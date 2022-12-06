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После ухода из престижного английского клуба Криштиану Роналду прочили завершение карьеры. Что ждет самого дорогого спортсмена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Перед началом чемпионата мира по футболу игрок сборной Португалии Криштиану Роналду дал откровенное интервью, в котором обвинил «Манчестер Юнайтед» в отсталости. Это признание может поставить крест на карьере легендарного футболиста. За что игрок раскритиковал руководство клуба, благодаря которому много лет назад стал знаменитым, почему он стал изгоем в команде и сколько миллионов потерял из-за своих высказываний, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с 37-летним Криштиану Роналду. Точку в отношениях игрока с командой поставил сам футболист. Нападающий дал большое интервью, в котором в пух и прах разнес руководство клуба. Спортсмен заявил, что администрация команды преследует лишь корыстные цели и не вкладывает деньги в инфраструктуру.

«Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал, даже некоторые технологические моменты: кухня, повара, которых я ценю, они прекрасные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило», — раскрыл секреты престижной английской команды Криштиану Роналду.

Признания оказались не пустыми словами. Это мнение давно витает в воздухе. Знатоки английского футбола осведомлены о том, в каких условиях «красные дьяволы» готовятся к матчам.

«Все знают, что тренировочная инфраструктура „Манчестер Юнайтед“ не соответствует времени и отстает по качеству от других мировых клубов. Так что Роналду совершенно прав. Клуб предпочитает вкладывать сотни миллионов в покупку лучших футболистов, а не в развитие и улучшение своих спортивных площадок», — посетовал спортивный журналист Кир Рэднедж.

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Роналду отдал «Манчестер Юнайтед» шесть лет своей юности. Именно в нем он стал суперзвездой футбола. В 2022-м он снова вернулся в команду, чтобы сделать ее чемпионом. Но в итоге забил всего три мяча за 16 игр в сезоне. В плохой статистике он винит главного тренера — Эрика тен Хага. Роналду уверен, что тот специально посадил его на скамейку запасных и выпускал на поле за несколько минут до окончания матча.

«Не говорите мне, что тот игрок, который всегда хочет побеждать, должен играть три минуты. Это не моя роль. Для меня это унижение», — рассказал Криштиану Роналду.

Плохие отношения с тренером заметили и знатоки футбола. Но журналисты говорят, что это вызвано не столько неприязнью к звездному игроку со стороны руководства, сколько тем, что он не вписывается в структуру команды.

«Сейчас он (Криштиану Роналду. — Прим. ред.) доигрывает свои последние матчи в лучших мировых клубах как топовый игрок. А Эрика тен Хага позвали тренером, чтобы он построил команду будущего. У 37-летнего футболиста нет будущего», — поделился мнением спортивный журналист.

Возмущение Роналду можно понять, ведь он звезда мирового футбола и не привык сидеть на скамейке. Криштиану требует внимания от сокомандников, тренера и зрителей.

«Он должен вести команду вперед, и Земля как бы должна крутиться вокруг него. Там (в „Манчестер Юнайтед“. — Прим. ред.) у него это не получалось, и у него возник конфликт с тен Хагом», — поделился мнением бывший футболист Роман Орещук.

О конфликте тренера и легендарного игрока слухи ходили давно. На одном из матчей Роналду демонстративно ушел со стадиона за несколько минут до финального свистка.

«Я не уважаю этого человека, потому что он не уважает меня. Эрик, а также еще несколько человек из руководства, хотели, чтобы я ушел из клуба», — сделал откровенное заявление Роналду.

На эмоциональность футболиста повлияла и сложная ситуация в семье спортсмена. Последний год выдался тяжелым для Роналду. В апреле у него умер новорожденный сын, а спустя три месяца его дочь попала в больницу. Ради родных Криштиану пропустил предсезонную подготовку.

«Руководство клуба не поверило, что мне плохо из-за болезни дочери. Эти сомнения меня сильно ранили», — поделился спортсмен.

По словам экспертов, руководство команды не должно было критиковать игрока и вводить санкции против него из-за того, что у Криштиану Роналду случилось горе в семье.

«Клуб не имеет права так поступать, все-таки личное должно стоять на первом месте, все-таки это семья», — поделился Роман Орещук.

Из-за скандальных высказываний Роналду в мире футбола произошел раскол. Одни уверены, нападающий озвучил проблемы, о которых боялись сказать в команде. Другие считают, что Криштиану уже давно не на вершине, но не может с этим смириться. Против игрока говорит и статистика.

«Давайте быть откровенными, ему 37 лет, это очень возрастной футболист, который, скорее всего, не получит долгосрочный контракт. Когда Криштиану Роналду появлялся на поле с первых минут или когда просто выходил в конце, именно в эти игры команда проигрывала больше всего. То есть не забивала голы и проигрывала матчи», — высказалась спортивный журналист Галина Глазко.

Оскорбленный откровенным заявлением «Манчестер Юнайтед» уволил Роналду без выплаты неустойки. Известно, что игрок лишился 18 миллионов евро. Сейчас он играет на чемпионате мира по футболу за сборную Португалии как свободный агент. Но после турнира не планирует завершать карьеру и хочет продолжить выступать в клубных соревнованиях.

«Я хочу играть еще два-три года максимум и закончить свою карьеру в 40 лет. <…> Возможно, этот чемпионат мира последний в моей жизни», — рассказал Роналду.

Спортивные аналитики гадают, какое будущее ждет безработного Роналду. Многие уверены, топовые клубы не захотят сотрудничать с токсичным игроком, другие не потянут футболиста из-за его финансовых запросов. Роналду считается самым высокооплачиваемым футболистом мира и не пойдет на сокращение заработной платы ради игрового времени. Его годовой доход в «Манчестере» составлял более 30 миллионов евро. Рискнуть взять футболиста могут клубы лишь из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и некоторых других.

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«Роналду слишком дорогой футболист. Но даже крупнейшие клубы, которые могут себе позволить такого игрока как Криштиану, действительно не хотят с ним работать. Причин сразу несколько: и возраст, и скандальность, и нежелание подстраиваться под новые футбольные правила и реалии», — высказался Кир Рэднедж.

Впрочем, недавно стало известно, что Роналду переходит в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. По информации издания Marca, игроку предложили астрономическую зарплату — 200 миллионов евро за сезон. Контракт подписан на 2,5 сезона.

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