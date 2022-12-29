Непобежденный король футбола: жизнь, любовь и игра Пеле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Werek

Звезда мирового спорта Пеле ушел из жизни после продолжительной болезни.

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира и рекордсмен ушел из жизни на 83-м году жизни.

Спортсмен последние месяцы боролся с раком. У него обнаружили три злокачественные опухоли. Химиотерапия не дала ожидаемого эффекта.

В конце ноября 2022 года у Пеле диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Детство и юность Пеле

Настоящее имя Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту). Он родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Корасойнс на востоке Бразилии.

Фото: www.globallookpress.com

Его отец в молодости выступал за различные бразильские футбольные клубы, так что любовь к спорту была у мальчика в крови. Несмотря на тяжелое финансовое положение семьи и необходимость подрабатывать с юношеских лет, Эдсон ду Насименту уже в семь лет начал свою футбольную карьеру — его приняли в местную команду. Затем последовала череда юношеских клубов и первые победы на региональном уровне.

Фото: www.globallookpress.com

Именно тогда он получил прозвище Пеле, каким его узнал и запомнил весь мир. Впоследствии футболист признавался, что не помнит происхождения и значения этого слова и не может объяснить его смысл.

Футбольная карьера Пеле в «Сантос» и «Нью-Йорк Космос»

В 15 лет Пеле подписал свой первый контракт — его выбрали в знаменитый клуб «Сантос» в Сан-Паулу. Сразу же в дебютном матче 1956-го никому неизвестный нападающий оформил свой первый официальный гол. Всего через год Пеле получил звание лучшего бомбардира чемпионата штата.

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im

Пеле выступал за «Сантос» до 1974-го, став лучшим бомбардиром в истории клуба и принеся команде более 20 крупных трофеев, в том числе два Кубка Либертадорес (1962, 1963), два Межконтинентальных кубка (1962, 1963), Межконтинентальный суперкубок (1968) и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968). Ему рукоплескали трибуны и выкрикивали поздравления комментаторы.

В 1969-м на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро Пеле забил свой тысячный мяч в футбольной карьере.

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im

В 1974-м Пеле принял решение перейти в американский клуб «Нью-Йорк Космос». В таком составе он выступал три года. И при помощи бразильца команда выиграла чемпионат Североамериканской футбольной лиги—1977.

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im

Пеле — национальное достояние Бразилии

Всемирную известность Пеле и мировую славу принесли выступления за сборную Бразилии на чемпионатах мира по футболу и других международных турнирах, в частности чемпионате Южной Америки. Причем играть за сборную он начал еще в самом начале карьеры: в 1957-м он забил победный гол в матче против Аргентины на стадионе «Маракана».

А в 1958-м на ЧМ в Швеции Пеле установил сразу два мировых рекорда, став самым молодым автором гола и самым молодым чемпионом в истории мировых первенств.

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

В 1961-м, когда 21-летнего спортсмена желали переманить в европейские клубы, парламент Бразилии по инициативе президента Жаниу Куадроса официально объявил Пеле «национальным достоянием страны».

Единственным разом, когда сборная вместе с Пеле не вернулась домой с трофеем, стал ЧМ 1966-го в Англии. Тогда бразильцы проиграли Венгрии и Португалии и выбыли из игры после группового этапа. Зато четыре года спустя на ЧМ-1970 в Мексике Бразилия вновь блистала на первом месте, Пеле получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата.

Фото: www.globallookpress.com / Varley Media via www.imago-image

Всего за свою карьеру нападающий сыграл за национальную команду 92 матча и забил 77 мячей. Даже спустя несколько десятилетий Пеле остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Личная жизнь Пеле

В 1966 году Пеле женился на Роземери дос Рейс Шолби. В браке родилось трое детей. 1982-м супруги развелись.

В 1994-м Пеле обзавелся семьей во второй раз, его избранницей стала Ассирия Лемос Сейшас. У пары родились близнецы. Однако и этот брак завершился разводом в 2008-м.

С 2016 года Пеле женат на бразильской предпринимательнице японского происхождения Марсии Сибели Аоки.

Пеле после ухода из футбола

Завершив спортивную карьеру, Пеле не пропал полностью с радаров. Он вел активную общественную деятельность и занимался развитием спорта на родине.

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Среди его постов наиболее выделяются посол ООН по вопросам экологии (1992), посол ЮНЕСКО, министр спорта Бразилии (1995–1998).

Кроме того, Пеле опубликовал несколько автобиографий, тренировал родной «Сантос», занимался бизнесом, сочинял музыку и снимался в кино.

Пеле — легенда мирового футбола

Символ футбола 1950–70-х годов давно уже не выступает на поле, однако один из его рекордов так и остался не побит.