жилище на целый год.
Не разрешается на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.
Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению, по народным поверьям, должны попрятаться в омуты.
Приметы на Знамение
- В ночь на 10 декабря звезды на небе сияют ярко, предстоят морозы, а если тускнеют, дело идет к оттепели.
- Воробьи поутру громко чирикают, скоро потеплеет.
- Дым из трубы поднимается к небу — это к сильным морозам, если дым стелется к земле, будет оттепель.
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Багряная заря сулит сильные ветра.
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Из леса на Знамение доносится шум и чириканье воробьев — скоро потеплеет.