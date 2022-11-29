Рыжий из «Иванушек» раскрыл, почему уже несколько лет одинок

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Андрей Григорьев-Апполонов признался, что так до сих пор и не встретил даму сердца. Почему певцу сложно поддерживать стабильные отношения и чем он планирует зарабатывать после ухода со сцены, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Андрей Григорьев-Апполонов задумался о старости. Правда ли рыжий из «Иванушек» хочет, чтобы его содержали сыновья и почему знаменитый певец до сих пор одинок, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

После развода с супругой Марией Банковой прошло уже три года, однако артист так пока и не встретил подходящую спутницу. Отчасти это связано с его гастрольным графиком, вынести который способна не каждая женщина, уверяет он. Певец много трудится и фактически живет на два города, разрываясь между Москвой и Сочи, а такой ритм жизни не способствует серьезным отношениям.

«Встретить свою единственную! Что? Я же в Сочи, главном городе по курортным романам!» — шутит Григорьев-Апполонов.

Певец Дмитрий Фомин прекрасно понимает своего коллегу.

«Мужчины в возрасте 50 лет, к которым мы себя причисляем, уже стараются наслаждаться некой свободой. Свободой от ответственности и каких-то обязанностей», — объяснил бывший фронтмен группы Hi-Fi.

По мнению светского журналиста Феликса Грозданова, настоящий артист хранит верность исключительно своему делу жизни — творчеству.

«Андрей женат на сцене, на работе. Для него это самое важное, самое интересное. Сцена не предаст, не изменит, не уйдет, поэтому пока он в поиске», — считает хроникер.

Рыжий «Иванушка» признался, что он до сих пор большой любитель покутить с друзьями, а также закрутить роман без обязательств с какой-нибудь молоденькой красоткой.

«Да, свободно. Я люблю красоту. Если глаза девушки меня поражают, радуют, восхищают и притягивают, то да! Там уже, вот ниже опускаться [смотреть] даже не обязательно!» — пояснил исполнитель хита «Тополиный пух».

Этим летом певцу исполнилось 52 года, однако для него это лишь цифры в паспорте. В душе он все так же молод. Недавно, например, артист решился на опасную авантюру и прыгнул с высоты 170 метров. Ощущение свободного падения ему понравилось, и Григорьев-Апполонов решил при первом же случае повторить свой прыжок.

«Я решился вечером. Утром проснулся в полной уверенности, сел в автомобиль и поехал, пристегнулся и прыгнул, не раздумывая ни секунды. Следующий раз [буду прыгать] вниз головой. Цель поставлена! И, конечно, с парашютом теперь чувствую, мне тоже придется прыгнуть. Это клево. Я уже не буду там стоять, ждать, и бояться, я уже сразу оденусь и всюх! Когда я возвращаюсь в Сочи, мне как будто опять 23 года», — поделился он своими впечатлениями.

В настоящий момент вокалист «Иванушек» продолжает активно выступать на корпоративах и концертах. Он понимает, что однажды ему придется уйти из шоу-бизнеса, поэтому параллельно развивает свой сувенирный бизнес.

«В аэропорту мы сейчас открыли [магазин]. Конечно, в Москве. Надеюсь, что [все будет готово] к 23 году. [Мы ориентированы на] города-миллионники. Поэтому огромное количество людей работает над маечками, над гаджетами, над подзарядками. Вот так все и получается потихоньку. И на ресторанчик [деньги] остались», — поделился Григорьев-Апполонов.

Впрочем, артист рассчитывает не только на собственные силы: он надеется, что в старости ему будут помогать сыновья.

«Я им сказал, чтобы когда папе исполнится 100 или там 60 лет, я не работал и не мотался по гастролям. Будете пахать на мою пенсию, все!» — заявил он.

При этом певец не жалеет денег на образование детей. После развода его старший сын Иван остался жить с ним и в этом году поступил в престижный вуз Москвы. Его образование обходится знаменитости примерно в 600 тысяч рублей в год.

«Сын поступил в МГИМО на международный факультет. Это что-то прям очень круто. И сам да! Самостоятельно, но на платный. То есть я даже ни одного звонка никуда не делал, потому что сказал ему, что сам поступишь», — с гордостью подчеркнул отец.

По словам певца, они с наследником прекрасно уживаются вдвоем в его четырехкомнатной квартире. Пока у Ивана, как и у Андрея, нет возлюбленной. Но двух мужчин холостяцкая жизнь вполне устраивает.

«Сыну нравится со мной жить. У него своя комната, а у меня своя. Мы встречаемся на кухне, на позднем ужине», — поделился он.

Григорьев-Апполонов гордится сыном. Иван в отличие от него ведет здоровый образ жизни.

«Он не пьет восемнадцать лет вообще. Лишь одну аперольку за неделю! Я удивляюсь вообще, мы, театралы, были другие! А тут прям красавчик! У него компания из 7-8 человек. Они офигенные. Все молодцы: никто не выпивает», — радуется артист.

Младший сын певца остался жить с экс-супругой. После развода Мария Банкова снова вышла замуж и еще раз стала мамой. Андрей Григорьев-Аполлонов сумел сохранить с ней дружеские отношения. Он оставил бывшей жене квартиру на Патриарших прудах и автомобиль, а также помогает своим наследникам финансово.