Прокопьев день: почему 5 декабря нельзя давать в долг

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В этот день утаптывали и укатывали дорогу, чтобы выпавший снег не мешал проходить и проезжать, а также обновляли вехи, чтобы путник не заблудился в темень или метель.

Православные верующие 5 декабря, чтят память святого Прокопия, или Прокопия Чтеца.

Священномученик Прокопий

Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования.

Когда о проповеднике узнал правитель Кесарии — было это на рубеже III–IV веков, — то приказал схватить его как христианина. В то время последователи веры Христовой подвергались гонениям повсеместно из-за указа римского императора Диоклетиана.

Кесарийский правитель потребовал, чтобы Прокопий принес жертву языческим идолам и поклонился четырем царям, правившим тогда в империи. Однако проповедник отказался, заявив, что истинным владыкой может быть только Господь.

Услышав это, чиновник пришел в ярость и приказал мечем отсечь ему голову. Так святой Прокопий окончил земное поприще и кратким путем был возведен к небу, получив мученический венец от Христа.

Прокопьев день — традиции 5 декабря

К этому времени устанавливался хороший санный путь, а поскольку снега, как правило, к этому дню выпадало много, то крестьяне и горожане начинали укатывать дороги, чтобы по ним можно было свободно пройти и проехать. В этот день говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает».

Обычно на Прокопьев день на обустройство дороги выходили все жители деревни, а для работавших готовили угощение.

Также нужно было позаботиться о приметности дороги в зимнее время, когда темнеет рано, светает поздно и часты вьюги, метели и бураны. Для этих целей в землю втыкали вехи — шесты, обмотанные соломой, паклей и ветошью, чтобы по ним могли ориентироваться путники.

Считалось, что если в этот день обустроить дорогу, что на Екатерину (7 декабря) она станет еще лучше.

Следили в этот день и за приметами. Если наступала оттепель, то зима будет без трескучих морозов, но снежная. Если волки бродят поблизости от домов — в ближайшие месяцы будут лютые холода. Если вокруг луны заметны кольца — погода будет морозная, а вот если в проруби вода выше льда поднимается — нужно ждать плюсовой температуры.

Что можно делать 5 декабря

В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся. Считалось, что тот, кто откажется почтить память мученика таким образом, самого себя обречет на голодный год.

Также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться к советам окружающих — даже если вы о них не просили. То, о чем расскажет советчик в этот праздник, принесет вам большую пользу — не сейчас, так позже, верили на Руси.

Что нельзя делать 5 декабря

Строжайше запрещалось давать и просить в долг деньги, особенно соседям. Расставание со своими сбережениями в Прокопьев день сулило большие траты в течение зимы.

Не стоит одалживать продукты и вещи. Особенно те, что нельзя вернуть — например, муку, соль или одноразовый текстиль. На Руси верили, что так можно ненароком отдать соседям и свое счастье.

Ни в коем случае нельзя отправляться в дальний путь — рискуете из него не вернуться или возвратиться на годы позже, чем планировали.

Приметы на 5 декабря