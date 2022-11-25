Гурьев день: что обязательно нужно сделать 28 ноября в первый день поста

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В этот день нельзя употреблять даже постное масло и рыбу, а также следует соблюдать ряд ограничений в действиях.

Для православных верующих 28 ноября начинается Рождественский пост. В этот день также чтят память святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского.

С этого дня на Руси начинался Рождественский пост, предписывающий верующим быть сдержанными не только в еде, но и в помыслах и действиях, чтобы с чистой душой встретить Рождество.

Святые Гурий, Самон и Авив

Самон и Гурий были обычными мирянами, но, в отличие от других жителей, не были многобожниками и верили в Христа. Когда в их городе начались гонения иноверцев, они бежали. Однако спастись им не удалось — Гурия и Самона догнали и схватили.

Мужчин уговаривали принести кровавую жертву языческим богам, но они отказывались. Над ними вершили суд, на котором долго пытали, а после заперли в темнице на несколько месяцев. Когда стало ясно, что и это не заставит христиан сменить решение, Гурия и Самона обезглавили.

Авив быль церковным дьяконом и тоже подвергся гонениям. Его схватили и, как и Самона с Гурием, пытались заставить принести жертву, чтобы публично показать, что он признал свою ошибку и вернулся к многобожию. Но Авив отказался. Тогда мужчину сожгли заживо, а после его родственники нашли на месте казни совершенно неповрежденное тело. Авива похоронили рядом с Гурием и Самоном.

Преподобный Паисий Величковский

Святой Паисий, в миру Петр Величковский, родился в 1722 году в Полтаве, в семье потомственных священников. В раннем детстве мальчик остался без отца и воспитывался матерью. В 13 Петр поступил в Киевскую духовную академию, но втайне мечтал начать иноческую жизнь. Спустя три года он вернулся домой и сообщил матери о намерении оставить школу и уйти в монастырь.

Мать не одобрила его намерение, но он все же пошел в Любечский монастырь, где прошел свое первое послушание — переписывал книги. Однако в обители он пробыл недолго.

В жизни юного подвижника начинается новый период — долгих поисков и горьких разочарований. Его представления о том истинном подвижничестве не совпадали с тем, что он видел, окружавшая реальность носила скорее только образ древнего монашества, чем его силу и дух.

Отчасти так было, потому что духовная жизнь в России в то время находилась в кризисе. После церковной реформы Петра I резко сократилось число монастырей, многие из них были отданы под казармы и дома инвалидов. Поэтому к середине века иноческая жизнь, лишенная старческого руководства, совершенно оскудела даже в прославленных обителях.

Илиинский скит на Афоне, основанный преподобным Паисием Величковским. patriarchia.ru

Так молодой подвижник стал странствующим монахом, переходя из обители в обитель. В 1746-м преподобный предпринял путешествие на Святую гору Афон, где в 1758 году, на 36-м году, жизни принял монашеский постриг и священническое рукоположение с наречением ему имени Паисий. Именно на Афоне он начал свои труды по переводу древнего святоотеческого наследия с греческого языка на церковнославянский.

Вскоре вокруг Паисия образовалось братство, в котором зародилась традиция книжности. Они занимались собиранием писаний святых отцов и переписыванием их. Афонское пустынно-общежительное пребывание преподобного Паисия длилось 17 лет.

Во время притеснения Афона мусульманами старец уехал в Молдавию и в 1763 году поселился в пустующем Драгомирском монастыре Святого Духа. Здесь преподобный Паисий установил строгий порядок. Богослужения совершались и на церковнославянском, и на румынском. Жизнь его шла в трудах и подвигах. Братия читала и переводила творения святых отцов.

В 1779 году старец перешел в Нямецкий монастырь, где провел последние 15 лет жизни и мирно преставился в 15 ноября (28 ноября) 1794 года. Мощи святого по сей день хранятся в приднестровском Ново-Нямецком монастыре.

Переводы Паисия с греческого на церковнославянский долгое время были единственными в Малороссии и Российской империи и читались повсюду. Таковы сборник «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, Феодора Студита, преподобных Варсонофия и Иоанна, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и многое другое.

Гурьев день — традиции 28 ноября

На Руси 28 ноября называли Гурий, Гурьян или Гурьев день. Про этот день говаривали: «Гурий приехал на пегой кобыле». Это означало, что 28 ноября, как правило, на дорогах уже было очень много грязи, некоторые пути становились труднопроходимыми. Также говорили, что в Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, сыплет из правого рукава снег, из левого — иней.

При этом верили, что святой Гурий способен разогнать всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, до Святок. Также считалось, что если попросить у Гурия излечения от болезней, особенно от зубной боли, то недуг скоро пройдет.

Кроме того, с 28 ноября начинался строгий Рождественский, или Филиппов пост. В течение 40 дней люди ели скоромную пищу и уделяли время молитве.

Что нельзя делать 28 ноября

В Гурьев день строго запрещалось жадничать и малодушничать. Считалось, что того, кто не поможет в праздник нуждающемуся, постигнет такая же участь. Традиционно на Руси не только подавали бедным и кормили голодных — было принято отдавать бездомным старую одежду.

Негативно относились и к сплетням в этот день. 28 ноября злые силы могли подслушать разговоры людей, и все, что плохого услышат о ком-либо, претворить в жизнь. Поэтому под строгим запретом были любые обсуждения поступков и жизни других людей — в особенности, если информация не проверена.

Дурной приметой было для супругов провоцировать ссоры друг с другом. Полагалось, что тот, кто начнет в Гурьев день скандал со своей второй половиной, обречет семью на вечный разлад и жизнь в нелюбви. Если ссора окажется особенно сильной, считали на Руси, Гурий может и наказать особенно сильно — забрать возможность иметь детей.

Что можно делать 28 ноября

На Руси верили, что Гурий в этот день выезжает на дорогу на лошади и несет тепло — мороз с этого дня отступает и сильных холодов не приходится ждать до самых Святок. Поэтому в Гурьев день особое внимание уделялось лошадям.

Гурий также считается помощником тем, кто страдает от зубной боли. Поэтому 28 ноября к святому обращались с молитвой те, у кого были соответствующие проблемы.

Приметы на 28 ноября