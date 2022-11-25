Филиппов день или Куделица: как вечером 27 ноября гадать на суженого

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После 27 ноября начинается пост, именуемый в народе Филипповым.

Память апостола Филиппа, одного из 12 учеников Иисуса Христа, чтят православные 27 ноября.

Апостол Филипп

Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп происходил из Вифсаиды (из того же города были апостолы Андрей и Петр).

После Вознесения Господня Филипп проповедовал в Галилее, Греции и других странах. Господь наделил его даром чудотворения: однажды он встретил убитую горем женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. В другой раз он воскресил мертвого в городе Иераполе Сирийском, где во время проповеди толпа озлобилась и хотела побить апостола камнями. Мимо шла похоронная процессия, и толпа потребовала, чтобы он воскресил покойника.

Однажды В Греции Филиппа пытались убить приехавшие из Иерусалима книжники, но не смогли сделать это, поскольку внезапно ослепли. Позже большинство из них исцелилось, благодаря молитве апостола, и после этого приняли христианскую веру.

В 90 году в Иераполе Фригийском (рядом с Памуккале, Турция) апостол Филипп был казнен за проповедь — его распяли головой вниз вместе с его соратником Варфоломеем. Филиппу было 87 лет.

В этот момент произошло землетрясение. И перепуганные язычники стали просить у апостолов прощения. Варфоломея сняли с креста, а Филиппа не смогли. По преданию, умирая, он молился Богу и просил простить своих мучителей.

На месте казни апостола Филиппа построили гробницу восьмиугольной формы, где покоятся святые мощи апостола. Однако около 560 года их перенесли в Рим, где по сей день они находятся в храме Двенадцати Апостолов. Сама же гробница апостола была обнаружена в 2011 году во время раскопок в Иераполисе.

В народе апостолу Филиппу принято молиться в случае болезни, особенно при проблемах с глазами и укусах змей, а также в скорби и печали.

Куделица или Филиппов день — традиции 27 ноября

На Руси 27 ноября называли Филипповым и молились апостолу об избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, просили у него помощи в печалях и скорбях. Следующий день — 28-го — Рожественский пост часто именуют Филипповым.

Еще одно название дня — Куделица. Оно связано с тем, что к 27 ноября завершалась кудельница — время, когда все женщины от мало до велика готовили кудель — очищенное волокно льна или конопли для прядения. Говорили: «Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом». А после Флипповок женщины почти каждый вечер собирались у кого-то в избе и пряли.

Перед постом на Руси не работали и устраивали богатые застолья и сытно ели, а девушки гадали на суженого с помощью куска мяса. Нужно было положить оставшийся после пира кусочек под подушку и ждать, кто приснится во сне.

27 ноября молодые люди обменивались съедобными подарками. Да и вообще принято было, чтобы никто не оставался обойденным в этот день — ведь именно сытость считали залогом здоровья, достатка и спокойствия на весь год. Русские крестьяне обязательно угощали домового — кусок мяса и немного молока ему выносили либо на двор, либо на чердак. Это должно было обеспечить здоровье скоту на всю зиму.

Сам пост называли холодным и даже карачуновским — от древнего слова «карачун», которое означало тьму, смерть и самую длинную ночь в году. В некоторых местах устраивали общий пир для всей деревни.

В деревнях доигрывали свадьбы — ведь в пост этого делать было уже нельзя. Об этом сохранились поговорки: «Кто не повенчался до Филипповок — молись Богу да жди нового мясоеда», «Пост — свадьбам не потатчик, пива не наварит, на пир-беседу не позовет».

В народе говорили, что с Филиппа начинается «волчий месяц», «волчьи свадьбы». Наши предки верили, что с этого дня волки перестают боятся людей, сбиваются в стаи и приходят близко к жилью.

Что можно делать 27 ноября

В Филиппов день также отмечают заговенье — начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней — до Рождества. Поэтому в этот день принято устраивать щедрые пиры с мясным угощением.

27 ноября играли последние свадьбы — тем, кто не успел обвенчаться, приходилось ждать окончания поста.

Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей — в этот период женщины готовили кудель — волокно конопли или льна — для прядения.

А еще на Филиппов день принято чествовали домового — нужно выставить ему закуску, чтобы он лучше охранял хозяйство и особенно живность в течение зимы.

Что нельзя делать 27 ноября

С Филлипова дня также начинается «волчий месяц». Считается, что с 17 ноября волки собираются в стаи и начинают подбираться поближе к людским жилищам. Поэтому ходить в лес в одиночку после этой даты опасно.

В Филиппов день категорически нельзя ссориться, иначе конфликты растянутся на долгое время. Запрещается также сквернословить, чтобы не привлечь неудачи и болезни.

Народные приметы в Филиппов день