Тайный поклонник делает первый шаг: любовный гороскоп для Раков на 2023 год

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В 2023 году Раки осознают ценность семьи и своего партнера. Правда, за счастье придется побороться и не допускать вмешательства в отношения посторонних лиц.

Черный Водяной Кролик — символ 2023 года — выступает покровителем семьи. Это значит, что у знаков зодиака появится много возможностей, чтобы укрепить отношения с супругом, детьми и родственниками. Особенную ценность семейный очаг имеет для Раков, поэтому даже одинокие представители водной стихии могут задуматься о создании собственного гнездышка. Однако не все так просто.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие испытания на личном фронте ожидают Раков в 2023 году.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Раков

Год Кролика подтолкнет Раков задуматься о создании по-настоящему крепких партнерских отношений. Те, у кого уже есть семья и дети, захотят больше времени проводить вместе, а одинокие представители водной стихии, наконец, станут инициативнее в знакомствах. И планета Венера будет способствовать осуществлению намерений.

2023 год станет для Раков периодом творческого самовыражения, что также проявится и в отношениях с партнером. Совместная культурная программа поможет лучше узнать мнение друг друга. Возможно вы захотите снять сделать серию фотографий в лесу или сделать оригами вместе с вашими общими детьми.

В карьере Раков ожидает финансовый успех. Правда, придется много поработать — проявить больше внимания к возлюбленному, отпрыскам и близким, которым очень нужны тепло и забота. Раки осознают, что семья — неотъемлемая часть жизни, без которой невозможно счастье. Однако в конце года этому знаку зодиака придется отстоять свои личные границы, чтобы пресечь вмешательство третьего лица. Им может оказаться бестактный родственник, дающий личные советы, или тайный обожатель, который под предлогом помощи попытается увести вас из семейного гнезда.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Раков

Зимовать Раки станут в кругу близких людей. Семейные представители этого знака зодиака будут наслаждаться домашней обстановкой, праздничными застольями с родственниками и общением с детьми. А вот с партнером придется проявить активность. Чтобы подпитывать огонь в отношениях друг друга, выбирайтесь на ледовое шоу, музыкальный концерт или запуск новогодних салютов.

Для Раков, которые состоят в паре, начало года благоприятствует укреплению союза. В январско-февральский период многие решения станут судьбоносными. Например, предложение руки и сердца либо договоренность о совместном проживании кардинально изменит отношения в лучшую сторону. В любом случае это время следует уделять друг другу больше знаков внимания.

«У Раков начало года должно быть активным в личной жизни. Ходите на различные мероприятия, посещайте катки, кино, кафе. С компанией друзей либо вашей второй половинкой», — советует астролог Березовская.

Весной, напротив, риск конфликтов и недопонимания с партнером возрастет. Раки могут столкнуться с необоснованной ревностью, а эмоциональные вспышки, на первый взгляд, покажутся даже беспочвенными. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в летний сезон. Раком понадобится мудрость и терпение, чтобы прекратить ссоры и претензии и начать откровенный разговор. Кролик приветствует дипломатию, так что именно диалог поможет наладить мир между вами.

«К середине 2023 года ситуация в отношениях может поменяться. Ссоры с партнером могут возникать на ровном месте, поэтому этот период не подходит для каких-то важных решений в личной жизни. Отложите их либо на осень, либо успейте все сделать до весны. Расслабьтесь и не углубляйтесь в конфликты», — рекомендует эксперт.

Осенняя пора принесет долгожданное спокойствие и стабильность в общении с партнером, однако на горизонте появятся новые испытания. У Раков может появиться навязчивый поклонник. Причем если дать ему волю и начать принимать ухаживания, существует риск утратить доверие близкого человека. Звезды советуют избегать любовных треугольников.

«В конце года может сложиться ситуация, когда вы будете окружены вниманием каких-то третьих лиц. Здесь есть риск увлечений. Вам нужно будет сфокусироваться на своей второй половинке, чтобы не потерять дорогого для вас человека и не разрушить отношения. Грамотно расставьте приоритеты и не разменивайтесь по мелочам», — считает специалист.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Раков

Раки, которые пока не нашли свою вторую половинку, имеют шансы встретить ее уже в январе–феврале 2023 года. Причем особенно судьба благосклонна одиноким дамам. Представители водной стихии ощутят желание общаться и ходить на свидания. Главное — побольше улыбаться, проявлять инициативу и не засиживаться дома. Идеальный выбор — отправиться на новогодние елки, каток или лыжи с большой компанией. Возможно, кто-то приглянется Ракам, и чувства окажутся взаимны.

Весной и летом Ракам следует избегать эмоционального выгорания. Причем в марте может представиться отличная возможность открыть собственный бизнес. На работе дел будет невпроворот, однако все-таки лучше найти время для отдыха в компании друзей или понравившегося человека. В целом время до апреля благоприятствует интересным знакомствам, флирту и легким романам.

Осенью Раки осознают, насколько ценны для них родители и близкие. Вероятно, им захочется полистать семейные альбомы, узнать фамильные истории или бабушкин рецепт домашнего блюда.