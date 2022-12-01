День Прокла: что можно и нельзя делать 3 декабря

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В это время дорога высыхала и покрывалась снегом, поэтому возобновлялись путешествия между населенными пунктами. Крестьяне в молитвах просили послать им удачу в в поездке.

Христианский мир 3 декабря вспоминает святителя Прокла, архиепископа Константинопольского и преподобного Григория Декаполита.

Архиепископ Прокл

Святой Прокл жил на рубеже IV и V веков. Юношей он стал учеником святителя Иоанна Златоуста, получив от него глубокие знания Священного Писания. Именно учитель рукоположил Прокла в священнический сан.

В последствии на протяжении 12 лет он управлял церковью в Константинополе, укрепляя слушателей в православной вере и обличая доводы еретиков, помогая обездоленным.

Одним из трагических событий в жизни Прокла, а также жителей города и окрестностей стало разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. Тогда константинопольцы во главе с Проклом совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия.

Во время одной из таких служб из толпы неведомой силой был поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым ребенок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы произносят молитву. Он передал Проклу услышанные слова, которые тот и озвучил в ходе молебна, после чего землетрясение прекратилось.

Святитель Прокл дожил до преклонного возраста, его не стало приблизительно в 447 году.

Григорий Декаполит

Святой Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года в благочестивой христианской семье. С детства он с большим благоговением изучал Священное Писание, ходил на церковные службы и посещал храм. Чтобы избежать женитьбы, он бежал к некоему игумену, а затем отправился в один из монастырей. Однако из-за конфликта с монахами, поддерживающими иконоборчество, он перешел в обитель, где настоятелем был его дядя Симеон. Там он провел 14 лет.

Желая достичь духовного совершенства, Григорий, с благословения старца, оставил монастырь и поселился в расселине на склоне отвесной скалы. Там он пребывал в уединении и боролся с искушениями.

В начале 830-х годов, во время правления императора Феофила, Григорий Декаполит покинул монастырь и отправился в Константинополь бороться с иконоборческой ересью. В своих проповедях он выступал против иконоборчества, укреплял веру и силу православных, которых мучили еретики. Также он совершал чудеса — изгонял бесов, избавлял от телесных недугов и побуждал многих грешников изменить образ жизни.

Преподобный Григорий скончался около 816 года в Константинополе от болезни. Нетленные мощи святого находятся в Румынии.

День Прокла — традиции 3 декабря

На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.

Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.

В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадут осадки, то они будут и 3 июня. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне.

Что нельзя делать 3 декабря

Хоть в XXI веке и сложно следовать советам предков, но сегодня лучше избегать любой работы, а также не делать ремонт, шить, заниматься уборкой.

Не рекомендуется ругаться, ведь вся отрицательная энергия вернется с удвоенной силой.

Если на улице бушует метель, лучше никому не рассказывать о своих планах. На Руси верили, что из-за воя вьюги произнесенным задумкам не суждено будет сбыться.

Нежелательно в этот день поздно ложиться спать. В противном случае можно попасть под влияние злого духа.

Что можно делать 3 декабря

Сегодня лучше всего оставаться гибким и позитивным к любым изменениям в жизни, быть открытым к переменам. Иначе могут возникнуть весьма серьезные осложнения как в психологическом плане, так и на физическом уровне.

К 3 декабря крестьяне начинали прокладывать везде, где возможно, санный путь. Перед тем, как отправиться в поездку, необходимо было помолиться.

В день Прокла наши предки также читали заговоры против нечистой силы — чтобы она не портила никому жизнь.

Приметы на 3 декабря

На Прокла было принято «проклинать нечисть под землей, чтобы не выходила».

Если ранним утром пошел снегопад — днем будет ясно и солнечно.

Какая погода 3 декабря, такая же будет 3 июня.

Сновидения могут принести полезную информацию, а именно содержать в себе намеки, которые могли бы помочь объяснить происходящее в реальной жизни. Стоит обратить внимание на слова, которые прозвучали во сне.