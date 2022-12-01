Платон и Роман Зимоуказатели: как 1 декабря привлечь достаток в семью

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На Руси в первый день зимы особое внимание уделяли приметам: каждый пытался определить, будет зима теплой или суровой.

Православные верующие почитают 1 декабря память святых мучеников Платона и Романа.

Платон Анкирский

Платон, брат святого мученика Антиоха, родился в конце III века и происходил из Галатийской страны, города Анкиры. Родители его были христианами и воспитывали сыновей в благочестии. Еще до своего совершеннолетия Платон преуспел в добродетелях, он проповедовал веру Христову среду язычников, За это он был схвачен и приведен на суд к областеначальнику Агриппину.

В это время тот находился в храме римского бога Зевса и решил устроить суд над христианином прямо там. Агриппин потребовал от Платона склонить колени перед языческими богами и отречься от своей веры, в противном случае его ждет смертная казнь. Но юноша не подчинился, его избили и бросили в темницу.

Через неделю Агриппин снова велел привести Платона на суд и захотел устрашить его видом орудий пыток, но святой не потерял мужества. После этого областеначальник повелел его пытать, а затем снова бросил в темницу, но и тут Платон не отступил. 18 дней он обходился без пищи и воды, не желая брать ее из рук язычников.

Видя, что никакие мучения не сгибают веру Платона, Агриппин приказал казнить его. Святой погиб около 306 года.

Роман Кесарийский

Также 1 декабря православные поминают священномученика Романа Кесарийского, который был диа­ко­ном в хра­ме Ке­са­рии Па­ле­стин­ской. Во вре­мя од­но­го из го­не­ний на хри­сти­ан он пе­ре­се­лил­ся в Ан­тио­хию, где вел проповеди.

Ко­гда пра­ви­тель Ан­тио­хии Ас­кли­пи­ад за­ду­мал раз­ру­шить хри­сти­ан­ский храм, свя­той Ро­ман при­звал ве­ру­ю­щих от­сто­ять свя­ты­ню. Он убе­дил их в том, что ес­ли они со­хра­нят храм, то бу­дут ра­до­вать­ся здесь, на зем­ле, в Церк­ви во­ин­ству­ю­щей, а ес­ли по­гиб­нут при за­щи­те хра­ма, то бу­дут ра­до­вать­ся в Церк­ви Небес­ной. Ви­дя та­кую ре­ши­мость на­ро­да, пра­ви­тель не по­смел вы­пол­нить сво­е­го на­ме­ре­ния.

Спустя некоторое время, когда в городе был языческий праздник, Роман начал обличать идо­ло­по­клон­ство и призвал всех обратиться в веру Христову. За это его схва­ти­ли и под­верг­ли му­че­ни­ям. Ро­ман был при­го­во­рен к со­жже­нию, но вне­зап­ный ли­вень по­га­сил огонь. Свя­той стал про­слав­лять Хри­ста и ху­лить язы­че­ских бо­гов. Пра­ви­тель при­ка­зал от­ре­зать ему язык, но, и ли­шен­ный язы­ка, свя­той Ро­ман про­дол­жал гром­ко сла­вить Гос­по­да. То­гда му­чи­те­ли при­го­во­ри­ли его к по­ве­ше­нию. Святой погиб около 303 года.

Платон и Роман Зимоуказатели

На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями или Зимоуказчиками. Наши предки считали: какая погода установилась 1 декабря, такой будет и вся зима.

Считалось, что именно по этому дню во многом можно судить о том, что готовят людям грядущие самые холодные месяцы года. Была на этот счет и присказка: «Платон да Роман кажут зиму нам».

Также верили, что если попросить святых о материальном благополучии, то достатка в доме прибудет. Для этого нужно было взять монетку номиналом чем больше, тем лучше, и сказать: «Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман». Такую монетку в ближайший год нельзя было тратить, потому что она должна была принести удачу, ее следовало носить с собой как талисман.

Так, считалось, что если в этот день вдруг в доме просыпались мошки или комары — то обязательно будет оттепель. Плюсовой температуры стоило ждать и тогда, если вороны расхаживали по дороге. А вот если вокруг месяца было видно свечение — считалось, что скоро начнутся сильные снегопады.

Что можно делать 1 декабря

В первый день декабря крестьяне занимались разными промыслами, приносящими доход. Например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.

Также на Руси в этот день было принято молиться Роману и Платону об улучшении благосостояния. Кроме того, святых просили помочь пережить зиму и послать хороший урожай следующей осенью.

Что нельзя делать 1 декабря

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если не сходить в храм, то можно остаться без средств к существованию.

Кроме того, 1 декабря нежелательно искать единомышленников, сообщает utro.ru. В этот день вряд ли удастся добиться успеха в совместных проектах.

Крестьяне верили, что в день Платона и Романа нельзя позволять гостям мыть посуду в вашем доме. Если за эту работу возьмется кто-то, кроме хозяина или хозяйки, то он может «смыть» гармонию в семье.

Приметы 1 декабря