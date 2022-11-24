День Иоанна Златоуста: почему 26 ноября нужно обязательно лепить пельмени

Фото, видео: patriarchia.ru; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov, Anatoly Prososov

По погоде 26 ноября крестьяне узнавали перспективы в следующем году на урожай и сенокос.

Православные христиане 26 ноября чтут память святого Иоанна Златоуста, а также трех мучеников.

Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, жил в IV веке в Антиохии. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника и красноречие святитель и получил прозвище Златоуст.

Архиепископ Константинопольский родился в богатой семье и получил хорошее образование. Некоторое время он работал адвокатом и приобрел славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн принял христианство и был крещен. Святой отправился в пустыню познавать Божье учение путем аскетизма. Там благочестивый праведник провел четыре года и подорвал здоровье.

Вернувшись в город, Иоанн Златоуст принял духовный сан и стал читать проповеди.

За свою жизнь Иоанн претерпел много утрат и гонений. Святитель умер в ссылке в поселении Команы (расположено в 15 километрах от Сухума) в 407 году. Там же святой и был погребен. Когда патриарх Константинопольский Прокл совершал богослужение в 438-м, то произнес похвальное слово Иоанну Златоусту.

Народ перебил Прокла и попросил святителя перенести мощи почившего епископа в Константинополь. Прокл получил согласие императора Феодосия II, и мощи были перенесены в Константинополь в церковь Святой Мученицы Ирины. Когда гроб открыли, останки святителя оказались нетленными.

Праздник Иоанна Златоуста

Прибытие мощей святителя Иоанна Златоуста в Хабаровск. patriarchia.ru

На Руси 26 ноября прозвали «Иван Златоуст», или «Озябание зяби».

Считалось, что с Иоанна вся природа замирает, готовится к зиме и погружается в сон — все растения останавливаются в росте до весны. К этому дню обязательно завершали все сельскохозяйственные работы в поле и в личных хозяйствах, потому что считалось, что дальше от них не будет никакого толка. Была и присказка на 26 ноября: «Земля на покой — пахарю зимние заботы».

С Иоанна Златоуста на Руси начинали готовить пельмени. Хозяйки делали фарш из мяса, рыбы и грибов и замешивали тесто из муки нового урожая. Потом все члены семьи усаживались вместе лепить пельмени. Лепили много и замораживали их прямо на улице. Погода позволяла это сделать, ведь за окном стоял мороз. Существовало поверье, что чем больше налепишь и съешь, тем счастливее и удачнее будет следующий год.

Иоанну Златоусту молятся о о даровании мира и любви в семье, о раскрытии талантов и хорошей учебе детей, а также о честном суде над мздоимцами и обманщиками — чтобы они были наказаны по заслугам, а правда восторжествовала.

Мученики Антонин, Никифор и Герман

Святые мученики Антонин, Никифор и Герман пострадали за веру во Христа в Кесарии Палестинской в 308 году во время правления императора Максимиана Галерия.

Антонин был старцем, Никифор юношей, а Герман средних лет. Однажды во время жертвоприношения языческим богам правитель области Фирмилиан, увидев непокорных его воле мужей, приказал схватить их.

Правитель потребовал у них назваться. Несмотря на требования отречься от Христа и поклониться языческим богам в обмен на жизнь и свободу, святые не приняли поставленные им условия и добровольно приняли мученическую смерть.

Антонин, Никифор и Герман были отведены в главный город Палестины — Кесарию — и там обезглавлены. По преданию, святых во время казни сопровождала некая девушка по имени Манефа из Скифской страны. Вскоре ее тоже схватили, представили на суд, а затем предали мучениям, из которых она с Божией помощью вышла невредимой. После всех пыток святая была осуждена на сожжение.

Что можно делать 26 ноября

26 ноября христиане по традиции отправлялись на утреннюю службу в храм. После возвращения из церкви женщины садились стряпать пельмени. Днем проходило праздничное застолье, на которое приглашали соседей и родственников.

Некоторые считают, что чем больше пельменей будет слеплено и съедено в этот день — тем счастливее сложится следующий год.

Что нельзя делать 26 ноября

В этот день ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. За непотребными словами Бог может не услышать искренней молитвы.

Не стоит лгать 26 ноября и брать любые незаконные вознаграждения, ведь Иоанн Златоуст долгое время стоял на страже закона. Также не рекомендуется сушить дома постиранные вещи.

Народные приметы