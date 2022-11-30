Григорий Зимоуказатель: как 30 ноября привлечь удачу на Новый год

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В последний день осени в старину было принято «закатывать зиму» особым образом.

Православные верующие 30 ноября почитают память Григория Чудотворца и Никона, игумена Радонежского.

Григорий Чудотворец

Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский родился во II веке в Неокесарии Понтийской и происходил из знаменитой, обеспеченной семьи.

Отец воспитывал сына как язычника. Будучи человеком не бедным, он стремился дать ему хорошее светское образование адвоката. Между тем, в 14 лет возрасте мальчик осиротел, переехал с братом в Палестину. В тот период в Кесарии Палестинской действовала богословская школа, организованная стараниями знаменитого христианского учителя Оригена. Услышав его проповедь, оба юноши стали его учениками.

Приняв крещение, Григорий решил уединиться от суеты мира. В 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил его во епископа Неокесарийского. Вскоре ему открылся дар чудотворения, и все стали называть его Григорием Чудотворцем.

Точная дата смерти Григория Чудотворца неизвестна. Среди его письменных поучений наиболее ценным считается Символ веры Григория Чудотворца.

Преподобный Никон, игумен Радонежский

Преемник святого Сергия родился в 1352 году в Юрьеве-Польском. Еще юношей, услышав о великом подвижнике, пришел к нему с желанием стать иноком. Однако Сергий Раденежский не сразу принял Никона, а решил для начала испытать серьезность намерений юноши.

Для духовного становления и роста Никон некоторое время провел с Афанасием Высоцким. Пройдя испытания, изучив Священное Писание и преуспев в подвижничестве, он был рукоположен старцем Афанасием в сан священника.

Таким образом, в 1375 году уже в новом статусе Никон вернулся в Троице-Сергиеву лавру, где был с радостью принят святым Сергием. Целые дни проводил ученик преподобного в монастырских делах, а ночи — в молитвах. Видя это, святой Сергий сблизился с Никоном, уча его истинам духовной жизни.

Чувствуя духовную зрелость и опытность своего ученика, преподобный Сергий назначил его в 1392 году своим преемником, а сам ушел в затвор. Произошло это за полгода до смерти самого Сергия.

Став игуменом Троице-Сергиева монастыря, Никон бережно хранил все, что было создано его наставником: любил молитву и пост и трудился наравне со всеми во благо обители. После смерти Сергия Радонежского, преподобный Никон на некоторое время ушел в затвор, оставив руководство преподобному Савве Сторожевскому.

Вернувшись к управлению Троицким монастырем, Никону пришлось пережить тяжелые события. Войсками хана Едигея в 1408 году обитель была полностью разрушена, удалось спасти лишь книги и священные сосуды.

Преподобный Никон считал своим долгом восстановить монастырь. При закладке каменного храма 5 июля 1422 году во имя Святой Живоначальной Троицы им были обретены мощи преподобного Сергия. Для украшения храма он пригласил иконописцев Даниила Черного и Андрея Рублева. Преподобный Никон скончался 30 ноября 1426 года и был похоронен близ раки своего духовного наставника.

Также в этот день православная церковь почитает память святителя

Григорий Зимоуказатель — 30 ноября традиции

В последний день осени в старину крестьяне «закатывали зиму», то есть кувыркались по свежему снегу или катались на санках — люди верили, что чем дальше удастся укатиться, тем удачней сложится год. В деревнях устраивали масштабные праздники и гуляния.

В народе святого прозвали Зимоуказателем, поскольку по погоде 39 ноября судили, какой будет зима. Погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещала вторую половину зимы.

Что можно делать 30 ноября

Издревле считается, что сон, который приснится 30 ноября, будет обязательно вещим, поэтому люди старались детально запоминать свои ночные грезы.

Утром на Григория Зимоуказателя принято ходить в баню, чтобы наполнить тело здоровьем на весь будущий год. Обязательным условием успеха в новом году было выполненное обещание. Люди верили, что нужно исполнить долг перед собой, тогда все плохое останется в прошлом.

Как и все другие праздники, день памяти Григория Чудотворца всегда отмечался в кругу семьи. По поверью, это должно было сплотить узы брака и принести благополучие. Члены семьи избегали ссор и никогда не покидали свой дом. Народ верил, что это приведет к несчастью.

Что нельзя делать 30 ноября

На Григория Зимоуказателя ни в коем случае не меряйте чужие обручальные кольца — принесет несчастье, сообщает utro.ru.

Не следует отправлять в дальний путь. Лучше перенесите поездку.

Постарайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Кроме того, 30 ноября нельзя стричься — на Руси верили, что тот, кто укоротит себе сегодня волосы, сократит продолжительность своей жизни.

Приметы на 30 ноября