Митрофанов день: как 6 декабря гадать по трем старым обычаям

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В старину в этот день устраивались народные гулянья, которые сопровождались зимними забавами и играми.

Православные верующие 6 декабря почитают память Митрофана Воронежского — епископа русской церкви, причисленного к лику святых. Также это день памяти святого князя Александра Невского.

Святитель Митрофан, епископ Воронежский

Святитель Митрофан, в миру Михаил, а в схиме Макарий родился 6 ноября 1623 года. Половину жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей.

В возрасте сорока лет Митрофан овдовел и решил посвятить оставшуюся жизнь монашеству. Он поселился в Золотниковской пустыни и принял иноческий постриг, дав обет прожить там до конца жизни. Вскоре слава о Митрофане разнеслась далеко за пределы обители.

Спустя три года, по просьбе иноков Яхромского монастыря, святитель Митрофан был назначен игуменом обители. Под его руководством эта обитель расцвела, был построен и снабжен всем необходимым новый Спасский храм.

Узнав о беспримерном служении святителя Митрофана, патриарх Московский и всея Руси Иоаким возвел его в 1675 году в чин архимандрита в Макарьево-Унженском монастыре, которому покровительствовал царствующий дом Романовых. И там заботами святителя был поставлен храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Во второй половине XVII века наступил старообрядческий раскол. Произошло отделение от Русской православной церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, который стремился к унификации русской церкви с греческой, уничтожив при этом все обрядовые особенности.

Для просвещения народа было решено открыть новые епархии, в том числе Воронежскую. Именно тогда архимандрита Митрофана вызвали в Москву и возвели в сан епископа Воронежского. Святитель Митрофан боролся с народными суевериями, безнравственностью, влиянием старообрядцев. Его труды были вознаграждены быстрым усилением авторитета церкви.

Теплые отношения связывали святителя Митрофана с молодым государем Петром I, он приветствовал начинания монарха и объяснял их значения для страны своей пастве. В свою очередь, царь не забывал духовного наставника. Когда он взял Азов, то отправил к святителю гонца, чтобы сообщить, что он стал епископом Воронежским и Азовским.

23 ноября (по старому стилю) святитель Митрофан окончил земную жизнь, приняв схиму перед смертью с именем Макарий. Похоронили святителя Митрофана в Благовещенском соборе Воронежа. По сей день мощи святого привлекают тысячи паломников.

Александр Невский

Александр Невский — великий князь Киевский и Владимирский, причислен к лику святых. Родился в 1221 году и был вторым сыном переяславль-залесского князя Ярослава Всеволодовича.

www.globallookpress.com / Russian Look

С 1236-го Александр начал самостоятельное княжение в Новгороде. Это было непростое время — монголо-татары разоряли русские земли, а литовцы и крестоносцы жаждали захватить север. Несколько удачных битв против шведского флота и рыцарей Ливонского ордена предшествовали знаменитому Ледовому побоищу на Чудском озере. Так, 5 апреля 1242 года княжеское войско разбило представителей ордена. Согласно новгородской летописи, русские еще 7 верст гнали немцев по льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии.

В 1245-м Александр, получивший прозвище Невский, разгромил войско литовских князей. После этого отца Александра Невского Ярослава вызвали в Золотую Орду и отравили. После смерти отца Александр получил киевский престол и «всю Русскую землю». Однако князь не поехал в разоренный город, а остался в Новгороде.

Папа римский Иннокентий IV дважды предлагал Александру Невскому подчиниться римскому престолу в обмен на защиту от кочевников. Князь даже принял двух кардиналов с буллой, но потом все же отказался от предложения: «Си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем».

В 1251-и, когда брат Андрей в союзе с Ярославом Тверским выступили против монголо-татар и бежали в Европу, Владимирское княжество отошло Невскому. Далее последовала череда стычек с литовцами. Невский также проявил себя как дипломат, заставив новгородцев провести монгольскую перепись и не вызывать гнев хана.

Икона, Александр Невский, XV век, Государственный исторический музей, Москва, Россия. www.globallookpress.com / Russian Look

В 1262-го произошло антиордынское восстание во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и других городах. Александр Невский отправился в Орду, чтобы отговорить хана от резких действий. Поездка великого князя затянулась фактически на год. В Орде он сильно заболел. Вернувшись домой, он принял схиму под именем Алексия и скончался 14 ноября 1263 года. Митрополит Кирилл объявил о смерти князя словами: «Заиде солнце Русской земли».

Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724-м по приказу Петра I мощи Александра Невского, причисленного к лику святых, торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.

Митрофанов день — традиции 6 декабря

В старину в Митрофанов день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Верующие ходили в церковь, прося защиты для себя и для страны от врагов, поминали павших воинов и гадали о том, как идет служба у родных, друзей и знакомых и живы ли они. Например, было принято печь три булки. В одну из них клали крест. Когда булки остывали, их меняют местами — «запутывали», а затем раскладывали: одну — на порог, одну — на лавку, а третью — на полку у святых образов. Если крест окажется на пороге, то человек, на которого гадают, скоро вернется. Если крест находился на лавке, то это означало, что служащий хоть нескоро, но обязательно вернется. Если у иконок, то это могло предвещать смерть.

Что можно делать 6 декабря

В этот день на Руси вспоминали павших воинов и гадали на тех, кто пошел на войну или служил в армии. Для гадания ловили паука и ставили его в банке. Через шесть дней смотрели: если он жив, то с человеком все хорошо.

Также в этот день девушки собирались гадать на суженного. В чужом саду надо стащить веточку вишни и поставить в кладовке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.

Что нельзя делать 6 декабря

В Митрофанов день категорически запрещено злиться, необходимо сдерживать эмоции и быть доброжелательнее.

В этот день не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Приметы 6 декабря