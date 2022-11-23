Иван Милостивый: как 25 ноября наладить личную жизнь с помощью старой приметы

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На Руси к этому дню завершался свадебный сезон, поэтому девушкам и юношам, оставшимся без пары, нужно было ждать до весны.

Православные христиане 25 ноября чтут память патриарха Александрийского Иоанна, а также преподобного Нила Постника, ученика Иоанна Златоуста.

Иоанн V Милостивый

Святой Иоанн жил в VI веке в благородной семье сановника на Кипре в Амафунте (современный Лимасол). Он рано потерял жену и детей, после чего стал аскетом. Держал строгий пост, постоянно молился и заботился о бедных. Иоанн не был церковнослужителем и монахом, но за свою благочестивую жизнь был избран народом на патриарший престол в Александрии. Его утвердил император Ираклий.

Взойдя на престол, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все свое имущество. Каждый день им выдавали бесплатную еду. Сам патриарх еженедельно раздавал милостыню и принимал нуждающихся, оказывал помощь больным. Он сам выкупал пленных. За свои благодеяния он получил прозвище «Милостивый».

Приблизительно около 619 года войска персов вторглись в Египет и угрожали Александрии. Тогда Иоанн отправился в Константинополь, чтобы просить императора немедленно прислать войско для защиты города. По пути он остановился в родном городе Амафунте и там скончался около 619 года.

Чудотворные мощи святого Иоанна перенесли в Константинополь, в 1249 году их перевезли в Венецию, а с 1489-го часть их находилась в Будапеште (ныне в Братиславе). Также части мощей Иоанна находятся на Афоне.

У Иоанна были ученики, среди них Евлогий Скитский — православный аскет VII века, и Виталий Александрийский — преподобный старец, известный тем, что проповедовал александрийским блудницам.

Преподобный Нил Постник

Святой Нил Постник, уроженец Константинополя, жил в IV веке. Он получил хорошее образование и вскоре занял важный пост префекта столицы. К этому времени Нил был уже женат и имел двух детей. Однако придворная жизнь тяготила святого и его семью.

Супруги раздали свое имущество нищим и нуждавшимся, отпустили на свободу рабов и рабынь и решили посвятить себя иноческой жизни. Жена Нила с дочерью ушли в один из женских монастырей в Египте. А Нил вместе с сыном Феодулом отправились на гору Синай, где они поселились в выкопанной ими самими пещере. Около сорока лет провели в пещере Нил с сыном, предаваясь посту, молитве и духовным трудам.

Вскоре к нему стали приходить люди разных званий и сословий — от правителей до земледельцев, и каждый находил у святого совет и утешение. Пребывая в уединении, Нил, по примеру своего учителя Иоанна Златоуста, занимался толкованием Святого Писания и изъяснением догматов веры.

За время пребывания на горе Синай преподобный Нил с сыном претерпели множество невзгод. По преданию, сарацины похитили Феодула и хотели принести его в жертву языческим богам. Но Феодула спас епископ Эмесский, выкупив молодого человека из плена у варваров. Об этом узнал Нил и отправился в Эмес за сыном.

Этот же епископ рукоположил обоих пустынников во пресвитеров. После посвящения они возвратились на Синай, где и подвизались вместе до кончины преподобного Нила в 450 году.

Иван Милостивый — традиции 25 ноября

Иоанна Милостивого просят о крепком здоровье и счастливой доле для сыновей и дочерей. Всем верующим людям в этот день предписывалось посетить храм для молитвы и освящения собранных заранее целебных трав.

В народе святого Иоанна называли называли Иван Милостивый или Снежный, поскольку 25 ноября существует высокая вероятность снегопада. Говорили: «Коли на Ивана снег, зима до Введенья (4 декабря) с места не сдвинется. Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож».

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому юношам и девушкам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны.

Что нельзя делать 25 ноября

В день Ивана Милостивого наши предки соблюдали традицию, которая позволяла добиться удачи в личной жизни. И связана она была с обувью: 25 ноября не стоит покупать обувь. Считается, что это приведет к сложностям в личной жизни.

25 ноября нежелательно думать о чем-то плохом. В противном случае негативный сценарий воплотится в реальной жизни.

Считалось, что в этот день нельзя отправляться в путешествия и дальние дороги, потому иначе путешественник рискует привлечь к себе беду.

Приметы 25 ноября