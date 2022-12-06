«Я ему разрешила все»: певица Анита Цой рассказала о частых изменах мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Анита Цой призналась, что сначала воспринимала измены мужа как предательство, но потом смирилась с его неверностью. Что помогло ей отпустить обиду, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Анита Цой откровенно рассказала об изменах мужа. Узнав о предательстве, певица не стала подавать на развод и постаралась сохранить семью. Почему женщина пошла на такой шаг и способна ли она сама на адюльтер, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица в браке с политиком Сергеем Цоем живет уже 32 года. Она никогда не скрывала, что выходила замуж без любви за малознакомого человека. Согласно восточной традиции, за жениха и невесту все решили родители. Сейчас артистка не жалеет, что пошла на поводу у семьи.

«У него есть жена и ребенок, он мир перевернет, но он будет ответственным, принесет зарплату, он обязательно сделает так, чтобы мы не голодали, чтобы мы ели все, что захотим, чтобы мы путешествовали в те страны, куда мы хотим поехать», — поделилась семейным счастьем Анита.

Читайте также Анита Цой рассказала, как поколотила будущего мужа на втором свидании

Знаменитость гордится своим продолжительным и крепким браком. Женщина признается, что ей завидуют многие, даже подруга Лолита Милявская.

«Она звонит в раздраенных чувствах <…>: «Ты меня не поймешь, потому что ты всю жизнь замужем, ты не знаешь, что такое быть одинокой, не знаешь, что значит на себе тащить всю семью, детей, тебе всегда муж помогает, старается, оберегает», — передала один из разговоров с подругой Анита.

Впрочем, певица утверждает, что ее семейную жизнь трудно назвать безоблачной. У них с мужем был период, когда они оказались на грани развода. После рождения ребенка Анита сильно поправилась. Ее вес достиг отметки 105 килограммов. Сергей Цой охладел к супруге и закрутил роман на стороне.

«Я вначале так же негодовала, как и многие девушки, женщины. Обещала себе, что это первый и последний раз, что я больше никогда не вернусь домой, я начну новую жизнь, мы разведемся и так далее», — призналась артистка.

Сергей Цой прямо сказал жене, что она больше его не привлекает. Эти слова больно ранили артистку. Но Анита решила сохранить семью. На кону стояло все: статус, общее имущество, будущее их сына.

«Я очень долго думала над этой темой, я попробовала наступить себе на свои амбиции, на свой гнев, на свои обиды и посмотреть на все другими глазами», — раскрыла семейный секрет знаменитость.

Цой поставила цель — похудеть любой ценой. Она пила различные таблетки, сидела на диетах, вернулась к конному спорту. Но однажды упала с лошади и сломала позвоночник. Полгода артистка лежала в больнице. Муж навещал ее каждый день, и она осознала, насколько сильно его любит.

«Я поняла, что я очень хочу, чтобы он был со мной, и я готова сражаться. <…> Это смешно звучит, но я была рыцарем, настоящим рыцарем», — сообщила Цой.

После выздоровления Анита похудела на 52 килограмма. Она пересмотрела свое поведение, поняла, что криком и манипуляциями только оттолкнет мужа.

«Кричи, устраивай истерики и выгоняй его из дома, он все равно не придет, если там где-то есть другая, которая в это время мило ему улыбается. Он, конечно, пойдет к ней, он не захочет терпеть эти скандалы», — признается знаменитость.

Сергей Цой старания жены оценил и вернулся в семью. Правда, сейчас супруги живут в гостевом браке, в разных домах, расположенных на одном участке. Певица давно пересмотрела отношение к изменам и больше не закатывает сцен ревности.

«Я знаю, что ему нравятся блондинки, я знаю что ему нравятся голубоглазые. <…> Сидит с сыном, и все время перетирает одну и ту же тему: «Ну какая тебе девушка больше нравится», — делится подробностями семейной жизни Анита.

Более того, на один из дней рождения Сергея певица дала ему добро на адюльтер.

«Если вдруг ты во имя чего-то однажды не попробовал то, чего ты очень сильно хочешь, включая какие-то свои сексуальные, предположим, фантазии. Ну я не знаю, мне б такого не хотелось чтобы мой муж там за что-нибудь себя корил, нет, я ему разрешила все», — призналась певица.

Поведению Аниты Цой удивлены многие коллеги по цеху.

«В каждой семье свои потемки, поэтому, наверное, если такое принято было решение, значит, оно обоюдное», — прокомментировала ситуацию певица Жасмин.

К тому же певица не скрывает, иногда она сама увлекается другими мужчинами.

«Я каюсь, бывали такие случаи, когда ты полностью находишься в творческом порыве. <…> И вдруг появится кто-то, кто тебя сейчас обнимет. Возможно все», — рассказала Жасмин.

Звездные огородники: Что выращивают знаменитости на своих участках?

Однажды один из поклонников даже подарил Цой спортивный люксовый автомобиль, который ранее принадлежал Наоми Кемпбелл. Супруг разрешил знаменитой исполнительнице принять щедрый дар. Ведь Сергей Цой знает, как певица обожает машины. В личном автопарке знаменитости почти два десятка дорогих экспонатов на сумму около 300 миллионов рублей.

«Когда я их покупала, они стоили одну цену, тем более я делаю всегда тюнинг. <…> Все, начиная от бара и заканчивая гримерными столиками, зеркалами, телевизорами, интернетами, все что нужно для работы», — рассказала артистка.

Правда, в последнее время эксклюзивный автопарк начал тяготить певицу. Говорит, машины занимают слишком много места и значительно упали в цене. При этом артистка вынуждена оплачивать налог на роскошь. Анита Цой решила, что выставит свою коллекцию на продажу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой ультиматут поставил Аните Цой ее муж.