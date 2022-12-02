Роковые и ослепительные: десять лучших Миледи в мировом кино

Фото: Кадр из фильма "Три мушкетера: месть миледи" режиссер Бернар Бордери, 1961г.

Холодную и нежную блондинку из «Трех мушкетеров» играли сотни раз. Однако злодейку-обольстительницу, как задумывал Александр Дюма, смогли воплотить немногие.

Легендарный роман Александра Дюма «Три мушкетера» входит в число самых часто экранизируемых литературных произведений в мире. Начиная с эпохи немого кино и вплоть до сегодняшних дней, о жизни горячего гасконца Д’Артаньяна и трех его друзей — мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса — вышло более 100 киноверсий. К истории о мушкетерах обращались режиссеры Европы, США, СССР и России, а также Австралии, Бразилии.

Одним из самых ярких, противоречивых и неповторимых персонажей в этом романе была и остается Леди Винтер. Звезды, исполнившие роль шпионки кардинала Ришелье, обворожительной злодейки с темным прошлым, в кадре выглядели весьма убедительно. 5-tv.ru составил ТОП-10 актрис, исполнивших в разные годы роль Миледи.

Барбара Ла Марр

Кадр из фильма «Три мушкетера», режиссер Фред Нибло, 1921 г.

Американская звезда немого кино Рита Дэйл Уотсон (настоящее имя Барбары Ла Марр. — Прим. ред.) одной из первых воплотила на экране образ Миледи. Ее коронное амплуа женщины-вамп было очень кстати. На заре прошлого столетия это оказался экстравагантный и противоречивый образ, как и жизнь самой Ла Марр.

Точных данных о ее родителях и дате рождения не сохранилось. В младенчестве ее взяли в приемную семью. В 14 лет она попала в колонию для несовершеннолетних, в 16 лет начала карьеру танцовщицы. В начале 1920-х Барбара Ла Марр покорила Голливуд в качестве сценариста и актрисы. За шесть лет работы на фабрике грез она снялась в 27 фильмах, в том числе в картине «Три мушкетера» в 1921-м. Она ушла из профессии и из жизни в 29 лет. Актрису истощила алкогольная и наркотическая зависимость. В историю кино она вошла как «девушка, которая была слишком красива».

Марго Грэхам

Кадр из фильма «Три мушкетера», режиссер Роулэнд В. Ли, 1935 г.

Для английской актрисы Маргарет Кларк (настоящее имя Марго Грэхам. — Прим. ред.) роль Миледи в фильме «Три мушкетера», который поставил в 1935 году режиссер Роулэнд Ли, стала ключевой. Д’Артаньяна исполнил американец Уолтер Абель. Марго Грэхам начала сниматься в 1930-м и в последний раз появилась на экране в 1958-м.

Лана Тернер

Кадр из фильма «Три мушкетера», режиссер Джордж Сидни, 1948 г.

Джулия Джин Тернер (настоящее имя Ланы Тернер. — Прим. ред.) — признанная красавица Голливуда на рубеже 40-50-х годов XX века. Ее природное очарование и шарм отметили титулом «самой очаровательной женщины в истории мирового искусства».

Утонченная и чувственная блондинка появилась на экране в 1948-м в «Трех мушкетерах» режиссера Джорджа Синди.

Хотя изначально Тернер не хотела играть роль лживого и второстепенного, по ее мнению, персонажа. Руководство студии временно отстранило звезду, но в то же время были внесены изменения в сценарий, которые кардинальным образом изменили решение актрисы. В статьях газеты The New York Times игра Ланы получила оценку как «совершенно фантастическая». Адаптация романа Александра Дюма стала первым цветным фильмом в карьере американской актрисы. Ее вклад в кинематограф был отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Милен Демонжо

Кадр из фильма «Три мушкетера: месть миледи» режиссер Бернар Бордери, 1961 г.

Чаще всего поклонники великого романа называют лучшей Миледи своего времени француженку Милен Демонжо. Французско-итальянский кинопроект 1961 года, по мнению критиков и многих зрителей, стал лучшей экранизацией книги Дюма.

Роль придворной интриганки в «Трех мушкетерах» стала визитной карточкой Демонжо. Ее признали эталоном изысканной французской красоты и гламура. Ослепительная француженка также прославилась благодаря съемкам в фильмах о Фантомасе.

Фэй Данауэй

Кадр из фильма «Четыре мушкетера: Месть миледи», режиссер Ричард Лестер, 1974 г.

Американская звезда Дороти Фэй Данауэй, известная как Фэй Данауэй, прославилась работой в гангстерском триллере «Бонни и Клайд». Ее считали одной из главных актрис Голливуда 70-х.

Именно Данауэй удалось создать один из самых элегантных образов Леди Винтер. Она сыграла злодейку-сердцеедку на пике своей славы сразу в двух фильмах: «Три мушкетера» в 1973-м и «Четыре мушкетера» в 1974-м. О Фэй Данауэй в роли Миледи говорили, что это роковая женщина, в которой есть что-то, чего не видели на экране долгое время.

Маргарита Терехова

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1978 г.

Советский образ Миледи даже близко не был похож на зарубежные. Для русских зрителей именно Маргарита Терехова наиболее точно воплотила образ придворной шпионки в 1978-м. У нее не было идеально уложенных локонов и глубоких декольте.

На съемках актриса показала бунтарский характер: ей не понравились платья, которые предлагали. Поэтому Терехова сама придумала для своей героини мужской костюм: черная рубашка, подхваченная ремнем, лосины, сапоги, черный плащ и шляпа с пером. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, что Маргарита Терехова была настоящей миледи, хотя одета она была не по времени.

Ребекка де Морнэй

Кадр из фильма «Три мушкетера», режиссер Стивен Херек, 1993 г.

Американская актриса Ребекка Джейн Пирч, известная поклонникам как Ребекка де Морнэй, дебютировала в кино в начале 80-х. Широкую известность ей принесла роль Миледи в необычной экранизации нетленной классики режиссером Стевеном Хереком. Вместе с де Морнэй блистали звезды Голливуда: Чарли Шин, Кифер Сазерленд, Крис О’Доннел, Оливер Платт, Тим Карри.

Ариэль Домбаль

Кадр из фильма «Миледи», режиссер Жозе Дайан, 2004 г.

Француженка Ариэль Лор Максим Соннери де Фроманталь — она же Ариэль Домбаль — исполнила главную роль ослепительной злодейки в фильме Жозе Дайан «Миледи». Кинолента была снята по мотивам романа Александра Дюма в 2004-м. В центре сюжета на этот раз оказалась сама леди Винтер. Вместе с Домбаль снялись Азия Ардженто, певец Флоран Пани, Жюли и Гийом Депардье.

Милла Йовович

Кадр из фильма «Мушкетеры», режиссер Пол У. С. Андерсон, 2011 г.

Американская актриса украинского происхождения Милица Йовович приняла предложение режиссера Пола Андерсона стать Миледи в его фильме «Мушкетеры». Эта экранизация стала неожиданно свободной интерпретацией французской классики в 2011 году.

Новая версия все больше отдалилась от литературного первоисточника и поразила фанатов современными технологиями и спецэффектами. Фильм вышел в 3D-формате, из приключенческого романа получился эдакий фильм-комикс, а Миледи превратилась в супервумен.

Екатерина Вилкова

Кадр из фильма «Три мушкетера», режиссер Сергей Жигунов, 2013 г.

Утонченная и ясноглазая блондинка Екатерина Вилкова ради возможности исполнить Миледи стала рыжеволосой. Режиссером нового фильма по мотивам книги Дюма стал Сергей Жигунов. Фильм вышел на экраны в 2013 году. Однако зрители приняли экранизацию в штыки, обвинив в небрежном отношении к первоисточнику.