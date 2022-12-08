Юрьев день: почему 9 декабря принято отдавать долги

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Bulavsky

К 9 декабря старались расплатиться по всем долгам и обязательно «послушать» воду в колодце.

Православные верующие отмечают день памяти наиболее почитаемого великомученика Георгия Победоносца, а также святителя Иннокентия.

Георгий Победоносец

Святой Георгий жил в III веке. Он родился в Каппадокии в Малой Азии (территория современной Турции), но после мученической смерти отца переселился с матерью в Палестину. Он происходил из богатой и знатной семьи и еще в отрочестве решил пойти на военную службу. Вскоре храброго воина заметил римский император Диоклетиан и поставил одним из старших военачальников стражи.

Правитель постановил начать расправу над христианами, чем вызвал сильный протест у благочестивого Георгия. Раздав все свое внушительное наследство нищим и дав свободу рабам, он бесстрашно предстал перед Сенатом и объявил о своем вероисповедании. Император не ожидал такой дерзости и попытался уговорить Георгия подумать о последствиях и принести жертву языческим богам. Ответ его был краток: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу».

Сначала оруженосцы попытались вытолкать молодого воина копьями из зала, но прочная стать вдруг стала гнуться и не смогла нанести вреда святому. В конце концов его увели в темницу, надели колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На следующий день обнаженного Георгия привязали к колесу. Древний механизм вонзал острые железные шипы в тело верующего при вращении. Сначала тот сильно кричал от боли и призывал Господа, но потом затих. Стражники стали снимать истерзанное тело, как вдруг все потемнело, раздался раскат грома и затем голос: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». Возле мученика появился ангел, провозгласил: «Радуйся!», и тотчас все раны на теле Георгия зажили. Многие присутствующие сразу же уверовали в Христа.

www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

Но мучения Георгия продолжились. Молодого человека сбросили в глубокий ров и засыпали негашеной известью. Через три дня его ожидали увидеть покрытого страшными ожогами, но он оказался невредим. Затем его обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и погнали до темницы. Утром же, когда обувь сняли, все увидели здоровые ноги без ожогов и ран. После святого избили воловьими жилами, специально занося в свежие раны землю, но и это не сломило веру Георгия. В конце концов император подослал волхва с приказом отравить упрямца или лишить волшебной силы, однако снадобья не подействовали. Георгий объяснил: «Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос».

Тогда Диоклетиан решил искусить противника и потребовал воскресить мертвого. Подойдя к могиле Георгий стал молиться и просить Бога помочь людям познать Его. Тотчас гробница открылась, и из нее вышел оживший покойник. Увиденное настолько ошеломило присутствующих, что народ, в числе которых был и волхв, стал рыдать и молиться Богу. Лишь озлобленный император не уверовал и приказал казнить и волхва, и воскрешенного человека, а Георгия заточить в темницу. Там он исцелял всех пришедших к нему людей с разными болезнями.

Патриаршее служение в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. Сергей Власов, Олег Варов / patriarchia.ru

В последнюю ночь земной жизни к мученику явился Спаситель. Он обнял Георгия, поцеловал, возложил на голову венец и сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною». Утром Георгия повели в языческое капище Аполлона и предложили принести жертву в обмен на титул соправителя Римской империи. Он подошел к идолам и спросил их, хотят ли они принять жертву как боги. Обитавшие в них бесы закричали: «Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь». После этого статуи разрушились, а жрецы набросились на мученика и стали требовать немедленной казни. В этот момент царица Александра, супруга Диоклетиана, окончательно уверовала в Бога, пробралась сквозь толпу и упала к ногам Георгия. Их обоих приговорили к смерти.

По дороге на плаху царица без сил прислонилась к стене и мирно преставилась. Георгий же перед казнью помолился за людей, которые не ведают, что творят, и спокойно преклонил голову под меч. Датой его смерти считается 23 апреля 303 года.

Святитель Иннокентий Кульчицкий

9 декабря (26 ноября по старому стилю) православные верующие почитают память святителя Иннокентия Кульчицкого, епископа Иркутского.

Святитель Иннокетий, в миру Иван (Иоанн), родился в 1680 году в семье черниговского священника Кульчицкого, потомка древнего польского шляхетского рода. Семья мальчика незадолго до его рождения вынужденно переселилась из Волыни в Малороссию, в Черниговскую губернию, спасаясь от голода и тяжести польского владычества.

Юноша пошел по стопам отца и в 1695 году поступил в Киевскую духовную академию. Он изучал риторику, философию, богословие и выучил несколько языков — латинский, греческий и польский. Ко времени окончания академии в 1708 году Иван был пострижен в монахи с именем Иннокентий в Киево-Печерской лавре и рукоположен в иеромонаха.

После этого в 1710 году Иннокентий был назначен преподавателем в Славяно-греко-латинскую академию. Далее он недолго служил в Александро-Невской лавре Петербурга, пока в 1721 году не был посвящен в сан епископа Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай.

Однако в Китай святителю попасть не удалось, и в 1727 году он был назначен епископом Иркутским и Нерчинским. Святитель приложил большие усилия к устройству церковной жизни в крае и просвещению бурят и монголов, открывая для них школы.

Удивительно, что он не получал жалования до самой смерти, терпел крайний недостаток в средствах, но не роптал и все умел делать своими руками. Благодаря святителю Иннокентию в Вознесенской обители было начато строительство каменного храма, а также значительно расширены границы епархии.

Управлял Иркутской и Нерчинской епархией в течение четырех лет и трех месяцев до своей смерти 27 ноября (по старому стилю) 1731 года. С подобающим торжеством честное тело его было погребено в Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.

Юрьев день 9 декабря или Егорий Осенний

На Руси Георгия Победоносца назвали Юрием, поэтому 9 декабря закрепилось как Юрьев день. Дата имела очень большое значение для крестьян: согласно судебнику 1497 года, все крепостные крестьяне получали право перейти к другому помещику. К этому времени завершали годовой цикл сельскохозяйственных работ, рассчитывались денежные и натуральные обязанности крестьян в пользу землевладельцев и по государственным налогам. Перейти от одного помещика к другому можно было за неделю до 9 декабря и в течение недели после. Правило действовало в XI–XVII веках.

После смерти Ивана Грозного переход от одного хозяина к другому запретили при Федоре Иоанновиче, лишив крестьян единственного права выбора. Окончательно это право было отменено Соборным уложением 1649 года. Тогда родилось выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» в знак огорчения из-за изменившихся обстоятельств. Поскольку святого Георгия в народе также называли Егорием, поэтому в это же время возникло слово «объегорить», то есть обмануть.

Также на Руси 9 декабря называли «Егорий холодный», «Юрий Холодный», «Егорий Осенний», «Егорий зимний.

В народе сохранилась традиция именно к Юрьеву дню рассчитываться со всеми долгами. Была даже поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить».

Что касалось забот по хозяйству, то на Юрия конопатили окна и погреба — ведь самое холодное и трудное время года было совсем близко, а во многих местностях уже лежал снег.

9 декабря святого Георгия Победоносца просили о защите людей и домашнего скота от диких зверей. Считалось, что с этого дня по деревням начинают бродить волки.

Также в Юрьев день крестьяне выходили к колодцам «слушать воду». Если плеска не было, зима ожидалась теплая. А вот если шум слышался отчетливый, считалось, что нужно готовиться к сильным морозам и метелям.

Были и народные приметы, по которым, как считалось, можно было предсказать погоду на ближайшее время. Говорили, что «Юрий замостит, а Николай (19 декабря) загвоздит». Это означало, что, если на Юрьев день все прихватит морозцем, но к Николе Зимнему наступят настоящие холода.

Что нельзя делать 9 декабря

В Юрьев день запрещалось ходить на охоту, чтобы не навлечь несчастья на семью. Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. А если путешествие нельзя было отменить, нужно было заказать молебен о его благополучном завершении.

В этот день запрещалось лежать и бездельничать. Чтобы заслужить благосклонность святого Георгия, нужно трудиться, полагали предки. К Егорию старались раздать все долги, чтобы грядущий год был удачным.

Что можно делать 9 декабря

Георгия Победоносца на Руси считали покровителем земледельцев, воинов, храбрецов и волков. В праздник молодых людей парили в бане дубовыми вениками, а потом намазывали волчьим жиром — для придания им волчьей силы и храбрости. Так повелось со времен язычества.

На Руси верили, что волки начинают ходить на охоту 9 декабря. Если помолиться Святому Георгию, хищники не нападут на стадо.

Приметы в Юрьев день

На Георгия гадали по воде в колодце, какой будет предстоящая зима. Если вода в нем тиха и неподвижна — зима выдастся спокойной. Если рябь — жди вьюг и метелей.