Возвращение в Андалазию: что покажут в сиквеле «Зачарованная 2»

Фото: Кадр из фильма «Зачарованная», режиссер Кевин Лима, 2007 г.

В продолжении «Зачарованной» героиня Эми Адамс примерит на себя амплуа злой мачехи.

Если кто-то из поклонников мюзикла «Зачарованная» (2007) пытался вслед за главной героиней Жизель загадать желание, то чаще всего оно касалось одного — выхода продолжения. Спустя три года после премьеры создатели заверили поклонников, что совсем скоро они покажут, как сложилась жизнь героев после слов «И жили они долго и счастливо». Годы шли, а производство фильма двигалось черепашьими шагами — почти никто уже не верил, что мечта осуществится. Да и сами актеры говорили о проекте с ностальгией, почти забыв о сказочной Андалазии.

Кадр из фильма «Зачарованная», режиссер Кевин Лима, 2007 г.

И вот в декабре 2020 года Walt Disney Studios официально объявила о съемках сиквела «Зачарованная 2». В оригинале фильм выйдет под названием «Разочарованная» (Disenchanted).

Сказка о Нью-Йорке вернулась на экраны в этом году 18 ноября. Посмотреть продолжение можно будет на платформе Disney +. Двумя днями ранее состоялся в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ в кинотеатре.

По случаю премьеры 5-tv.ru вспоминает, чем «Зачарованная» покорила и взрослых, и детей, какие детали можно было упустить при первом просмотре и главное — что ждать от новой истории.

Что известно о новом фильме «Зачарованная 2»

Прошло 15 лет с тех пор, как мультяшная принцесса Жизель попала в реальный Нью-Йорк по воле злой волшебницы Нариссы. В результате коварных интриг несостоявшейся свекрови девушка оказалась в негостеприимных каменных джунглях и буквально свалилась на голову Роберту Филипу и его дочке Морган. За несколько дней ей удается растопить сердце циничного адвоката по бракоразводным делам — и узнать, что такое настоящая любовь. По ходу сюжета ей также удается свести принца Эдварда и уверенную бизнес-леди Нэнси Тремэйн, решивших жить вместе в анимационной стране Андалазии.

В «Зачарованной 2» история расскажет о дальнейшей судьбе двух влюбленных парочек. Как и следовало ожидать, повзрослевшая Жизель счастлива в браке, однако в ее мире не хватает магии — и она начинает скучать по сказочной стране. Вместе с мужем Робертом, их маленьким ребенком и 16-летней падчерицей Морган они переезжают в загородный дом в Монровиле, напоминающем дворец. Через волшебный портал в колодце к ним прибывают погостить их старые знакомые — король Андалазии Эдвард с супругой Нэнси.

После откровенного разговора с подругой Жизель решает добавить в мир немного волшебства, однако, как видим, что-то пошло не так — и ее близкие оказались в опасности. К тому же на ее пути появляется новая злодейка — Мальвина Монро, хозяйка зачарованного пригорода. Теперь Жизель предстоит повернуть время вспять, чтобы снять заклятие и спасти семью. По-видимому, главной героине также предстоит примерить на себя роль мачехи, чтобы устроить судьбу своей юной падчерицы.

Из «золотого» состава, как теперь известно, к своим ролям вернутся Эми Адамс, Патрик Дэмпси, Джеймс Марсден и Идина Мензел. В образе злодейки Мальвины Монро предстанет Майя Рудольф, ее сына воплотит Колтон Стюарт, а повзрослевшую 16-летнюю дочь Роберта Филиппа и мачехи Жизель сыграет Габриэлла Балдаччино.

Режиссером в этот раз выступит Адам Шенкман («Свадебный переполох», «Лак для волос», «Хор»), а авторы песен из первого фильма Алан Менкен и Стивен Шварц снова примут участие в создании музыкальной атмосферы и написании саундтрека. Одним из продюсеров ленты станет Эми Адамс.

«Когда режиссер только объявил о подготовке сценария, я заявила всем, что не позволю никому, кроме меня, сыграть Жизель», — во всеуслышание заявила актриса.

К счастью, о замене главной героини даже никто не помышлял — настолько органично смотрелась Адамс в образе диснеевской принцессы.

Как и прежде, фэнтези-мюзикл порадует поклонников анимационными вставками, великолепной музыкой, костюмами и локациями. Съемки сиквела происходили в Ирландии. В этот раз создатели фильма обещают больше музыкальных и танцевальных номеров. Причем у бродвейской звезды Идины Мензел в этот раз будет своя песня (в первой части ее номер незаслуженно вырезали при монтаже). Впервые также споет Патрик Дэмпси.

«Я буду петь впервые. По какой-то причине я никогда выступал с песнями на публике. Так что терпите меня (смеется). Надеюсь, зрителям понравится. Я настроен на успех, и тексты песен действительно забавные», — поделился впечатлениями актер.

Эми Адамс изначально с восторгом приняла идею петь и танцевать, однако впоследствии призналась, что ее энтузиазм оказался несоизмерим с той работой, которую ей пришлось проделать в процессе съемок.

«В последний раз я столько танцевала очень давно. В 40 лет все по-другому. И хотя в глубине души мне двадцать лет, когда я танцую, на записи, мне кажется, это не то же самое», — смущенно призналась она.

В настоящий момент «Зачарованная 2» уже может похвастаться высоким рейтингом ожидания. Да и сами зрители восторженно отзываются в соцсетях о выходе продолжения.

«Мне правда нравится, что Жизель загадывает желание „жить как в сказке“, а потом ненароком превращается в злую мачеху. Вот это сюжетный поворот»; «Идея фильма бесподобна. Кто бы мог подумать, что милая и добрая Жизель превратиться в злую мачеху. Как остроумно. Предполагаю, что в центре сюжета окажутся взаимоотношения между ней и ее приемной дочерью от стадии отчуждения до принятия и любви»; «В детстве я обожала „Зачарованную“. Не думала, что у нее будет продолжение»; «Как же я хочу увидеть дуэт Эми Адамс и Идины Мензел!»; «Жизель придется бороться с собой — неожиданный ход. Будет весело посмотреть, ждем фильма с нетерпением», — делятся пользователи в комментариях к официальному видео в YouTube.

Почему «Зачарованная» с Эми Адамс стала сенсацией

Появившись на экранах в 2007 году, «Зачарованная» Кевина Лима одинаково впечатлила как взрослую, так и детскую аудиторию. Казалось бы, подобных фильмов в коллекции Disney хоть отбавляй, однако даже сами создатели ленты не сразу поняли, что новая сказка своей оригинальностью произвела революцию, подобно «Шреку», и задала тренд на переосмысление традиционных сюжетов.

Среди таких штампов, например, оказался миф о любви с первого взгляда. Карикатурная героиня, строившая воздушные замки и мечтающая о принце, в один миг осознает, что совсем не знает своего избранника — и с этого момента начинается ее взросление. Оказавшись в оживленном Манхеттене, наивная Жизель становится легкой мишенью для преступников и воров — и если бы не случайная встреча, то вряд ли бы ей удалось выжить. При этом повествование не лишено иронии: ведь в итоге влюбляется девушка в угрюмого дельца, специализирующегося на разводах.

Кадр из фильма «Зачарованная», режиссер Кевин Лима, 2007 г.

Сама Жизель, по замыслу авторов, является собирательным образом таких диснеевских героинь, как Аврора, Золушка, Белоснежка и Ариэль. На ее роль тщательно прослушивали порядка 300 претенденток, среди них были такие звезды как Ума Турман, Риз Уизерспун, Кэмерон Диаз, Рене Зеллвегер, Дженнифер Гарнер, Кристина Агилера, Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон. В результате было решено сделать ставку на тогда еще малоизвестную актрису Эми Адамс. А вот роль Роберта продюсеры изначально думали отдать Киану Ривзу.

Особенно публику покорила музыка, за которую отвечал оскароносный композитор Алан Менкен — три его песни для «Зачарованной» были номинированы на премию «Оскар» в музыкальной категории.

Интересные факты о мюзикле «Зачарованная»

Во время просмотра «Зачарованной» можно заметить много «пасхалок» к классическим диснеевским мультфильмам. Например, когда страдающая нарциссизмом мать принца Эдварда разговаривает с зеркалом или угощает Жизель отравленными яблоками, сложно не заметить параллели с мачехой из «Белоснежки».

Менее очевидной отсылкой стало приглашение актрис, озвучивших анимированных принцесс: Джоди Бенсон (Ариэль в «Русалочке», 1989), Пейдж О’Хара (Белль в «Красавице и чудовище» 1991), Джуди Кун (главная героиня в «Покахонтас», 1995). А вот голос рассказчицы за кадром принадлежит исполнительнице главной роли Джули Эндрюс в диснеевской «Мэри Поппинс» 1964 года.

Любопытно, что Идина Мензель, сыгравшая Нэнси, также в будущем пополнит голоса принцесс, озвучив в 2013 году Эльзу в «Холодном сердце».

Отдельного внимания заслуживает визуальная составляющая фильма. Пролог «Зачарованной» открывается анимационной частью, которая длится всего 13 минут. Причем на прорисовку всех кадров ушел целый год — режиссер настаивал на том, чтобы изображение было создано вручную, в духе старых мультфильмов без применения новых технологий.

Основным же местом действия стали городские и парковые локации Нью-Йорка, а также павильонные съемки апартаментов и бизнес-центров. Вслед за Жизель в реальный мир попадают принц Эдвард, слуга королевы Натаниэль (Тимоти Сполл) и бурундук Пип, потерявший способность говорить. Кстати, белочки, мыши, еноты, тараканы, птицы и другие животные были созданы супервайзером по спецэффектам Томас Скелесни при помощи комбинированных съемок, что придавало картинке сходство с культовым «Кто подставил кролика Роджера».

Несмотря на трудности, все сцены на улицах города были отсняты фактически за 72 дня. В эпизоде, когда зачарованная Жизель выходит из канализационного люка на Таймс-Сквер, регулярно мешала дождливая погода и непрерывный поток людей, многие из которых вместе с массовкой попали в фильм. Самой сложной стала 5-минутная сцена в Центральном парке. Она растянулась на 17 дней, 10 из которых шел дождь. Кроме главных героев, в ней приняло участие 150 танцоров и 300 статистов. Причем в отрывке, где танцуют пожилые люди, играют те самые актеры, много лет назад танцевавшие в мюзиклах «Мэри Поппинс» 1964 года и «Вестсайдская история» 1961 года.

Модные образы в «Зачарованной»

Что касается имиджа главной героини, то изначально Жизель должна была быть блондинкой, однако впоследствии создатели решили, что рыжеволосая принцесса будет эффектнее смотреться в кадре.

Говоря о «Зачарованной», невозможно обойти вниманием великолепные наряды, созданные командой мастеров под чутким руководством художника по костюмам Моны Мэй. На создание полноценного гардероба для актерского состава ушел целый год.

Венцом усилий стало подвенечное платье Жизель весом около 18 килограммов. Причем вес был сконцентрирован на бедрах, из-за чего двигаться в нем составляло больших усилий. Чтобы талия принцессы была узкой, из 11 эскизов был выбрана модель с невероятно пышными рукавами-колоколами и юбкой с кринолином, удерживающим 20 слоев ткани. На его изготовление ушло почти 183 метра шелка.

Кадр из фильма «Зачарованная 2», режиссер Адам Шенкман, 2022 г. www.globallookpress.com / ImagePressAgency

Для принца Эдварда, который в отличие от Жизель не адаптируется в реальном мире, был создан всего один костюм. При его пошиве для Мэй было важно, чтобы «внешность Марсдена не затерялась на фоне безумного наряда, в котором он продолжал бы выглядеть красиво». В его наряде имелись подкладки на груди, ягодицах и в паху, которые придавали фигуре принца «преувеличенные пропорции мультипликационного персонажа» и «позу — прямая спина, не свисающие высокие рукава».

А вот для колдуньи Нариссы, которую воплотила на экране Сюзен Сарандон, был придуман модный образ, вдохновленный силуэтами Тьерри Мюглера и Джона Гальяно. Причем важно было учитывать сходство цвета и формы платья с анимационной версией злодейки: корсаж и длинный подол платья, накидка в виде крыльев, ткань змеиной текстуры, перья, вставки с камнями, корона и другие детали.

В «Зачарованной 2» художником по костюмом стала Джоан Бергин, придумавшая образы для драмы «Престиж» и сериалов «Викинги» и «Тюдоры». Судя по трейлеру, меньше всего изменений претерпит внешний вид принца Эдварда. А вот Роберт Филип впервые предстанет в средневековом камзоле темно-синего цвета.

Если в первой части наряды Жизель были нежных и пастельных оттенков, которые подчеркивали ее наивность, то в этот раз на героине Эми Адамс будут более богато украшенные и статусные наряды. Это платья с рукавами-буфами золотого и насыщенного вишневого цвета. Отдельного внимания заслуживает темно-синее платье с воротником из павлиньих перьев, в котором она предстанет злодейкой.

Ее подруга Нэнси сменит деловой костюм на наряде принцессы в мелкую цветную полоску, а повзрослевшая падчерица Морган предстанет в легком лавандовом платье. Образ главной антагонистки Мальвины Монро будет исполнен в черном цвете, а главным украшением станет ожерелье, усыпанное алыми камнями. Какими еще костюмами удивят создатели сказки еще предстоит узнать.