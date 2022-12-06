Удивите гостей: как накрыть новогодний стол за 3 тысячи рублей

Кулинарный блогер Максим Гринкевич рассказал, как за небольшую сумму приготовить блюда к праздничному столу на Новый год.

Не успели мы оглянуться, а уже и декабрь пришел, заморгал разноцветными огоньками и зазвенел бубенцами. А с приходом зимы появились и приятные предпраздничные хлопоты, которые, увы, неизбежно связаны с денежными тратами. В этом году нужно подходить к вопросу рационально. Сначала считать, а потом делать. Вот этим сегодня и займемся. Новый год встречать надо, извольте.

Множество вариантов новогодних блюд располагает к покупкам на разный бюджет. Для тех, кто готовится к небольшому корпоративу или дружеским посиделкам, по текущим ценам удалось сочинить традиционное новогоднее меню и при этом уложиться всего в три тысячи рублей. Получится предотвратить удар по кошельку и при этом вкусно накормить двух-трех человек.

© РИА Новости / Владимир Трефилов

Итак, начнем, пожалуй, с закусок. И раз уж мы идем по традиционной схеме, давайте сделаем на Новый год бутерброды с красной икрой. Да-да, это дорого, это непозволительная роскошь. Но Новый год же. Когда еще себя баловать?

Заглянем в популярные супермаркеты и попробуем узнать цены. Понятно, что разброс цен может быть большим, есть праздничные акции, распродажи, скидки. Мы будем выбирать что-то среднее, чтобы было хотя бы вкусно и при том легко получилось купить в любом магазине. С икрой тут сразу все непросто, можно найти и баночку за 800 рублей по акции, а можно и за 3 800. Разница, конечно, есть, но мы сейчас обсуждаем другие вопросы. Думаю, за 1 000 рублей стограммовую баночку неплохой красной икры купить вполне возможно. Итак, считаем.

Бутерброды с красной икрой

Виталий Тимкив / ТАСС

Икра — 1 000 рублей / баночка;

Батон — 50 рублей / штука;

Сливочное масло — 200 рублей / пачка.

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Итого — 1 250 рублей.

Да, если вы заметили, мы считаем не стоимость граммов, как это часто бывает, а те меры, которые продаются в магазине. Никто нам не продаст половину пачки сливочного масла, будем покупать целую. Доедим потом.

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Что-то мы сразу разошлись. У нас всего 3 000 рублей, а из бюджета на Новый год уже потрачены 1250. Давайте дальше попробуем как-то подешевле. Например, нам нужен какой-то салат. При всем многообразии выбираем классический советский Оливье с колбасой. Дешевле уже сложно что-то придумать, да и символ Нового года, опять же. Считаем.

Салат Оливье

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Картофель — 25 рублей / кг;

Морковь — 15 рублей / 0,5 кг;

Яйца — 70 рублей / десяток;

Колбаса — 300 рублей / 0,5 кг;

Огурцы — 200 рублей / банка;

Зеленый горошек — 100 рублей / банка;

Майонез — 90 рублей / упаковка.

Итого — 800 рублей.

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Как мы видим, итоговая стоимость несколько отличается от того, что выдает статистика. Но если, опять же, считать по граммам, то получится, конечно, 500 рублей за килограмм оливье. Однако, покупать продукты придется так, как продается — банками и упаковками. Поэтому в результате цены выше.

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Итак, не будем отвлекаться на детали. Мы уже потратили 2 050 рублей, а еще даже не добрались до горячего. Придется экономить на этом пункте. Благо классический стол на Новый год не подразумевает ничего сложного. Конечно же, запеченная курица. А еще лучше — куриные окорочка, в них больше вкусного. Вот их и выберем. А чтобы не было скучно, запечем окорочка с грейпфрутом и чесноком. Посмотрим, что получится. Но сначала посчитаем.

Курица с грейпфрутом

Максим Гринкевич

Куриные окорочка — 250 рублей / кг;

Грейпфрут — 100 рублей / кг;

Чеснок — 40 рублей / 3 шт;

Соль — 10 рублей.

Итого — 400 рублей.

Шаг 1: Маринуем курицу в грейпфрутовом соке Окорочка тщательно промываем и укладываем в глубокую миску. Грейпфрут чистим и максимально убираем белые прожилки. Половину грейпфрута выдавливаем к курице, чтобы она мариновалась в соке.

Шаг 2: Добавляем перец и чеснок Туда же измельчаем 4-5 зубчиков чеснока. Присаливаем, добавляем к курице черного перца, перемешиваем, накрываем крышкой и даем окорочкам помариноваться хотя бы полчаса. Лучше несколько часов.

Шаг 4: Запекаем курицу в духовке Духовку разогреваем до 190 градусов. Курицу перекладываем в форму для запекания. Вокруг раскладываем оставшиеся дольки грейпфрута. Доливаем немного растительного масла в маринад, в котором лежала курица. И поливаем этим раствором окорока. Накрываем содержимое фольгой и отправляем в духовку на полчаса. Затем снимаем фольгу и запекаем до румяности 30-40 минут. При необходимости переключаем духовку на режим верхнего нагрева, чтобы получилась поджаристая красивая курица.

Шаг 5: Подаем курицу к столу Вынимаем блюдо на тарелку и украшаем свежими дольками грейпфрута. Получается необычное блюдо с горчинкой и цитрусовой кислинкой. Если вы любите вкус грейпфрута, то вам очень понравится. Ну и на вид вполне празднично. Можно сварить какой-то гарнир, но у нас есть салат и бутерброды, а ночью много есть вредно.

Вроде бы с меню на Новый год разобрались, что же получилось по деньгам? Мы потратили 2 450 рублей на бутерброды, салат и горячее. У нас осталось 550 рублей, которые мы можем использовать по своему усмотрению. Например, купить бутылку хорошего игристого или приобрести сладостей к праздничному столу. Можно купить мандаринов. Особенно шикануть тут не получится, но праздничное настроение за 3 000 рублей создать вполне реально.